Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thị Minh Khuê (SN 2006, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Hồng Diệu Linh (SN 2003, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, tối 31/8, Công an phường Kim Liên nhận được tin trình báo của chị D.A (SN 2006, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng hành hung tại trước số 44 phố Tam Khương.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình ái. Do bất đồng cá nhân, chị D.A đã đăng tải một số bài viết liên quan đến đời tư của Minh Khuê trên mạng xã hội. Hai bên từng nhiều lần gặp gỡ để giải quyết nhưng không đạt kết quả. Đến tối 31/8, khi tiếp tục hẹn gặp tại phố Tam Khương, chị D.A đã bị nhóm của Minh Khuê tấn công.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Minh Khuê và Nguyễn Hồng Diệu Linh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.