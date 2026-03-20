27 tuổi bỏ phố về quê xây nhà 250m²: Bài toán tài chính khiến nhiều người bất ngờ - sống “rộng rãi” với chi phí thấp hơn căn hộ thành phố

Ở tuổi 27, khi nhiều người còn đang xoay xở giữa tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và áp lực “phải mua được nhà ở thành phố”, một chàng trai đến từ Hồ Bắc (Trung Quốc) lại chọn đi theo hướng ngược lại: rời phố, về quê và tự xây cho mình một căn nhà rộng 250m².

Câu chuyện thoạt nghe có vẻ “lãng mạn”, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đây lại là một quyết định mang tính tài chính rất rõ ràng – thậm chí đáng để nhiều người trung niên suy nghĩ lại về cách mình đang tiêu tiền.

Khi bài toán không còn là “kiếm bao nhiêu”, mà là “giữ được bao nhiêu”

Trước khi về quê, chàng trai này có công việc ổn định tại thành phố. Thu nhập không thấp, nhưng cũng không đủ để tạo ra sự an toàn tài chính.

Một cấu trúc chi tiêu quen thuộc:

- Thu nhập: khoảng 20–25 triệu/tháng

- Tiền thuê nhà: 5-7 triệu

- Ăn uống, đi lại: 8-10 triệu

- Chi tiêu phát sinh: 3-5 triệu

Kết quả: mỗi tháng gần như không để dành được bao nhiêu.

Sau vài năm, số tiền tích lũy chỉ đủ để nghĩ đến việc trả trước một căn hộ nhỏ - đồng nghĩa với việc bước vào một khoản vay dài hạn 15-20 năm.

Và anh dừng lại, tự hỏi: “Mình đang cố mua một căn nhà… hay đang mua thêm áp lực?”.

Quyết định “đổi chiến lược”: Không mua nhà thành phố, mà xây nhà ở quê

Gia đình anh có sẵn đất ở quê. Thay vì tiếp tục “đuổi theo” giấc mơ thành phố, anh chọn quay về và dồn toàn bộ tiền tích lũy để xây nhà.

Chi phí xây dựng được kiểm soát khá chặt:

- Xây thô + hoàn thiện: khoảng 700 - 900 triệu

- Nội thất cơ bản: 150 - 250 triệu

- Sân vườn, cải tạo đất: 50 - 100 triệu

Tổng chi phí dao động khoảng 900 triệu - 1,2 tỷ đồng.

Đây là con số tương đương - thậm chí thấp hơn - khoản tiền trả trước khi mua một căn hộ tại các thành phố lớn.

Nhưng đổi lại, anh không có khoản vay nào, không áp lực trả góp, và sở hữu ngay một không gian sống rộng rãi.

Không gian sống “đủ dùng - đủ đẹp - đủ lâu”

Căn nhà 2 tầng rộng 250m² không chạy theo kiểu sang trọng phô trương. Tất cả đều xoay quanh một nguyên tắc: dễ sống – dễ dùng – ít tốn tiền duy trì.

Ngay từ lối vào là khu tủ giày thiết kế thông minh, có chỗ ngồi thay giày, móc treo áo và phần đáy treo để dễ lau dọn. Những chi tiết nhỏ này giúp giảm đáng kể thời gian dọn nhà mỗi ngày.

Phòng khách và phòng ăn được ngăn bằng kính, tạo cảm giác rộng rãi mà không cần nhiều đồ nội thất. Không gian sáng, thoáng, ít đồ – đồng nghĩa với việc ít phải thay thế, ít phát sinh chi phí.

Nhà bếp được thiết kế hiện đại, nhưng điểm đặc biệt là có cửa sau thông ra vườn rau. Rau được trồng ngay tại nhà, mỗi ngày chỉ cần vài bước là có thể mang vào bếp.

Tầng hai là không gian sinh hoạt chính, sử dụng nhiều gỗ tự nhiên để tạo cảm giác ấm cúng. Phòng ngủ tích hợp lưu trữ, một số phòng có bục cao kiểu tatami – vừa để nghỉ ngơi, vừa tiết kiệm chi phí mua thêm đồ nội thất.

Tất cả đều hướng tới một mục tiêu: sống thoải mái mà không phải tiêu nhiều tiền về sau.

Khoản tiết kiệm “âm thầm” mà nhiều người bỏ qua

Điều đáng nói nhất không phải là chi phí xây nhà, mà là chi phí duy trì cuộc sống sau đó.

So với khi còn ở thành phố:

- Không còn tiền thuê nhà

- Thực phẩm tự trồng được một phần

- Ít chi tiêu cho ăn ngoài, mua sắm

- Nhịp sống chậm lại, ít phát sinh

- Ước tính, chi phí sinh hoạt có thể giảm từ 30–50%.

Nếu trước đây mỗi tháng không để dành được gì, thì giờ đây anh có thể tích lũy đều đặn vài triệu đồng mà không cần tăng thu nhập.

Đây chính là điểm mấu chốt: Không phải kiếm nhiều hơn, mà là tiêu ít đi nhưng vẫn sống tốt.

Không phải ai cũng phù hợp và đó là điều cần nói thẳng

Câu chuyện này dễ khiến nhiều người muốn “bỏ phố về quê”, nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Muốn đi theo hướng này, cần ít nhất 3 điều kiện:

- Có đất sẵn hoặc chi phí đất thấp

- Có nguồn thu nhập ổn định (làm online, kinh doanh nhỏ, công việc linh hoạt)

- Chấp nhận thay đổi lối sống, ít tiện nghi hơn thành phố

Nếu thiếu một trong ba yếu tố này, việc về quê có thể trở thành rủi ro tài chính chứ không phải giải pháp.

Góc nhìn tài chính: Đây không phải là “lùi lại”, mà là chọn cách đi khác

Ở góc độ tài chính cá nhân, quyết định của chàng trai 27 tuổi không hề bốc đồng.

Anh đã làm 3 điều mà nhiều người thường bỏ qua:

- Không dồn toàn bộ tiền vào một khoản nợ dài hạn

- Chủ động giảm chi phí cố định

- Tạo ra một môi trường sống ít áp lực tài chính hơn

Nói đơn giản: Anh không giàu hơn ngay lập tức, nhưng anh kiểm soát được cuộc sống của mình tốt hơn.

Kết luận

Câu chuyện này không phải để khuyến khích ai cũng rời thành phố, mà để nhắc một điều rất thực tế:

Áp lực tài chính không chỉ đến từ việc kiếm ít tiền - mà đến từ việc chọn sai cách sống.

Ở tuổi 27, chàng trai này đã chọn cách “đổi bài toán”: không chạy theo thu nhập, mà tối ưu chi phí và không gian sống.

Và có lẽ, đó mới là điều khiến nhiều người phải suy nghĩ lại - liệu mình đang sống để tích lũy, hay đang tiêu tiền để duy trì một guồng quay không hồi kết?