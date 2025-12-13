Lương 13 triệu nuôi con ở TP.HCM, ghi chi tiêu mà run tay

13 triệu/tháng với người độc thân, đang phải đi thuê nhà ở thành phố lớn, vốn đã là mức ngân sách không dễ để xoay sở. Nếu nuôi con nhỏ, chắc hẳn sẽ gặp không ít khó khăn. Tâm sự của người mẹ đơn thân trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Với mức lương 13 triệu quay đầu, hiện cô đang phải gửi con ở quê nhờ bà ngoại chăm giúp, còn bản thân 1 mình kiếm tiền ở TP.HCM.

Sắp tới, bé vào lớp 1, cô muốn đón con lên ở cùng. Tuy nhiên…

Ảnh minh họa

“Lương 13 triệu, em tính đi tính lại vẫn thấy không đủ nếu đón con lên mọi người ạ…

- Tiền thuê trọ với điện nước: 4 triệu

- Tiền học bán trú của con: 2 triệu

- Tiền ăn của 2 mẹ con: 4 triệu

- Sữa, xăng xe, mua đồ thiết yếu: 2 triệu

Cộng lại cũng 12 triệu gần hết tháng lương, mà chưa tính thuốc men lúc ốm đau hay đám tiệc gì hết. E, đã cắt hết không mua sắm gì cho bản thân rồi mà ghi ra vẫn run tay quá. Không biết liệu 13 triệu có đủ không các mẹ? Chứ đón con lên mà để con khổ thì e không cam lòng, mà để con ở quê thì nhớ con, cũng không chịu nổi…” - Cô viết.

Dưới phần bình luận, đa số mọi người đều đồng tình: 13 triệu nếu cố gắng thì đủ tiêu, nhưng khó mà đảm bảo được sự an tâm tối thiểu. Bởi chỉ cần có 1 vấn đề nhỏ phát sinh, cả 2 mẹ con cũng có thể lao đao suốt tháng.

“Thực ra nếu để gọi là đủ tiêu thì 10 triệu thôi cũng là đủ nếu cắt hết các nhu cầu khác, chỉ chi tiêu cơ bản. Nhưng có con thì vậy cũng khó mà ổn định, chưa kể con đi học thì ngoài học phí cố định ra cũng nhiều khoản phải chi. Mình làm mẹ nên rất hiểu không mẹ nào muốn ở xa con, nhưng tình hình như vậy thì nên gửi con nhờ bà chăm thêm 1-2 năm, trong lúc đó mẹ cố làm thêm tiết kiệm, hòm hòm 1 khoản dự phòng tầm 100 triệu rồi đón con lên” - Một người khuyên.

“Nếu đón con lên thấy khó ổn định thì mom thử tính chuyển về quê ở hẳn coi sao. Cố tìm việc ở quê, ban đầu có thể hơi khó khăn nhưng đỡ được tiền thuê nhà, vừa được gần con vừa được gần bà, cả nhà quây quần” - Một người gợi ý.

“13 triệu ở TP.HCM, sống thì vẫn sống được thôi nhưng nói thật là mình thấy khó có hy vọng cho con được điều kiện tốt nhất. Thế nên cố tăng thu, kiếm tiền bằng mọi cách miễn sao là lao động chân chính chứ đừng tìm cách giảm chi, nó không phải phương án lâu dài ấy” - Một người chia sẻ.

Làm sao tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

Ảnh minh họa

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Nâng cấp kỹ năng đúng nhu cầu thị trường

Điều này có nghĩa là bạn phải nhìn lại bộ kỹ năng của mình và xác định xem thứ gì đang thực sự được thị trường trả tiền cao. Ví dụ, các kỹ năng như phân tích dữ liệu cơ bản, vận hành quảng cáo online, sử dụng AI trong công việc hay kỹ năng viết nội dung chuyển đổi,...

Ảnh minh họa

Việc bạn dành 1-2 tháng để học thêm một kỹ năng sát nhu cầu thực tế có thể giúp cải thiện thu nhập, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền hơn dù có thể chưa tìm ngay được công việc phụ.

3 - Nhận thêm việc ngoài giờ, đúng kỹ năng chuyên môn

Đây là cách nhanh và hiệu quả nhất để tăng thu nhập. Bởi sau 1 thời gian đi làm full-time, chúng ta hẳn đã tích lũy được kinh nghiệm cũng như mối quan hệ trong ngành mình đang theo đuổi. Tận dụng lợi thế này có thể giúp bạn tìm được những công việc freelance ngoài giờ hành chính.

Lưu ý nho nhỏ là nhận thêm việc kiểu này, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo uy tín cá nhân bằng cách đúng deadline, đảm bảo chất lượng công việc được giao. Việc “nhận 1 việc” rồi được giới thiệu thêm việc khác là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu bạn làm tốt. Thế nên dù là việc nhỏ, cũng hãy làm với tinh thần chỉn chu nhất vì cơ hội sẽ đến với người được việc!