3 chữ "con không sai" của ông bố khiến cư dân mạng Việt tranh luận gắt: Nhắn 1 câu hỏi riêng cô khó đến thế sao?

Mới đây, hình ảnh một bài tập Toán tiểu học được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh luận. Điều khiến câu chuyện trở nên đáng bàn chính là cách phụ huynh phản ứng khi thấy bài làm của con bị giáo viên đánh dấu.

Từ một bài tập tưởng chừng đơn giản, câu chuyện mở ra những ý kiến trái chiều về cách hiểu yêu cầu đề bài, phương pháp dạy học và cách gia đình phối hợp với nhà trường trong quá trình giáo dục trẻ.

Bài làm có tổng bằng 12 nhưng vẫn bị cô giáo gạch chân

Theo hình ảnh được chia sẻ, đề bài yêu cầu học sinh điền số thích hợp để số quả táo trong hai chiếc rổ có tổng bằng 12. Ở vị trí thứ ba, học sinh điền hai số 10 và 2. Xét riêng phép tính, đáp án này không sai vì 10 cộng 2 bằng 12.

Tuy nhiên, giáo viên đã dùng bút đỏ gạch chân phần bài làm. Không đồng tình với việc con bị đánh dấu, phụ huynh viết ngay vào vở dòng chữ khẳng định con không sai, đồng thời nhắn con nộp lại vở vào ngày hôm sau.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không chỉ phân tích yêu cầu của bài Toán mà còn chú ý đến cách phụ huynh thể hiện sự bất bình ngay trên vở của học sinh, thay vì trao đổi riêng với giáo viên để làm rõ vấn đề.

Tranh luận về quy luật của dãy số

Một trong những điểm được bàn luận nhiều nhất là liệu học sinh chỉ cần tìm hai số có tổng bằng 12 hay phải nhận ra quy luật sắp xếp các cặp số trong hình.

Quan sát các rổ táo, có thể thấy những cặp số ở các vị trí trước đó được sắp xếp theo hướng số ở rổ bên trái giảm dần, còn số ở rổ bên phải tăng dần. Chẳng hạn, các cặp số lần lượt là 9 và 3, 8 và 4, 7 và 5, 6 và 6, 5 và 7. Mỗi cặp đều có tổng bằng 12, đồng thời tuân theo quy luật của dãy.

Vì vậy, nếu bài tập hướng đến việc nhận biết quy luật, học sinh cần điền các số phù hợp với trình tự đã cho, chứ không chỉ tìm một cặp số bất kỳ có tổng bằng 12. Theo cách hiểu này, đáp án 10 và 2 tuy đúng về phép cộng nhưng có thể không phù hợp với quy luật mà bài tập muốn học sinh nhận ra.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng yêu cầu được nêu trong đề chỉ nhấn mạnh điều kiện tổng bằng 12, chưa diễn đạt rõ việc phải điền số theo quy luật. Nếu không có thêm hướng dẫn hoặc chỉ dẫn cụ thể, học sinh có thể hiểu theo nghĩa trực tiếp của đề bài và đưa ra một đáp án thỏa mãn phép tính.

Ngoài ra, một số người đặt vấn đề về phạm vi kiến thức mà học sinh đã được học tại thời điểm làm bài. Tuy nhiên, chỉ từ hình ảnh được chia sẻ, chưa đủ thông tin để xác định chính xác mục tiêu bài học, yêu cầu của giáo viên hay chương trình mà học sinh đang theo học.

Cách phụ huynh phản ứng cũng trở thành tâm điểm

Bên cạnh tranh luận về đáp án, thái độ của phụ huynh mới là vấn đề gây chú ý. Việc trực tiếp viết lời phản hồi vào vở của con được một số người nhìn nhận là cách thể hiện sự bất bình thiếu bình tĩnh, nhất là khi nguyên nhân giáo viên gạch chân bài làm vẫn chưa được làm rõ.

Khi không đồng tình với nhận xét của giáo viên, phụ huynh có thể chủ động liên hệ để hỏi về mục tiêu bài tập, cách chấm và lý do bài làm chưa được chấp nhận. Cuộc trao đổi riêng sẽ giúp hai bên hiểu rõ yêu cầu, tránh để một tình huống nhỏ trở thành mâu thuẫn không cần thiết.

Cũng có người lo ngại rằng cách người lớn phản ứng trước những bất đồng có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận việc mắc lỗi và tiếp nhận góp ý. Nếu trẻ chỉ thấy cha mẹ lập tức phản đối khi mình bị đánh dấu, trẻ có thể khó hiểu rằng việc được sửa bài không đồng nghĩa với việc bị phủ nhận năng lực. Ngược lại, nếu người lớn bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, trẻ sẽ có thêm cơ hội học cách đặt câu hỏi, kiểm tra lập luận và bảo vệ ý kiến bằng lý lẽ.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa phụ huynh phải mặc nhiên đồng ý với mọi nhận xét của giáo viên. Khi phát hiện cách chấm chưa phù hợp hoặc đề bài chưa rõ ràng, cha mẹ hoàn toàn có thể lên tiếng để bảo vệ quyền lợi học tập của con. Điều quan trọng là lựa chọn cách trao đổi phù hợp, dựa trên thông tin cụ thể thay vì phản ứng khi chưa hiểu đầy đủ sự việc.

Một bài tập Toán tiểu học có thể có nhiều cách khiến người lớn nhìn nhận vấn đề khác nhau. Nhưng dù kết quả cuối cùng được xác định thế nào, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường vẫn cần dựa trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe và cùng hướng đến lợi ích của học sinh. Đôi khi, bài học đáng nhớ nhất mà trẻ nhận được không chỉ nằm trong những con số, mà còn ở cách người lớn bình tĩnh giải quyết bất đồng và làm gương trong ứng xử.