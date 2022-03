3 chỗ xệ xuống, 1 chỗ "nhiều lông" là dấu hiệu cơ thể của bạn đang lão hóa và già đi quá nhanh: Có 3 việc cần làm ngay để khắc phục

Một người phụ nữ gửi thư đến hỏi bác sĩ, giọng điệu vô cùng lo lắng: "Bác sĩ ơi, tôi năm nay 45 tuổi. Cảm thấy da mặt ngày càng lỏng lẻo, chảy xệ, các nếp nhăn trên mặt cũng lộ rõ, vì sao lại như vậy? Vì sao phụ nữ lại nhanh già như vậy?".

Lão hóa là một vấn đề mà hầu hết mọi người đều không muốn đối mặt, một số người thậm chí còn làm mọi cách để đẩy lùi lão hóa, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có cách hiệu quả nào giúp con người "cải lão hoàn đồng". Dù lão hóa là quy luật không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể thực hiện các biện pháp hiệu quả để trì hoãn lão hóa và làm cho mình trẻ lâu hơn.

Do cấu tạo sinh lý của phụ nữ rất đặc biệt, nên quá trình và quy luật lão hóa khác so với nam giới. Vì vậy, chị em cần đặc biệt chú ý đến sự thay đổi của cơ thể mình trong quá trình lão hóa để kịp thời tìm cách khắc phục.

3 chỗ chảy xệ, 1 chỗ "nhiều lông" là dấu hiệu cơ thể lão hóa

- 3 chỗ chảy xệ gồm:

1. Da mặt trở nên lỏng lẻo

Do sự gia tăng của tuổi tác, cấu trúc của làn da sẽ dần biến đổi. Làn da lão hóa chủ yếu do yếu tố ngoại sinh và nội sinh. Lão hóa ngoại sinh chủ yếu là do tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, bức xạ ion hóa, chất độc và các yếu tố khác, dẫn đến da đổi màu, thô ráp, xỉn màu, nếp nhăn sâu, thậm chí mất độ đàn hồi của da. Lão hóa nội sinh là tình trạng rối loạn nội tiết ở phụ nữ khi có tuổi, có thể dẫn đến teo da, nhăn nheo và khô ráp.

2. Ngực lỏng lẻo

Ngực là một trong những bộ phận bị lão hóa nhanh nhất trên cơ thể người phụ nữ. Các nhà nghiên cứu Anh chỉ ra rằng, quá trình lão hóa ngực của phụ nữ bắt đầu từ tuổi 35, khi đó các mô và chất béo ở ngực bắt đầu mất đi, kích thước và độ đầy đặn của bầu ngực cũng giảm theo. Sau tuổi trung niên, những thay đổi của bộ ngực phụ nữ là do sự suy giảm nội tiết tố estrogen, khi ấy các tuyến vú dần bị teo lại thay thế dần bằng mô mỡ. Bầu ngực trở nên nhỏ hơn, thậm chí xệ hơn.

3. Hông lỏng lẻo

Bắt đầu từ tuổi 40, lượng estrogen của phụ nữ giảm xuống. Phần hông và mông là nơi dự trữ estrogen nhiều nhất cũng sẽ bắt đầu chảy xệ và xẹp lép. Một khi mông chùng xuống cũng đồng nghĩa với việc khả năng bảo vệ khớp háng và khoang bụng bị giảm sút.

- 1 chỗ mọc lông nhiều:

Đó chính là phần ria mép. Khi phụ nữ tiết đủ nội tiết tố estrogen thì tình trạng da và tử cung khỏe mạnh hơn, kinh nguyệt bình thường và có xu hướng trẻ hơn các bạn cùng lứa tuổi. Ngược lại, nếu estrogen giảm sút thì nội tiết tố androgen sẽ tăng lên, lông trên cơ thể mọc nhiều hơn, đặc biệt là phần ria mép.

3 thói quen giúp ngăn ngừa lão hóa mà phụ nữ tuổi 40 nên thực hiện

1. Bác sĩ sản phụ khoa Zhang Yu: Bổ sung nhiều estrogen

Đối với phụ nữ, estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng bình thường của hệ thần kinh, hệ xương, hệ tim mạch và hệ tiết niệu, chính vì vậy một khi phụ nữ thiếu hụt estrogen sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.

Isoflavones trong đậu nành là một loại phytoestrogen, rất giống với estrogen của con người về cấu trúc hóa học, nó có thể giúp cơ thể điều hòa estrogen, chống lão hóa cơ thể, giảm mất canxi, bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ và đậu phụ khô là những nguồn thực phẩm tốt cho chế độ ăn uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể đến bệnh viện để điều trị bằng liệu pháp tăng estrogen dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

2. Nhà nghiên cứu của Viện Y học thể thao Trung Quốc, Ai Hua: Tích cực tập thể dục

Nghiên cứu của Đại học King's College London (Anh) cho thấy những người đi xe đạp chăm chỉ không bị giảm khối lượng cơ và sức mạnh theo tuổi tác, lượng mỡ và cholesterol trong cơ thể của họ không tăng, và hệ thống miễn dịch của họ cũng mạnh mẽ như những người trẻ hơn so với những người ít tập thể dục hơn.

Vậy bài tập nào hữu ích nhất trong việc trì hoãn quá trình lão hóa? Viện Quốc gia về Lão hóa chia bài tập thành 4 loại cơ bản: bài tập sức bền, bài tập sức mạnh, bài tập thăng bằng và bài tập tính linh hoạt. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các môn thể thao sức bền, chẳng hạn như chạy, bơi lội, đi xe đạp, có khả năng chống lão hóa tốt hơn.

3. Bác sĩ da liễu Peng Guanghui: Chống nắng tốt và không ăn đường

Bức xạ tia cực tím có thể bị hấp thụ bởi các thứ như melanin, DNA, RNA, protein và lipid trong da. DNA là mục tiêu chính của tia cực tím, đồng thời các loại oxy phản ứng, như các gốc tự do, đóng một vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa và sinh ung thư. Vì vậy, chống nắng tốt cho da có thể làm giảm tác hại của tia cực tím đối với tế bào và đạt được hiệu quả ngăn ngừa ảnh hưởng của da.

Ngoài ra, các loại đường trong cơ thể con người, chẳng hạn như glucose, lactose, sucrose... sẽ phản ứng với protein để tạo ra các sản phẩm cuối cùng của glycation tiên tiến (AGE). Hiện tại, các nghiên cứu đã chứng minh rằng các AGE thực sự có thể mang lại một số tác động tiêu cực cho cơ thể con người. Theo tuổi tác, sự tích tụ của AGE sẽ gây ra những tác động không thể phục hồi trên da, dẫn đến da chùng nhão, vàng xỉn, mụn sần sùi và nếp nhăn. AGE cũng có thể gây ra bệnh tiểu đường, bệnh Alzheimer, xơ vữa động mạch...

Nhưng cách ăn đúng nhất không phải là ăn không có đường mà là ăn đúng cách. Trước hết, chọn đúng phương pháp nấu ăn và giảm nhiệt độ nấu chín nguyên liệu, thứ hai giảm tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng đường. Đặc biệt đối với những thực phẩm nhiều đường và nhiều calo như trà sữa, bánh ngọt...

