3 cách tách hạt lựu nhanh mà không bị nát hạt

Lựu là loại quả mùa thu thơm ngon, chứa vô số dưỡng chất tốt cho sức khỏe như vitamin C, chất chống oxy hóa và polyphenol. Tuy nhiên, vỏ quả cứng cáp trong khi cấu trúc hạt mọng nước, đan xen bởi vô số màng ngăn màu trắng lại dễ gây e ngại.

Rất nhiều người gặp tình trạng nước lựu bắn bắn bẩn quần áo, hoặc hạt lựu bị dập nát, mất đi vẻ thẩm mỹ vốn có. Việc nắm bắt các mẹo tách hạt lựu sẽ giúp tiết kiệm thời gian và giữ nguyên vẹn từng hạt lựu mọng nước.

Nhiều người ngại ăn lựu vì không biết cách bóc sao vừa nhanh, vừa ngon. (Ảnh: Maxres)

Cắt mảng múi theo đường gân tự nhiên

Phương pháp cắt theo đường gân được coi là kỹ thuật nền tảng và phổ biến nhất được các đầu bếp chuyên nghiệp áp dụng. Điểm mấu chốt của phương pháp này là tận dụng cấu trúc sinh học tự nhiên của quả lựu để tách vỏ mà không chạm đến phần hạt bên trong.

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một chiếc dao gọt hoa quả thật sắc và một chiếc thớt sạch. Dùng dao cắt lát mỏng ở phần đỉnh quả lựu, nơi có phần rốn lựu, để lộ ra các vách ngăn mỏng màu trắng bên trong. Hãy quan sát kỹ phần đỉnh vừa cắt, bạn sẽ thấy các đường gân trắng chia quả lựu thành từng dải phân cách rõ rệt.

Tiếp theo, hãy đặt lưỡi dao ở ngoài vỏ và khứa nhẹ các đường dọc từ đỉnh xuống đáy quả lựu. Cần lưu ý rằng đường khứa chỉ nên đi qua lớp vỏ ngoài cứng và lớp cùi trắng mềm, tuyệt đối không ấn dao quá sâu làm vỡ các hạt lựu mọng nước bên trong. Thông thường, một quả lựu sẽ có từ 5 - 6 đường gân tự nhiên tương ứng với các múi.

Sau khi đã hoàn thành các đường khứa dọc, bạn dùng hai tay đặt vào giữa rốn lựu và nhẹ nhàng dùng lực tách quả lựu ra theo từng mảng múi. Quả lựu sẽ nở ra, chỉ cần bóc bỏ phần màng trắng xốp ở giữa rồi dùng tay bẻ nhẹ từng múi lựu để hạt rơi ra một cách dễ dàng.

Dùng dao khứa theo mảng múi là cách dễ dàng nhất để bóc lựu. (Ảnh: Kitchn)

Phương pháp gõ bằng thìa

Nếu bạn muốn tách hạt lựu với số lượng lớn lựu trong thời gian ngắn nhất mà không muốn tốn công bóc từng hạt, phương pháp gõ lựu bằng thìa gỗ chính là lựa chọn tối ưu. Đây là mẹo làm bếp cực kỳ nhanh chóng, giúp giải phóng toàn bộ hạt lựu chỉ trong vòng chưa đầy hai phút.

Bạn khởi đầu bằng việc dùng dao cắt đôi quả lựu theo chiều ngang. Chuẩn bị một chiếc tô lớn, sâu lòng để hứng hạt. Cầm nửa quả lựu trên tay, úp mặt có hạt hướng xuống dưới tô, giữ nhẹ nhưng vẫn tạo khoảng trống cho hạt lựu rơi xuống.

Dùng một chiếc thìa to, chắc chắn (hoặc dùng dụng cụ đập thịt) gõ đều và mạnh tay lên phần vỏ lưng quả lựu. Lực tác động từ vỏ bên ngoài kết hợp với độ đàn hồi của vỏ lựu sẽ làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc bên trong, khiến các hạt lựu tự động buông rời khỏi màng xốp và rơi xuống tô.

Trong quá trình gõ, bạn nên xoay nhẹ nửa quả lựu trên tay để lực đập lan tỏa đều khắp mọi góc cạnh. Sau khoảng ba mươi giây đến một phút gõ liên tục, bạn sẽ thấy toàn bộ hạt lựu đã rơi gọn gàng xuống bát mà không hề bị nát hay bắn nước ra ngoài. Cuối cùng, chỉ cần nhặt bỏ vài mảnh màng trắng lỡ rơi xuống tô là đã hoàn thành công việc.

Dùng thìa gõ nhẹ làm hạt lựu tự rơi ra. (Ảnh: Kitchn)

Cách tách hạt lựu trong bát nước

Một sự cố thường gặp nhất khi tách lựu là nước ép bắn ra xung quanh làm dính màu lên quần áo, mặt bếp và tường nhà. Phương pháp tách chìm trong nước được sáng tạo ra nhằm loại bỏ hoàn toàn rủi ro này, đồng thời hỗ trợ việc nhặt bỏ màng trắng xốp một cách tự động.

Cách thức thực hiện rất đơn giản. Bạn chuẩn bị bát inox lớn chứa khoảng 2/3 nước sạch. Dùng dao cắt bỏ phần đỉnh quả lựu rồi khứa nhẹ các đường dọc thân vỏ giống như phương pháp cắt mảng múi.

Thay vì tách lựu ở ngoài không khí, bạn thả toàn bộ quả lựu vào trong thố nước. Ngâm ngập cả hai tay vào nước và bắt đầu tách quả lựu thành từng múi nhỏ. Tiếp đó, dùng các ngón tay gạt nhẹ để các hạt lựu rời khỏi phần cùi xốp. Mọi thao tác đều diễn ra hoàn toàn dưới mặt nước, vì vậy nước lựu sẽ không thể bắn tung tóe.

Điểm kỳ diệu của phương pháp này nằm ở quy luật vật lý về khối lượng riêng. Hạt lựu mọng nước và nặng hơn nên sẽ ngay lập tức chìm xuống đáy thố. Ngược lại, các màng ngăn trắng nhẹ và xốp hơn sẽ nổi lên trên mặt nước.

Bạn chỉ cần dùng vớt vặt sạch phần màng trắng nổi phía trên, sau đó gạn bỏ nước và trút phần hạt lựu dưới đáy ra rổ cho ráo. Bạn sẽ thu được những hạt lựu sạch sẽ, căng mọng mà không tốn sức nhặt từng mảng màng trắng.

Bóc lựu nhẹ nhàng trong nước là cách nhanh chóng mà không sợ bẩn tay. (Ảnh: Kitchn)

Các yếu tố quyết định giúp bóc lựu thành công

Bên cạnh việc áp dụng đúng kỹ thuật bóc, kết quả cuối cùng còn phụ thuộc rất lớn vào khâu chọn quả cũng như dụng cụ hỗ trợ.

Chọn lựu đúng độ chín: Những quả lựu ngon, dễ bóc thường có dáng tròn không quá đều, vỏ hơi góc cạnh một chút do hạt bên trong phát triển căng mọng đẩy vỏ ra ngoài. Vỏ lựu nên có màu đỏ cam hoặc sẫm màu, cảm giác nặng tay khi cầm. Quả lựu chín tới sẽ có phần màng xốp mềm hơn, giúp hạt dễ rời ra khỏi vách ngăn.

Sử dụng dao thích hợp: Hãy đảm bảo bạn dùng một chiếc dao gọt nhỏ có lưỡi cực kỳ sắc bén. Dao cùn sẽ khiến bạn phải dùng nhiều lực ép xuống vỏ, dễ làm dập nát các hàng hạt nằm ngay sát lớp cùi.

Thao tác nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay: Khi dùng tay gạt hạt, hãy dùng phần thịt của đầu ngón tay chạm nhẹ vào ranh giới giữa hạt và màng trắng, tránh dùng móng tay bấm trực tiếp vào hạt lựu.

Sau khi đã hoàn thành việc tách hạt không nát, bạn nên cho hạt lựu vào hộp thủy tinh đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Hạt lựu giữ theo cách này có thể duy trì độ tươi ngon, giòn ngọt trong khoảng năm đến bảy ngày mà không bị mất nước.