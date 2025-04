3 biểu hiện của người đàn ông yếu đuối

Không muốn bạn gái xuất hiện nơi công cộng và hạn chế quyền tự do cá nhân của cô ấy đều là những hành vi cực đoan. (Ảnh: ITN).

Sự bất an ở đàn ông lộ rõ ở những biểu hiện sau đây:

Thích điều khiển đối phương

Kiểm soát hành tung và lịch sử trò chuyện của bạn gái, đồng thời ngăn cản cô ấy liên lạc với người khác giới.

Không muốn bạn gái xuất hiện nơi công cộng và hạn chế quyền tự do cá nhân của cô ấy đều là những hành vi cực đoan. Đằng sau hành vi cưỡng bức này là một trái tim yếu đuối, sợ bị bỏ rơi.

Hành vi như vậy thường có tác động lớn đến mối quan hệ và sẽ khiến các cô gái càng chạy trốn xa hơn.

Kiểu đàn ông thích điều khiển đối phương sẽ không suy nghĩ đúng đắn về cảm xúc bên trong của mình mà chỉ đổ lỗi cho cô gái không hiểu anh ta và không yêu anh ta đủ nhiều. Đây chắc chắn không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu.

Khi yêu, chúng ta chắc chắn cần phải có trách nhiệm mang lại cảm giác ổn định và an toàn cho nhau, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Phần còn lại của cảm giác an toàn là do chính chúng ta tạo ra.

Phụ nữ có quyền tự do di chuyển, kết bạn. Miễn là không có sự lừa dối trong suốt quá trình thì đây là những thay đổi bình thường.

Đối mặt với điều chưa biết và sự thay đổi là điều chúng ta sẽ gặp phải trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, không chỉ riêng lĩnh vực cảm xúc.

Sự bất an trong mối quan hệ cần phải được tự mình giải quyết thay vì trực tiếp dùng đến các chiến thuật kiểm soát. Kiểu tính cách này cuối cùng sẽ khiến đối tác tránh xa bạn.

Không phải là cô ấy không còn yêu bạn nữa, nhưng cô ấy không thể chịu đựng được. Không ai muốn quyền tự do của mình bị hạn chế. Chỉ khi bạn được là chính mình trong một mối quan hệ, bạn mới cảm thấy được tôn trọng.

Bỏ trốn

Sự bất an trong mối quan hệ cần phải được tự mình giải quyết thay vì trực tiếp dùng đến các chiến thuật kiểm soát. (Ảnh: ITN).

Khi cảm thấy bất an, một số đàn ông chọn cách trốn tránh. Hẹn hò với kiểu đàn ông này sẽ không dẫn đến mối quan hệ tình cảm sâu sắc và anh ta cũng khó có thể chủ động phát triển mối quan hệ.

Duy trì vỏ bọc của một mối quan hệ thân mật, nhưng không muốn dựa dẫm vào đối phương hoặc bị đối phương dựa dẫm. Mẫu đàn ông này thường không quá lãng mạn, tính cách thẳng thắn và có xu hướng tránh tiếp xúc thân mật.

Anh ta thu mình trong vùng an toàn, không dám tiến tới đối phương, đồng thời cũng cảnh giác với những cô gái vượt qua ranh giới.

Anh ta có xu hướng xa cách. Sự thích thú và theo đuổi ban đầu là những khoảnh khắc thân mật nhất, và sau đó anh ta lại muốn quay về cuộc sống bình thường.

Khi gặp phải vấn đề, mâu thuẫn, xung đột trong quan hệ tình cảm, kiểu đàn ông này thường không ứng phó được với cảm xúc của đối phương và chọn cách trốn tránh hoặc dùng đến bạo lực lạnh lùng.

Hành vi như vậy thường là do sức mạnh nội tâm quá yếu. Họ sợ bị cảm xúc của người kia nuốt chửng, biểu hiện là muốn tự do nhưng không thể thoát khỏi mối quan hệ, vừa tránh né vừa khao khát mối quan hệ.

Sợ bước vào một mối quan hệ sâu sắc nhưng lại không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi mối quan hệ đó chính là biểu hiện của sự bất an.

Có nhiều phương án dự phòng

Sự bất an của một người đàn ông cũng có thể khiến anh ta có nhiều phương án dự phòng. Anh ta không cần phải chịu trách nhiệm, cũng không phụ thuộc vào một người nào, do đó anh ta có thể tránh được lo lắng về được - mất và bị tổn thương.

Theo cách này, khi một mối quan hệ kết thúc, anh ta có những nơi khác để tìm đến. Chỉ cần đối tượng được thay đổi nhanh chóng thì sẽ không có đau đớn.

Dẫu vậy, nội tâm anh ta cũng bị tổn thương, và sớm hay muộn thì tất cả những thứ tình yêu anh ta có cũng sẽ mất đi. Có lẽ vì tổn thương từ mối quan hệ trong quá khứ nên anh ta mới dùng cách này để tránh bị tổn thương thêm lần nữa, hoặc có lẽ anh ta quá tham lam.

Bất kể lý do là gì, về cơ bản anh ta sẽ cảm thấy cô đơn, vì đây không phải là tình yêu, nó chỉ mang lại khoái cảm theo chu kỳ và ngắn ngủi.