24 tuổi có lúc kiếm 70-80 triệu/tháng: Vẫn trắng tay vì sai lầm “chí mạng”!

Thu nhập ảnh hưởng đến việc tiết kiệm là chuyện dễ hiểu, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây lại khiến nhiều người “nhíu mày”, khó cảm thông. Bởi vấn đề thực chất không phải là thu nhập thấp, ngược lại còn khá cao so với mặt bằng chung mà vẫn không dư đồng nào, quả thực là khó ngụy biện.

Trong bài đăng của mình, cô cho biết mức thu nhập hiện tại ở độ tuổi 24 là 31-32 triệu/tháng. Trước đây, có khoảng thời gian cô còn kiếm được 70-80 triệu/tháng. Dẫu vậy đến hiện tại lại phải thừa nhận bản thân hoàn toàn không có khả năng giữ tiền. Lý do có thể gói gọn trong 2 từ: Cả nể!

Nguyên văn bài đăng của cô: Không giữ được tiền vì hay có việc phát sinh, khi thì đầu tư xong bị lừa, khi thì cho người yêu, lúc khác lại cho người thân (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần bình luận, đa số đều đồng tình: Bản thân cô đã thấy và thừa nhận được “gốc rễ vấn đề”, thì giờ cách giải quyết cũng đơn giản thôi.

“Biết tính mình vậy rồi thì giờ đừng giữ tiền mặt trong người nữa. Có tiền thì khoán luôn 1 khoản gửi tiết kiệm dài hạn, chọn hình thức không cho rút trước hạn ấy, hoặc mua vàng. Người ta bảo xởi lởi thì trời cho nhưng như em thì hơi quá, cho tiền mẹ hay các cháu thì được vì dù sao đó cũng là người thân ruột thịt, còn lại yêu đương thì thôi nhé nhất là con gái. Chẳng có gì đảm bảo lấy được nhau, nên chi tiêu cho bạn trai thì phải cân đối, có qua có lại là được rồi chứ tội gì mà phải đầu tư cho họ nữa” - Một người phân tích.

“Còn trẻ mà có khả năng kiếm tiền thế nhưng không giữ được tiền thì phí quá. Đầu tư cho bản thân, báo hiếu bố mẹ thì ok, còn lại thất bất ổn. Thoáng chuyện tiền nong không phải tính xấu, nhưng đừng đụng ai cũng thoáng chứ” - Một người khuyên.

“Giờ còn trẻ, còn kiếm được mà không học cách tiết kiệm thì có khi sau này hối hận đấy em ơi. Không phải lúc nào mình cũng duy trì được thu nhập, bản thân em cũng thấy đó, trước kiếm 80 triệu 1 tháng, giờ còn có 30 triệu kìa. Mình không tự lo, tự dự phòng cho bản thân thì không ai giúp được mình đâu” - Một người nhắc nhở.

“Rạch ròi chi tiêu ra. Ví dụ bao nhiêu tiền chi phí cơ bản (thuê nhà, ăn uống, mua sắm đồ dùng thiết yếu,...); bao nhiêu tiền biếu mẹ, mua quà cho các cháu; bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm, mua vàng, đầu tư… Phải tính kỹ thì lúc nhận lương mình phân bổ theo đó, chứ cứ tùy hứng thì tiền tỷ cũng hết em à” - Một người khuyên.

Kiếm được tiền rồi, làm sao để giữ được tiền?

1. Chi tiêu có kỷ luật

Chi tiêu không có ranh giới rõ ràng thì thu nhập chừng nào cũng là không đủ để tiết kiệm, lâu dài hơn là ổn định tình hình tài chính.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi dòng tiền vào tăng lên, chi tiêu thường phình ra theo tâm lý “xứng đáng được hưởng”. Muốn rèn khả năng giữ tiền, việc đầu tiên không phải là thắt lưng buộc bụng cực đoan, mà là thiết lập kỷ luật chi tiêu rõ ràng. Mỗi khoản tiền ra cần có lý do hợp lý, gắn với giá trị sử dụng thực tế chứ không chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời.

Người giữ được tiền tốt thường phân biệt rất rõ giữa “cần” và “muốn”, giữa chi tiêu giúp cải thiện chất lượng sống dài hạn và chi tiêu chỉ mang tính giải tỏa áp lực tạm thời. Khi đã quen với việc cân nhắc trước mỗi quyết định mua sắm, bạn sẽ nhận ra giữ tiền thực chất là một kỹ năng tâm lý: biết kiềm chế ham muốn, không chạy theo so sánh và không để lối sống vượt trước thu nhập quá xa.

2. Tiết kiệm có mục tiêu rõ ràng

Tiết kiệm không phải là phần tiền “còn thừa sau khi tiêu”, mà là khoản được ưu tiên ngay từ đầu. Người rèn được khả năng giữ tiền luôn coi tiết kiệm như một khoản chi bắt buộc cho tương lai của chính mình.

Quan trọng hơn, tiết kiệm phải gắn với mục tiêu cụ thể: quỹ dự phòng, kế hoạch lớn, hay giai đoạn nghỉ ngơi trong tương lai. Khi khoản tiết kiệm đích đến rõ ràng, bạn sẽ ít động tay vào nó hơn. Khả năng giữ tiền được hình thành khi bạn tạo ra khoảng đệm đủ dày để không phải hoảng loạn mỗi khi thu nhập biến động hay phát sinh sự cố.

Lúc đó, tiền không còn chỉ là thứ để tiêu ngay, mà trở thành công cụ tạo cảm giác an toàn. Thói quen tiết kiệm đều đặn, dù số tiền không lớn, giúp bạn luyện được tư duy dài hạn và khả năng trì hoãn sự hưởng thụ - haii yếu tố cốt lõi để giữ tiền bền vững.

3. Đầu tư có chọn lọc

Nhiều người mất tiền không phải vì không đầu tư, mà vì đầu tư sai cách. Rèn khả năng giữ tiền trong đầu tư trước hết là học cách tránh rủi ro không cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ dùng vốn phù hợp - nên là khoản tiền nhàn rỗi, có kiến thức và kế hoạch rõ ràng, thay vì đầu tư theo tâm lý đám đông.

Người giữ tiền tốt hiểu rằng đầu tư không phải lúc nào cũng để kiếm lời nhanh, mà còn để bảo toàn giá trị tài sản. Khi đầu tư được tiếp cận như một quá trình dài hạn, có phân bổ hợp lý và kiểm soát kỳ vọng, tiền sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy thử - sai - mất mát liên tục.