Từ 1.000 đồng đến 67 triệu/năm: Trend tiết kiệm “nhỏ mà có võ” giúp nhiều mẹ nội trợ đổi cách quản lý tiền trong 2025

Nghe thì có vẻ khó tin, thậm chí nhiều người còn bật cười khi nghe đến con số 67 triệu/năm chỉ từ những khoản tiền lẻ. Thế nhưng, năm 2025 vừa qua đã chứng kiến một trend tiết kiệm cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả, được rất nhiều mẹ nội trợ áp dụng thành công. Không cần đầu tư rủi ro, cách tiết kiệm này chỉ đòi hỏi một điều duy nhất: Sự kiên trì, cố gắng theo tới cùng.

Tiết kiệm lũy kế theo ngày: Bắt đầu từ 1k, cuối năm để dành gần 67 triệu

Đó chính là phương pháp tiết kiệm lũy kế, bắt đầu từ 1.000 đồng. Nguyên tắc của cách này rất dễ hiểu: ngày đầu tiên bạn để ra 1k, ngày thứ hai 2k, ngày thứ ba 3k… cứ như vậy tăng dần theo số ngày trong năm.

Đến ngày thứ 364 số tiền tiết kiệm trong ngày sẽ là 364k và ngày cuối cùng của năm là 365k. Khi cộng dồn toàn bộ số tiền trong 365 ngày, tổng số tiền bạn có được lên tới gần 67 triệu đồng - một con số không hề nhỏ đối với nhiều gia đình.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng càng về những tháng cuối số tiền cần để ra càng nhiều. Ví dụ theo nhưng bảng mà D.T ( là mẹ 2 con) lập ra cho 365 ngày tiết kiệm lũy kế thì ngày 300 là 300k, sang đến ngày 301 tiếp tục là 301k, ngày 302 là 302k... Vậy nên càng về những ngày cuối năm, số tiền sẽ tăng nhiều.

Hai cách biến tấu để đỡ "gáng nặng" tiết kiệm cho những ngày cuối

1- Mỗi ngày bốc thăm ngẫu hứng từ 1 đến 356

Để tránh tình trạng quá tải cho những ngày gần cuối năm, D.T đã chuyển sang cách bốc thăm tiết kiệm, tức là cô vẫn lập bảng từ ngày thứ 1 đến ngày 365, nhưng sau những ngày đầu tiên tiết kiệm tiền lẻ, D.T đã ghi ra giấy số thứ tự các ngày tương ứng với số tiền cần "đút lợn". Mỗi ngày cô lại bốc một con số và để ra số tiền tương ứng.

Cách này sẽ giúp dàn đều số tiền mỗi lần tiết kiệm để những ngày cuối không quá tái. Ví dụ: Hôm nay bốc được số 56, D.T "đút lợn" 56k và đánh dấu vào bảng, hôm sau bốc được 27, cô lại "đút lợn" 27k.

Với cách này thì số tiền tiết kiệm trong ngày sẽ tương ứng với số bốc được (từ 1 đến 365). Vẫn là cách tiết kiệm lũy kế nhưng theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, và tổng kết một năm, số tiền tiết kiệm được cũng gần 67 triệu.

Nhiều người nghĩ vợ chồng D.T cũng phải kiếm được nhiều tiền thì mới tiết kiệm được vậy, nhưng mẹ 2 con chia sẻ hiện cô đang ở nhà chăm 2 bé, thu nhập chính từ công việc của chồng cô. Mỗi ngày tiết kiệm một ít, nhưng nếu kiên trì thì 1 năm sau chắc chắn sẽ có kết quả.

"31 tuổi mình mới bắt đầu tiếp kiệm theo cách này, mình muốn tiết kiệm để tiến tới một cuộc sống tốt hơn cho con cái, bố mẹ và cho gia đình của mình" - D.T chia sẻ.

2 - Linh động tính toán theo từng ngày

Vẫn là cách tiết kiệm lũy kế trong 365 ngày để cuối năm có một khoảng gần 67 triệu tiêu Tết, mẹ 3 con L.A (kênh TikTok @tietkiemtien888) có một cách biến tấu khác một chút, cốt lõi cũng là để những ngày gần cuối không bị quá tải.

L.A vẫn tiết kiệm lũy kế theo bảng 365 ngày và bắt đầu từ những ngày đầu tiên, sau đó cô linh động tính toán theo từng ngày ứng với số tiền cô có. Ví dụ: hôm nay cô có 500k muốn "đút lợn", cô sẽ chia thành 2 ngày (354 + 146) và đánh dầu vào bảng 2 ngày đó, có nghĩa là với 500k cô đã hoàn thành mức tiết kiện của ngày thứ 354 và ngày thứ 146.

Những ngày đầu tiên L.A vẫn "đút lợn" theo cách lũy kế, sau đó cô thay đổi cho linh hoạt, bốc thăm từng ngày hoặc tính toán số tiền muốn tiết kiệm trong ngày hôm đó.

Tiết kiệm lũy kế theo tuần: Bắt đầu từ 10k, sau 52 tuần (1 năm) có được hơn 13 triệu

Ngoài cách lũy kế theo ngày, nhiều mẹ nội trợ còn lựa chọn lũy kế theo tuần để nhẹ nhàng hơn với tài chính. Với cách này, tuần đầu tiên bạn để ra 10k, tuần thứ hai là 20k, tuần thứ ba là 30k... cứ thế đến tuần thứ 52 là 520k, cách này bạn cũng đang tiết kiệm tăng dần một khoản cố định theo từng tuần. Sau 52 tuần, tổng số tiền để dành được khoảng 13.780.000 đồng.

Dù con số không "khủng" như lũy kế theo ngày, nhưng đây vẫn là một khoản tích lũy đáng kể, phù hợp với những gia đình có thu nhập vừa phải hoặc mới bắt đầu tập thói quen tiết kiệm.

Thú vị nhất là phần lớn người chọn cách tiết kiệm lũy kế này là các mẹ nội trợ, có người chăm chút in hẳn bảng số để theo dõi mỗi ngày, có người tỉ mỉ tự kẻ bằng tay... có mẹ dùng "heo đấy" xinh xắn để giữ tiền, có mẹ tận dụng luôn hộp sữa của con để tiết kiệm. Mỗi người có một cách khác nhau, nhưng tựu chung lại đều kiên trì thực hiện đến cùng, để có một khoản tiết kiệm "dắt túi".

Năm 2025, phương pháp "tiết kiệm lũy kế" này được nhiều mẹ nội trợ chia sẻ rộng rãi trong các hội nhóm gia đình, chi tiêu thông minh. Không ít người cho biết nhờ cách tiết kiệm này, họ có sẵn tiền để lo Tết, đóng học phí cho con, hoặc đơn giản là tạo được một quỹ dự phòng an tâm hơn cho bản thân và gia đình.

Rõ ràng, đôi khi chỉ cần bắt đầu từ những khoản tiền rất nhỏ, nếu đủ kiên trì và kỷ luật, bạn hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho tài chính của mình.