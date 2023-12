25 phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm 2023

Ảnh hưởng - sức mạnh thuyết phục, ủng hộ sự thay đổi và đưa ra những cách làm tốt hơn - có nhiều hình thức. Không nơi nào điều này rõ ràng hơn trong số Phụ nữ của Năm hàng năm của tạp chí Financial Times, danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới được viết bởi những người phụ nữ quyền lực khác trên trường quốc tế.

Dự án đặc biệt này được thực hiện trong vài tháng với sự tham vấn của hàng trăm nhà báo FT trên hàng chục văn phòng, độc giả của chúng tôi và các nhà lãnh đạo trong ngành. Kết quả cuối cùng là một danh sách chứa đầy những phụ nữ đã nhận được những giải thưởng danh giá, nhưng ngay cả các giải thưởng Nobel, Pulitzers, Grammy và World Cup cũng không thể hiện hết bản chất đa diện trong công việc của họ.

Chimamanda Ngozi Adichie mô tả công việc của Lola Shoneyin là một công việc của tình yêu, lưu ý rằng cô ấy "không mệt mỏi kết nối hiện tại và tương lai, nuôi dưỡng những gì đang có, đồng thời nhường chỗ cho những gì sẽ có". Đó là một mô tả thích hợp cho những đóng góp của tất cả những người phụ nữ đặc biệt được nêu trong số báo này.

NGƯỜI SÁNG TẠO

Margot Robbie - Diễn viên và nhà sản xuất

Không có ai như Margot. Cô ấy là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất hành tinh, một nữ diễn viên được đề cử giải Oscar và là nhà sản xuất, người điều hành công ty sản xuất LuckyChap, đang nhanh chóng trở thành một trong những công ty lớn nhất Hollywood.

Cô và các cộng sự của mình đang chứng minh rằng có một thế giới nơi những bộ phim thông minh, đột phá và nguyên bản có thể kiếm tiền. Barbie — một dự án mà nhiều người khẳng định là "không thể thực hiện được" — đã vượt mốc 1 tỷ USD chỉ trong vài tuần.

Không có gì là không thể thay đổi được đối với Margot. Cô ấy đã nhìn thấu toàn bộ sự việc, từ việc đưa dự án cho Greta [Gerwig] và Noah [Baumbach] cho đến việc bước đi trên thảm đỏ với tư cách là ngôi sao của nó.

Tôi thật may mắn khi được làm việc với cô ấy (cô ấy đã sản xuất cả Saltburn và Người phụ nữ trẻ đầy hứa hẹn ), và kiến thức, cái nhìn sâu sắc, sự hỗ trợ và sự cống hiến của cô ấy đã giúp những bộ phim này trở thành hiện thực.

Cô ấy sử dụng sức mạnh ghê gớm của mình một cách nhẹ nhàng và sử dụng quá nhiều sức mạnh đó để trao quyền cho người khác: Có Margot giống như có cả một đội quân sau lưng bạn. Tôi nóng lòng muốn xem bộ óc thông minh của cô ấy sẽ tạo ra điều gì tiếp theo.



Cảm nhận của Emerald Fennell, một nữ diễn viên, nhà làm phim và nhà văn người Anh từng đoạt giải Oscar. Bộ phim mới nhất của cô là "Saltburn".

Beyoncé - Nhạc sĩ

Bất kể bạn đã nghe hay đọc gì về hiện tượng Beyoncé, không có mô tả nào có thể nắm bắt được bản chất thực sự của việc trực tiếp trải nghiệm tốc độ tài năng của cô ấy. Mỗi khoảnh khắc trong chuyến lưu diễn Thế giới Phục hưng của cô ấy, tôi đều vô cùng kinh ngạc.

Nhiều ngày sau, tôi thấy mình tự hỏi, "Đó là cái gì vậy?" và rơi nước mắt khi cố gắng giải thích buổi hòa nhạc cho người khác. Đó là một trải nghiệm thực sự siêu việt, tất cả đều được hiện thực hóa nhờ khả năng sáng tạo và khả năng lãnh đạo cao độ của cô ấy.

Thật tuyệt vời khi được chứng kiến ai đó thể hiện trọn vẹn sức mạnh và vinh quang của họ. Tôi nhảy ra khỏi sân vận động, lòng càng thêm ngưỡng mộ và tôn trọng những gì cần có để trở thành Beyoncé, được truyền cảm hứng từ nghệ thuật của cô ấy để tăng âm lượng trong cuộc sống của chính tôi.



Cảm nhận của Oprah Winfrey, nhà lãnh đạo truyền thông toàn cầu, nhà sản xuất và nhà từ thiện.

Barbara Kingsolver - Tác giả

Barbara Kingsolver từ lâu đã nhắc nhở độc giả hãy mở rộng tầm mắt trước cuộc khủng hoảng của hành tinh, sự nghèo đói, những điều kỳ diệu của lương thực và trang trại.

Cô ấy không chỉ là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của chúng tôi, cô ấy còn là một trong những giáo viên vĩ đại nhất của chúng tôi, và không nơi nào kỹ năng của cô ấy rõ ràng hơn trong Demon Copperhead, một câu chuyện kể lại về David Copperfield lấy bối cảnh ở Appalachia thời hiện đại.

Sự khó khăn và suy thoái của nghèo đói theo gương của Dickens, cũng như niềm khao khát tình yêu và sự bảo vệ: một hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng bị hỏng thay thế một trường học hỏng hóc, một phòng thí nghiệm ma túy đá ở phía sau trạm xăng thay thế nhà làm việc.

Câu chuyện có thể bị lật đổ và mở rộng nhưng, giống như Dickens, Kingsolver có ý muốn soi sáng nỗi đau khổ của người nghèo, đặc biệt là trẻ em. Điều ngạc nhiên nhỏ là cô ấy đã giành được giải Pulitzer. Đây là kiệt tác của cô ấy.



Cảm nhận của Ann Patchett. Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của Ann Patchett là "Tom Lake", do Bloomsbury xuất bản.

Phoebe Philo - Nhà thiết kế

Tác động của Phoebe Philo đến thời trang mang tính cảm giác hơn bất cứ điều gì có thể diễn tả đầy đủ bằng lời.



Phong cách thẩm mỹ tối giản đương đại mà cô thiết lập khi còn là giám đốc sáng tạo tại Celine để xác định thương hiệu và ảnh hưởng của nó vẫn còn được cảm nhận. Nó được thể hiện rõ ràng qua những bộ quần áo do cô thiết kế, cũng như nội thất, các chiến dịch và quan trọng nhất là lượng người hâm mộ sùng bái mà cô có được cả trong và ngoài ngành thời trang, đó là minh chứng cho công việc của cô.

Nó thực sự luôn xanh và không thể thay thế trong suốt những năm sau này. Cô ấy làm chủ trang phục để thu hút ánh nhìn của phụ nữ, bao gồm nhiều thứ hơn là chỉ những gì ai đó đang mặc.

Bằng cách ưu tiên những gì phụ nữ muốn từ quần áo của họ và cách chúng mang lại cho họ cảm giác, cô ấy đã biến đổi trang phục của phụ nữ. Với nhãn hiệu cùng tên rất được mong đợi của mình, được ra mắt vào tháng 10, Phoebe dường như đã bắt kịp đúng nơi cô đã dừng lại: kích động một cơn sốt trong giới Philophiles, khơi dậy hàng tá ý tưởng thời trang và bán hết hàng trong vòng vài giờ.

Cảm nhận cùa Gabrielle Boucinha, nhà tư vấn sáng tạo.

Alia Bhatt - Diễn viên và nhà sản xuất

Khi tôi nhìn thấy Alia Bhatt trong bộ phim ra mắt năm 2012 của cô ấy, Học sinh của năm, một bộ phim cấp ba bỏng ngô, cô ấy xuất hiện không khác gì những diễn viên hát-nhảy cắt bánh quy được Bollywood ưa chuộng. Nhưng với sự điều chỉnh lộ trình một cách có ý thức, Bhatt bắt đầu vạch ra một con đường riêng biệt.

Trong những bộ phim bom tấn gần đây nhất, cô đã trở thành nhân vật được các nhà phê bình yêu thích khi thể hiện những vai diễn đầy thử thách một cách sắc bén. Trong Gangubai Kathiawadi, cô đóng vai một gái mại dâm trở thành nhà hoạt động. RRR trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ ba trong lịch sử Ấn Độ với vai diễn hai nhà cách mạng chống lại sự cai trị của Raj của Anh.

Cô ấy cũng sử dụng sức mạnh ngôi sao của mình để bật đèn xanh cho các dự án khó tài trợ như bộ phim Darlings của Netflix năm 2022, khám phá vấn đề lạm dụng gia đình. Ở tuổi 30, cô đã trở thành nhà sản xuất, đóng vai phản diện trong một bộ phim hành động của Hollywood và gia nhập vũ trụ gián điệp hùng mạnh của Yash Raj Films với tư cách là một siêu đặc vụ, trở thành nữ diễn viên đầu tiên gia nhập câu lạc bộ toàn nam quyền lực này.

Khi Bhatt xuất hiện trên màn ảnh, cô ấy sẽ thu hút sự chú ý của bạn.

Cảm nhận của Shubhra Gupta, nhà phê bình phim và tác giả cuốn "50 bộ phim đã thay đổi Bollywood, 1995-2015".

aespa - Nhạc sĩ

Lớn lên vào cuối những năm 1990 ở Hàn Quốc, tôi dành hàng giờ để nghe SES, một phần của thế hệ nhạc pop đầu tiên của Hàn Quốc. Khi tôi chuyển đến Anh, các bạn cùng lớp của tôi hầu như không biết đến sự tồn tại của Hàn Quốc.

Tôi không ngờ rằng đến năm 2023, K-pop sẽ trở thành xu hướng chủ đạo, trở thành một trong những thể loại âm nhạc phổ biến nhất trên thế giới. Trong khi các nhóm nhạc nam thống trị các bảng xếp hạng hàng đầu thì một làn sóng nhóm nhạc nữ mới cũng đang leo thang.

Trong hai năm kể từ khi phát hành album đầu tiên, aespa đã thiết lập và sau đó phá vỡ hàng loạt kỷ lục cho các nhóm nhạc nữ K-pop, trở thành nhóm đầu tiên vượt qua doanh số một triệu tuần đầu tiên với ba album liên tiếp, cũng như chơi ở Coachella và khởi động chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Với phần nhạc cụ nhiều lớp mang tính thử nghiệm và giọng hát bốc lửa đi kèm với hình đại diện AI khoa học viễn tưởng punk ("ae" trong aespa ám chỉ "avatar" và "trải nghiệm"), aespa đã vượt qua ranh giới của K-pop.



Cảm nhận của Yoojin Choi, đồng giám tuyển của "Hallyu! Triển lãm Làn sóng Hàn Quốc tại V&A.

Lola Shoneyin - Nhà văn và người tổ chức lễ hội

Sự lật đổ của Lola Shoneyin rất ranh mãnh, tính hài hước ăn ý, đôi mắt tàn nhẫn và thế giới quan của cô ấy luôn nhân văn. Trong những bài thơ lặng lẽ thăm dò bề mặt cuộc sống gia đình của cô, trẻ em hiện diện khắp nơi, vừa là nhân vật vừa là ẩn dụ (trong một bài thơ, sóng biển xô vào "như những đứa trẻ xấc xược").

Cuốn tiểu thuyết được yêu thích rộng rãi của cô, Những cuộc đời bí mật của những người vợ của Baba Segi, là một nghiên cứu sâu sắc về một gia đình Nigeria đa thê; nó đã được chuyển thể cho sân khấu và xứng đáng được trình chiếu.

Có lẽ thành tựu nổi tiếng nhất của cô là lễ hội văn học do cô thành lập vào năm 2013, Lễ hội sách và nghệ thuật Aké, nơi hàng năm quy tụ các nhà văn từ khắp lục địa để trò chuyện và hội thảo về nghệ thuật và kinh doanh viết lách.

Một lao động của tình yêu nếu có, Lola không mệt mỏi kết nối hiện tại và tương lai, nuôi dưỡng những gì hiện có, đồng thời nhường chỗ cho những gì sẽ có. Đây là lễ hội đầu tiên thuộc loại hình này ở Nigeria và có cảm giác khó khăn hơn, quan trọng hơn vì thực sự là cây nhà lá vườn.



Cảm nhận của Chimamanda Ngozi Adichie, một tiểu thuyết gia.

LÃNH ĐẠO

Mira Murati - Giám đốc công nghệ của OpenAI

Mira Murati, giám đốc công nghệ của OpenAI, là người chỉ đạo quá trình chuyển đổi kỹ thuật số sâu sắc vào thời điểm này. Sinh ra ở Albania, Mira hiện đang sống ở tâm điểm nóng bỏng của sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Các sản phẩm đột phá của OpenAI, ChatGPT và Dall-E, đã thu hút trí tưởng tượng của thế giới và về cơ bản sẽ thay đổi cách chúng ta làm việc, học hỏi và thể hiện bản thân một cách sáng tạo. Khả năng lãnh đạo có tầm nhìn của Mira vượt xa lĩnh vực khoa học và nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ lớn trong việc thiết kế cách kết hợp AI vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng như cách phát triển AI một cách có trách nhiệm liên quan đến an toàn và quy định.

Cực kỳ chu đáo trong việc hình dung các tương tác giữa con người và AI, Mira tích cực ủng hộ việc thử nghiệm công khai, mở - khuyến khích chúng tôi nắm bắt kịp thời khoảnh khắc độc đáo này, nơi chúng tôi có quyền quyết định về cách công nghệ sẽ định hình lại chúng tôi và chúng tôi định hình nó.

Là một điều hiếm có đáng chú ý - một người phụ nữ lãnh đạo một công ty công nghệ - câu chuyện và khả năng lãnh đạo của Mira đều truyền cảm hứng như công nghệ định hình tương lai mà cô giám sát.

Cảm nhận của Marissa Mayer, người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp AI Sunshine.

Fran Drescher - Diễn viên và chủ tịch công đoàn

Fran đã là một biểu tượng trong suốt thời gian tôi làm việc trong ngành. Với tư cách là một diễn viên, cô đã cập nhật nguyên mẫu cô gái bán hàng trở thành quý cô quen thuộc của Hollywood - và vượt qua nghịch cảnh để xây dựng thương hiệu cá nhân khiến cô được yêu mến trên toàn thế giới.

Với tư cách là chủ tịch công đoàn của chúng tôi, SAG-AFTRA, cô ấy đã lãnh đạo các thành viên trong cuộc đình công kéo dài 118 ngày trong năm nay để đạt được thỏa thuận có thể chấp nhận được với các hãng phim.

Tham gia vào các cuộc đàm phán đó, chính những CEO mà Fran đã hợp tác kinh doanh trong nhiều thập kỷ đều tin rằng cô chỉ là một cô gái đáng yêu, mồm mép thông minh đến từ Queens. Và mặc dù vậy, cô ấy cũng là nghệ sĩ biểu diễn duy nhất mà tôi biết có thể gắn kết công đoàn của chúng tôi (và cuối cùng là cả ngành) lại với nhau.



Chúng tôi đang ở thời điểm khó khăn tại SAG-AFTRA, với rất nhiều sự ngờ vực trong chúng tôi. Fran đã giúp các thành viên đoàn kết lại và trực tiếp bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi với các CEO. Cô ấy khiến họ coi chúng tôi như những con người - không chỉ là những con số trên bảng lãi lỗ.

Những gì chúng tôi có thể đạt được với sự chỉ đạo của Fran thật sự rất đáng chú ý. Và cô ấy đã làm tất cả bằng trái tim, sự hài hước, quyết tâm, sự bảo vệ quyết liệt - và tình yêu. Cô ấy dẫn đầu bằng tình yêu. Và tôi vô cùng tự hào khi được làm việc với cô ấy.

Cảm nhận của Lisa Ann Walter, diễn viên và thành viên của SAG-AFTRA.

Mary Barra - CEO General Motors

Khi bạn đang điều hướng hành động lao động lớn nhất trong ngành ô tô trong nhiều thập kỷ, việc thực sự tôn trọng người lao động sẽ giúp ích. Giám đốc điều hành General Motors Mary Barra, con gái của một thợ máy thuộc công đoàn, xuất thân từ một gia đình đã có hơn 80 năm làm việc tại công ty. Cô ấy cảm thấy thoải mái trên sàn nhà máy và được biết đến với năng lực trôi chảy, chính xác, đã giúp cô ấy ứng phó với vụ bê bối về công tắc đánh lửa nổ ra ngay trong nhiệm kỳ của cô ấy tại GM.

Trong các cuộc đình công của công nhân United Auto, Barra đã tránh xa sự công khai và những lời kêu gọi đầy cảm xúc của những người khác trong ngành và thương lượng một cách kín đáo, với các công nhân tại bàn thương lượng.

GM đã trở thành công ty đầu tiên cho phép các nhà máy sản xuất pin trở thành một phần của hợp đồng UAW chính, hợp đồng này đã nhận được sự tán dương của cả các nhà lãnh đạo lao động và công chúng.

Cảm nhận của Rana Foroohar, người phụ trách chuyên mục kinh doanh toàn cầu của FT và là tác giả cuốn sách "Homecoming: The Path to Prosperity in a Post-Global World".

Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Ursula von der Leyen đã đáp ứng các yêu cầu hàng ngày của việc lãnh đạo Ủy ban châu Âu bằng kỹ năng và sự duyên dáng vượt trội, đồng thời đã phá vỡ các rào cản với tư cách là nữ chủ tịch đầu tiên của Ủy ban. Và bà đã làm được điều đó trong thời kỳ có nhiều thách thức toàn cầu chưa từng có.

Tôi đã tận mắt chứng kiến cách cô ấy tập hợp các quốc gia thành viên lại với nhau để thực hiện các biện pháp mới và sáng tạo nhằm chống lại tác động kinh tế của Covid-19 và giúp thúc đẩy sự phục hồi của châu Âu.

Bà đóng vai trò quan trọng trong phản ứng chung của chúng ta đối với cuộc chiến bất công của Nga đối với Ukraina, từ các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga đến hỗ trợ kinh tế và an ninh mạnh mẽ của châu Âu dành cho Ukraina, bao gồm cả đề xuất của bà về hỗ trợ Ukraina 50 tỷ euro mới.

Bà ấy là một đối tác đáng tin cậy đối với Hoa Kỳ và với cá nhân tôi, khi Hoa Kỳ và châu Âu theo đuổi các ưu tiên từ đa dạng hóa chuỗi cung ứng quan trọng đến quản lý một cách có trách nhiệm các mối quan hệ kinh tế tương ứng của chúng tôi với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Vào thời điểm mà hành động quyết đoán, có nguyên tắc là vô cùng cần thiết, châu Âu, Hoa Kỳ và thế giới may mắn có được Chủ tịch von der Leyen, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn rõ ràng chỉ bị vượt qua bởi sức mạnh ý chí của bà trong việc thúc đẩy tầm nhìn đó.

Cảm nhận của Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.

Janet Truncale - CEO Tổ chức Dịch vụ Tài chính EY

Janet Truncale tự cho mình là người xây dựng lòng tin. Là người ủng hộ việc sống thực tế, cô ấy đã cống hiến hết mình để làm việc trước khi nó trở thành mốt. Cô đã trở thành đối tác của công ty kế toán toàn cầu EY mặc dù cởi mở với khách hàng và đồng nghiệp về việc cô làm việc bán thời gian cho ba đứa trẻ.

Người phụ nữ 53 tuổi này năm nay đã vượt qua một rào cản khác để trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu công ty Big Four. Thành công của cô là đỉnh cao của quá trình phát triển kéo dài hàng thập kỷ trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp: 48% trong số gần 400.000 nhân viên của EY là phụ nữ.

Nhưng cô gái gốc New Jersey này đã giao phó công việc cho mình. EY đang phục hồi sau những căng thẳng được tiết lộ khi các đối tác kiểm toán cấp cao của Hoa Kỳ phá vỡ kế hoạch tách khỏi bộ phận tư vấn của mình. Tuy nhiên, Trucale đã ở vị trí thuận lợi để băng bó vết thương. Là một kiểm toán viên người Mỹ được đào tạo, cô ấy đã điều hành một bộ phận bao gồm tiếng nói của cả hai phía trong cuộc tranh luận.

Cảm nhận của Brooke Masters, biên tập viên tài chính Hoa Kỳ của FT và là phó tổng biên tập.

Karin Keller-Sutter - Bộ trưởng tài chính Thụy Sĩ

Kiến thức, lòng dũng cảm và sự quyết tâm có lẽ là những phẩm chất quan trọng nhất của một chính trị gia - và đối với tôi, Karin là hiện thân của tất cả những điều này. Tôi gặp Karin lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay khi cô ấy đến thăm tôi ở Stockholm, trong một trong những chuyến đi đầu tiên của cô ấy với tư cách là bộ trưởng tài chính Thụy Sĩ.

Tôi rất thích và được hưởng lợi từ cuộc nói chuyện của chúng tôi. Là bộ trưởng tài chính, xung quanh bạn có rất nhiều kiến thức chuyên môn. Nhưng khi nói đến vấn đề này, chính bạn là người phải đưa ra quyết định quan trọng đó và điều đó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, thường phải chịu áp lực.

Những hành động quyết đoán của Karin trong việc xử lý cuộc khủng hoảng ngân hàng Credit Suisse hồi đầu năm đã giải cứu nền kinh tế Thụy Sĩ. Tất cả chúng ta đều nợ cô ấy một lời cảm ơn. Điều đó đã trở nên rõ ràng tại cuộc họp IMF năm nay ở Washington khi bà nhận được sự đánh giá cao xứng đáng cho hành động của mình từ khắp nơi trên thế giới.



Cảm nhận của Elisabeth Svantesson, Bộ trưởng tài chính Thụy Điển.

Lisa Dyson - CEO Kiverdi và Air Protein

Lisa Dyson, nhà khoa học có tầm nhìn xa và doanh nhân công nghệ sinh học, sẽ đứng đầu bất kỳ danh sách các nhà đổi mới mang tính biểu tượng nào. Còn gì sáng tạo hơn việc tạo ra những khả năng mới từ không khí?

Với công việc kinh doanh của mình là Kiverdi và Air Protein, Dyson - người phụ nữ Mỹ gốc Phi thứ tư trong lịch sử có bằng tiến sĩ vật lý lý thuyết - khuếch đại nghiên cứu của Nasa trong thời đại không gian để xây dựng một vòng tròn thu giữ carbon từ khí quyển một cách khéo léo, tái sử dụng sinh khối một cách khéo léo như một nguồn năng lượng hy vọng cho tương lai của con người và hành tinh.

Các doanh nghiệp của cô đưa ra giải pháp cho hai trong số những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta: khủng hoảng khí hậu và khan hiếm lương thực, cho thấy các phương pháp tiếp cận trực giao trong nghiên cứu và phát triển có thể phục vụ lợi ích chung như thế nào.

Làm tốt không nhất thiết phải là một mệnh đề có tổng bằng không. Sự đổi mới thực sự thực hiện được cả hai điều đó nhưng đòi hỏi những nhà lãnh đạo dũng cảm và giàu trí tưởng tượng, những người nhìn thế giới từ một góc độ thuận lợi khác biệt và ở nhiều khía cạnh như Dyson.



Cảm nhận của Alondra Nelson, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Cao cấp. Dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà là người phụ nữ da màu đầu tiên lãnh đạo chính sách khoa học và công nghệ của Mỹ.

Carol Tomé - CEO UPS

Đảm nhận một trong những vai trò lãnh đạo quan trọng nhất của công ty trong thời điểm bất ổn nhất thế giới, Carol Tomé đã đặt dấu ấn độc đáo của mình lên UPS. Cô là người ngoài cuộc đầu tiên của công ty và là nữ CEO đầu tiên, một trong 52 phụ nữ lãnh đạo các công ty Fortune 500.

Với tính chính trực và hiệu quả, Carol lãnh đạo một đội ngũ toàn cầu gồm hơn nửa triệu nhân viên, "cung cấp những gì quan trọng" cho khách hàng, làm việc để gia tăng giá trị cho các cổ đông và quan trọng nhất là luôn đặt con người của mình lên hàng đầu.

Tôi không chỉ ngưỡng mộ Carol vì khả năng lãnh đạo kiên định, nhất quán của cô ấy trong đại dịch Covid-19 mà còn vì cam kết của cô ấy trong việc tạo ra một nền văn hóa hòa nhập, dựa trên các giá trị nhằm tôn vinh quyền tự do ngôn luận và bản thân.

Là người tiên phong, người đổi mới và là nguồn cảm hứng cho những người may mắn biết đến cô ấy, thật vinh dự khi có một nhà lãnh đạo như Carol trong cộng đồng Sở giao dịch chứng khoán New York của chúng tôi.



Cảm nhận của Lynn Martin, chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán New York.

Makiko Ono - CEO Suntory Beverage and Food

Nhật Bản là một quốc gia G7 với một trong những nền kinh tế phức tạp nhất thế giới, tuy nhiên nước này vẫn có khoảng cách về lương theo giới tính cao nhất trong số các quốc gia có thu nhập cao và lớn nhất trong G7.

Theo Tokyo Shoko Research, chỉ có 16 trong số 1.802 công ty niêm yết trên Tokyo Prime Market là do phụ nữ đứng đầu, chiếm chưa đến 1%. Nhưng có một số tia hy vọng. Việc Makiko Ono được thăng chức gần đây lên vị trí Giám đốc điều hành của Suntory Beverage and Food, công ty nước giải khát thuộc Tập đoàn Suntory, nổi tiếng với rượu whisky Jim Beam và Yamazaki, đánh dấu sự xuất hiện của người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một công ty Nhật Bản có vốn hóa thị trường là 1.000 tỷ JPY (5,3 tỷ bảng Anh).

Sự thăng tiến của Ono một phần dựa trên thành tích kinh doanh ở nước ngoài của cô cho Suntory. Với sự suy giảm nhân khẩu học của Nhật Bản và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào thị trường nước ngoài, sự nhanh nhẹn, kiên cường và hiệu quả của phụ nữ Nhật Bản trong việc vượt qua những khác biệt về văn hóa có thể mở đường cho nhiều nữ giám đốc điều hành đi theo.

Ono đã làm gương bằng cách đạt được vị trí CEO đáng mơ ước và khó nắm bắt cho đến gần đây của một công ty Nhật Bản lâu đời.



Cảm nhận của Sakie T Fukushima, cựu Giám đốc điều hành của Korn/Ferry Japan. Bà từng là người phụ nữ đầu tiên trong hội đồng quản trị của Sony, Bridgestone và Mitsubishi Corporation.

Marina Silva - Bộ trưởng môi trường và biến đổi khí hậu của Brazil

Thế giới đang phải đối mặt với ba cuộc khủng hoảng gồm biến đổi khí hậu, ô nhiễm và mất đa dạng sinh học. Với tư cách là bộ trưởng môi trường và biến đổi khí hậu của Brazil, Marina Silva là trung tâm của cuộc khủng hoảng đó.

Lớn lên gần khu rừng nhiệt đới trong một cộng đồng làng nhỏ làm nghề khai thác cao su, bà đã tận mắt chứng kiến sự tàn phá của nạn phá rừng và đã cống hiến cả cuộc đời mình để chống lại nó. Marina trở thành người đầu tiên trong cộng đồng của bà được bầu vào thượng viện liên bang và xây dựng sự hỗ trợ cho sự phát triển bền vững ở khu vực Amazon.

Bà được Tổng thống Lula da Silva bổ nhiệm làm bộ trưởng môi trường lần đầu tiên vào năm 2003 và trở lại vai trò này vào năm nay. Bà đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để bảo vệ rừng Amazon, tạo ra dịch vụ lâm nghiệp, viện đa dạng sinh học và Quỹ Amazon, nỗ lực quốc tế lớn nhất để bảo tồn rừng nhiệt đới.

Dưới sự lãnh đạo của bà, nạn phá rừng đã giảm 59% từ năm 2004 đến năm 2007. Marina tiếp tục dẫn đầu nỗ lực xây dựng khả năng phục hồi khí hậu và khôi phục hệ sinh thái được mệnh danh là "lá phổi của hành tinh".



Cảm nhận của Michelle Bachelet, cựu tổng thống Chile và từng là Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc từ năm 2018 đến năm 2022.

Marie-Claire Daveu - Giám đốc Phát triển bền vững và Thể chế tại Kering

Công việc mà Marie-Claire Daveu đang làm ở nhóm Kering rất quan trọng. Cô là người lên tiếng ủng hộ sự bền vững trong ngành công nghiệp xa xỉ và đang mở đường cho sự thay đổi thực sự.

Thập kỷ tiếp theo sẽ rất quan trọng: ngành thời trang được xếp vào hàng những ngành gây ô nhiễm hàng đầu thế giới và thay đổi có trách nhiệm là lựa chọn duy nhất. Chúng ta phải tăng tốc đổi mới và tìm ra những mô hình mới cho toàn ngành không dựa vào việc tạo ra nhiều hơn và lãng phí nhiều hơn.



Daveu đã đặt tính bền vững làm trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của Kering và đang chia sẻ các mục tiêu đầy tham vọng của mình cũng như quá trình thực hiện các mục tiêu đó và những bài học rút ra cho đến nay.

Công việc của cô ấy nhắc nhở chúng ta rằng đây phải là một sứ mệnh tập thể - về sự tiến bộ chứ không phải sự hoàn hảo, chia sẻ những phương pháp hay nhất và hỗ trợ người khác tạo ra một vòng tròn đạo đức giữa các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Tác động của cô ấy trong việc giúp khơi dậy sự thay đổi là vô cùng quý giá vào thời điểm quan trọng này.

Cảm nhận của Anya Hindmarch, nhà thiết kế người Anh và là người sáng lập thương hiệu phụ kiện cao cấp cùng tên.

ANH HÙNG

Narges Mohammadi - Nhà hoạt động nhân quyền

Narges là hiện thân của lòng dũng cảm - sự lựa chọn rõ ràng để giành giải Nobel Hòa bình. Bà đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền của phụ nữ được kiểm soát cơ thể của chính mình và chống lại cái mà bà gọi là "tra tấn trắng" - hình phạt biệt giam và cô lập tột độ mà nước cộng hòa Hồi giáo duy trì.

Bà là người phụ nữ Iran thứ hai, sau luật sư và nhà văn Shirin Ebadi, đoạt giải Nobel. Đó là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế giới. Bà ấy đại diện cho tất cả chúng ta. Chúng tôi từ chối gửi! Chúng tôi không vâng lời! Chúng ta nên được tôn trọng với tư cách là con người chứ không chỉ đơn thuần là phụ nữ, nhiệm vụ duy nhất của họ là quyến rũ đàn ông và sinh con.

Chỉ có một điều đẹp hơn tự do: cuộc đấu tranh cho tự do. Và đối với tôi, đây là điều khiến bà ấy trở thành người truyền cảm hứng nhất trên trái đất.



Cảm nhận của Marjane Satrapi, một tiểu thuyết gia người Pháp gốc Iran. Cuốn tiểu thuyết đồ họa "Persepolis" của cô kể câu chuyện về thời thơ ấu của cô ở Tehran. Cuốn sách mới của cô "Phụ nữ, cuộc sống, tự do" sẽ được Seven Stories Press xuất bản vào năm 2024.

Olena Zelenska - Đệ nhất phu nhân Ukraina

Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Olena Zelenska là sự trung thực của cô ấy. Là một nhà biên kịch chuyên nghiệp, bà ấy biết cách không cắt lời mình trong khi vẫn giữ được tính cách con người. Bốn tháng sau khi Nga xâm chiếm Ukraina, Zelenska nói với một nhà báo: "Không ai trong chúng tôi ổn cả".

Bà biết cảm giác tỉnh dậy thấy quê hương bị láng giềng xâm lược là như thế nào; không biết khi nào hoặc liệu lần tiếp theo bạn có gặp lại những người thân yêu của mình hay không; làm sao tìm được sức mạnh để đấu tranh cho tự do, bất chấp tất cả.



Giống như chồng mình, Zelenska đã trở thành biểu tượng toàn cầu về sự kiên cường. Sự lãnh đạo của bà trong việc giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần cho người Ukraina trong chiến tranh là rất quan trọng. Công việc của bà ấy làm sáng tỏ nỗi đau khổ và sự trục xuất của trẻ em Ukraina bởi Nga gợi lại những ký ức về lịch sử gia đình tôi; Người Nga đã trục xuất mẹ tôi đến Siberia khi bà còn nhỏ.

Estonia đã hợp tác với tổ chức của Zelenska để xây dựng mái ấm gia đình cho những đứa trẻ bị bom Nga biến thành trẻ mồ côi. Bà ấy nổi bật ở khả năng chú ý đến từng chi tiết và khả năng lắng nghe. Thế giới bây giờ nên lắng nghe Zelenska và cung cấp cho Ukraina những gì họ cần để đánh bại Nga và chấm dứt đau khổ.

Cảm nhận của Kaja Kallas, thủ tướng của Estonia.

Coco Gauff - Vận động viên quần vợt

Tôi nhớ đã xem Coco tập luyện tại Trung tâm Quần vợt Bãi biển Delray ở Florida khi cô ấy 9 hoặc 10 tuổi. Cô ấy đã là một vận động viên cừ khôi và tiến hành công việc kinh doanh của mình như một vận động viên chuyên nghiệp xếp hạng 10.



Điều luôn nổi bật với tôi là tính cách tuyệt vời và nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Cô ấy là một đối thủ đáng kinh ngạc nhưng cũng có một tâm hồn ngọt ngào.

Cô ấy đã làm rất tốt khi sử dụng tiếng nói của mình vào những thời điểm quan trọng, lên tiếng ủng hộ phong trào Black Lives Matter và phản đối luật chống LGBT+ ở bang Florida, quê hương cô.

Cô ấy là một trong những diễn giả giỏi nhất trước công chúng mà tôi từng gặp. Thật vinh dự khi được đứng trên khán đài năm nay để chứng kiến cô ấy trên con đường đến vinh quang US Open. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy cô ấy trưởng thành trong và ngoài sân đấu trong nhiều năm tới.

Cảm nhận của Naomi Osaka, một tay vợt người Nhật Bản. Cô từng 4 lần vô địch Grand Slam, là tay vợt châu Á đầu tiên đứng số 1 thế giới.

Elizabeth Maruma Mrema - Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc và Phó Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc

Khi Đa dạng sinh học COP15, hội nghị thượng đỉnh về thiên nhiên quan trọng nhất trong một thế hệ, đã kết thúc vào tháng 12 năm ngoái, không chỉ mọi người sẽ biết ơn Elizabeth Maruma Mrema. Thực vật, động vật, động vật hoang dã và sự đa dạng sinh học khổng lồ sinh sống trên trái đất này cũng nợ bà.

Thỏa thuận COP15, được điều hành một cách tế nhị và khéo léo bởi Mrema, đã đồng ý ngăn chặn và đảo ngược hành vi tàn phá động vật hoang dã và bảo vệ thiên nhiên 30% hành tinh vào năm 2030.

Là một luật sư chuyên nghiệp và khi làm việc tại Chương trình Môi trường Liên hợp quốc trong hai thập kỷ, Mrema đã theo đuổi ngoại giao hợp tác nhưng thuyết phục, làm việc với các nhóm thanh niên, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện từ khắp phía nam bán cầu để tạo ra sự thay đổi.

Chiến công đập vỡ trần kính của cô với tư cách là người phụ nữ châu Phi đầu tiên dẫn đầu Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học và những nỗ lực tiếp theo trong thỏa thuận mang tính bước ngoặt COP15, đánh dấu thành tựu đỉnh cao trong sự nghiệp lẫy lừng cống hiến cho việc bảo vệ môi trường và phục hồi thiên nhiên.



Cảm nhận của Caroline Lucas, nghị sĩ đảng Xanh của Brighton Pavilion.

Katalin Kariko - Nhà khoa học

Nhiều tuần sợ hãi và bất an đã biến thành nhiều tháng cô lập đối với nhiều người trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong vòng một năm, một loại vaccine được phát triển với tốc độ chưa từng có đã giúp chúng ta hình dung ra một tương lai đầy hy vọng nhờ công trình đột phá của Katalin Karikó, một nhà hóa sinh gốc Hungary. Nghiên cứu biến đổi của Karikó về mRNA đã đặt nền móng cho việc phát triển vaccine cứu sống.



Rất lâu trước khi "mRNA" trở thành một thuật ngữ quen thuộc trong gia đình, Karikó đã nghiên cứu cách sử dụng nó. Cô luôn tin tưởng vào sức mạnh của khoa học, bất chấp những thách thức không ngừng mà cô phải đối mặt trong việc bảo vệ tầm quan trọng của công việc của mình để đảm bảo nguồn tài trợ.

Karikó hiện là người đoạt giải Nobel năm 2023 và chúng tôi mãi mãi biết ơn sự kiên trì của cô ấy. Một anh hùng thực sự và có tầm nhìn xa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công việc quan trọng của Karikó đã cứu sống hàng triệu mạng sống và giúp gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau sau cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đầy thử thách nhất trong cuộc đời chúng ta.

Cảm nhận của Karen S Lynch, chủ tịch và giám đốc điều hành của CVS Health.

Chen Chien-Jou - Người phát động phong trào MeToo ở Đài Loan

"Chúng ta đừng bỏ qua chuyện này, được chứ? Chúng ta không thể để mọi việc diễn ra dễ dàng thế này được. Nếu không, chúng ta sẽ dần dần héo mòn và chết". Đó là điều mà một đảng viên chính trị cấp cao nói với một nhân viên cấp dưới bị đồng nghiệp quấy rối tình dục trong Wave Makers, bộ phim chính trị mà tôi viết cho Netflix.

Mùa hè này, những lời nói đó đã trở thành một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng: Dòng mở đầu bài đăng trên Facebook của Chen Chien-jou đã khơi dậy phong trào #MeToo ở Đài Loan.



Chen, cựu nhân viên của đảng Dân chủ Tiến bộ, đã lên tiếng về việc bị một nhà làm phim do đảng của cô thuê quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Bằng những lời nói dũng cảm của mình, cô đã phá vỡ ranh giới giữa ảo mộng được mô tả trong phim truyền hình và hiện thực: một xã hội mà hành vi quấy rối tình dục không được thừa nhận. Trước bài đăng của cô, không ai đưa ra cáo buộc về hành vi sai trái tình dục. Nó chỉ đơn giản là không được thảo luận.

Đài Loan là một nơi bị chính trị hóa mạnh mẽ, nơi phụ nữ và các nhóm bị thiệt thòi khác đã bị bỏ mặc trong việc duy trì một trật tự xã hội thường không phục vụ họ. Sự dũng cảm của Chen đã thách thức điều đó và truyền cảm hứng cho vô số người khác chia sẻ câu chuyện của họ, mở ra sự thay đổi rất cần thiết: luật pháp mạnh mẽ hơn chống lại hành vi quấy rối tại nơi làm việc nhưng cũng có sự suy xét xã hội sâu sắc hơn.

Cảm nhận của Chien Li-Ying, người đứng đầu bộ phận phát triển tại DaMou Entertainment. Bản dịch của Gloria Li.

Jenni Hermoso - Cầu thủ bóng đá

Thi đấu với Jenni là một bài kiểm tra mà bạn mong đợi với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với quả bóng, như cô ấy đã thể hiện vào mùa hè này tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Cô đá chính mọi trận đấu, ghi ba bàn trong suốt giải đấu và là nhân tố trung tâm trong thành công của Tây Ban Nha khi họ giành cúp lần đầu tiên.



Sau chiến thắng đó, khi đội đáng lẽ phải tận hưởng thành công của mình, Luis Rubiales, lúc đó là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, đã hôn lên môi Jenni. Kể từ đó ông ta đã bị buộc tội tấn công tình dục.

Điều tôi ngưỡng mộ nhất là cách Jenni xử lý tình huống. Cô ấy lẽ ra có thể dừng lại, coi nhẹ vụ việc và bỏ vụ án để bảo vệ bản thân. Thay vào đó, bất chấp sự chú ý ngày càng lớn của giới truyền thông, cô vẫn tiếp tục làm những gì cô biết là đúng.

Để theo đuổi công lý, cô ấy đang phục vụ phụ nữ trên khắp thế giới để hành vi này và hành vi tương tự không xảy ra nữa. Một thủ lĩnh không chỉ trên sân cỏ mà còn là một người dũng cảm ngoài sân cỏ.

Cảm nhận của Leah Williamson là đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Anh.

(Nguồn: Financial Times)