3 bí quyết chụp ảnh có "thần thái" mà các cô gái sành điệu đều biết: Không cần app, không cần filter, vẫn có ảnh đẹp tự nhiên

Trong thời đại mà ai cũng có thể chụp hàng chục tấm ảnh chỉ trong vài phút, điều khiến một bức ảnh thực sự "có hồn" lại không nằm ở chiếc máy ảnh đắt tiền hay bộ filter mới nhất. Nó nằm ở chính người được chụp, ở cách họ cười, cách họ chuyển động, và ánh mắt họ gửi vào ống kính.

Nếu bạn từng tự hỏi vì sao có những người chụp ảnh nào cũng đẹp, trong khi bạn cứ chụp 20 tấm mới chọn được 1, thì đây là ba điều cốt lõi mà các cô gái có "máy ảnh thần" đều âm thầm thực hành.

1. Cười thật và để nụ cười bắt đầu từ bên trong

Bí quyết đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khó nhất: Hãy cười thật.

Một nụ cười gượng gạo, dù có lộ răng đến đâu, vẫn dễ bị lộ qua khóe mắt và cơ mặt căng cứng. Ngược lại, một nụ cười xuất phát từ niềm vui thực sự sẽ làm sáng cả khuôn mặt, mắt cong lại, gò má nâng tự nhiên, và cả không khí bức ảnh cũng dịu đi.

Mẹo nhỏ trước khi đứng vào khung hình: Hãy nghĩ đến một điều khiến bạn thấy vui thật sự. Có thể là một câu nói ngộ nghĩnh của con, một kỷ niệm với người thương, hay chỉ đơn giản là cảm giác nhẹ nhõm khi xong một deadline khó. Vận động nhẹ một chút, nhún vai, lắc đầu, đi vài bước cũng giúp gương mặt thoát khỏi trạng thái cứng đờ. Khi cơ thể đã thả lỏng, nụ cười sẽ tự đến, và đó chính là khoảnh khắc người chụp cần bấm máy.





2. Đừng đứng yên, hãy để chuyển động kể câu chuyện

Bức ảnh đẹp nhất hiếm khi là bức bạn đứng thẳng, mặt hướng thẳng vào ống kính, tay buông xuôi hai bên. Đó là tư thế chụp thẻ căn cước, không phải tư thế kể chuyện.

Hãy để chuyển động xảy ra một cách tự nhiên. Một làn gió thoảng qua làm tóc bay nhẹ. Ánh nắng chiếu xuống khiến bạn ngẩng đầu lên một chút. Một chiếc lá rơi và bạn đưa tay đón. Tất cả những khoảnh khắc nhỏ ấy tạo nên thứ mà các nhiếp ảnh gia gọi là "story sense" cảm giác bức ảnh đang kể một câu chuyện chứ không chỉ ghi lại một khuôn mặt.





Bạn có thể chủ động hơn nữa: Bước đi và để người chụp bắt khoảnh khắc giữa các bước, chạy nhẹ vài bước rồi quay đầu lại, xoay một vòng để chiếc váy bay lên, hoặc đơn giản là đưa tay vén tóc. Đừng ngại "diễn", chuyển động càng tự nhiên, ảnh càng có sức sống.

Một mẹo hữu ích cho những ai chụp đôi: Hãy tương tác với khung cảnh xung quanh thay vì chỉ tạo dáng. Chạm vào cánh hoa bên đường, ngồi xuống bậc tam cấp, dựa vào bức tường gạch cũ, sự tương tác với không gian luôn tạo ra những bức ảnh có chiều sâu hơn nhiều so với những tư thế đứng cứng.





3. Ánh mắt có hồn - cánh cửa đẹp nhất của một bức chân dung

Có một câu nói mà bất kỳ nhiếp ảnh gia chân dung nào cũng nhớ: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một bức ảnh có thể đầy đủ ánh sáng, bố cục hoàn hảo, trang phục lộng lẫy, nhưng nếu ánh mắt trống rỗng thì cả bức ảnh sẽ trở nên vô hồn.

Để có ánh mắt "biết nói", điều quan trọng nhất là bạn phải có gì đó để nghĩ trong đầu khi chụp. Đừng chỉ nhìn vào ống kính một cách trống rỗng. Hãy hình dung mình đang nhìn người mình thương, đang ngắm một thứ gì đó đẹp, đang sắp kể một bí mật, hoặc đang nhớ lại một kỷ niệm. Mỗi suy nghĩ sẽ mang đến một sắc thái khác cho ánh mắt, và ống kính bắt được điều đó nhanh hơn bạn nghĩ.





Thử nghiệm nhỏ: Thay vì nhìn thẳng vào ống kính suốt cả buổi chụp, hãy thử nhìn ra xa một điểm, một cành cây, một góc trời rồi từ từ quay mắt lại. Khoảnh khắc chuyển động ấy thường tạo ra những bức ảnh có thần thái nhất.

Cười thật, chuyển động tự nhiên, ánh mắt có hồn – ba điều này không phải là kỹ thuật chụp ảnh, mà là cách bạn hiện diện trước ống kính. Khi cả ba kết hợp, bạn không cần phải là người mẫu chuyên nghiệp, không cần biết tạo dáng phức tạp. Chỉ cần là chính bạn sống động, có cảm xúc, có chuyện để kể bằng ánh mắt là đã đủ cho một bức ảnh khiến người xem phải nán lại lâu hơn một nhịp.