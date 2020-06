21 mẹo vặt xưa như trái đất nhưng vẫn cực kì hữu dụng trong đời sống hiện đại

Theo Vintage News, mỗi bao thuốc lá hiệu Gallaher của đầu những năm 1900 luôn đi kèm với 1 tấm thẻ.

Trong đó giới thiệu và hướng dẫn rất nhiều mẹo vặt hữu ích cho cuộc sống. Dù rằng khoa học - kỹ thuật đã phát triển vượt bậc, thật khó tin khi loạt mẹo vặt này vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.

Làm thế nào để lấy dằm gỗ đã cắm sâu vào da thịt?

Dằm gỗ hay gai nhọn khi găm vào tay sẽ gây khó chịu và đau đớn khi lấy ra.

Một cách đơn giản để làm điều này là dùng một bình miệng rộng đổ nước nóng đầy gần đầy, áp vùng tay bị tổn thương vào miệng bình. Hơi nước nóng sẽ từ từ kéo mảnh dằm ra, cách này ít gây đau đớn và an toàn hơn việc cố dùng nhíp gắp.

Nếu đã thử mà không được, mời bạn đi bệnh viện.

Xác định phương hướng bằng mặt đồng hồ

Trong trường hợp đi lêu hêu rồi bị lạc, điện thoại thì hết pin, làm thế nào để xác định phương hướng mà không có Google Maps?

Hãy hướng kim chỉ giờ về phía mặt trời, sau đó đặt một que gỗ hoặc một cọng cỏ nằm giữa kim chỉ giờ và số 12. Khi đó, hướng chỉ của que gỗ hoặc cọng cỏ sẽ là hướng Nam như hình vẽ.

Sơ cứu khi bị bong gân

Kê cao bàn chân bị bong gân, dùng vải nhúng trong nước lạnh để cố định vết thương.

Trong hình vẽ, một chiếc bình đựng nước lạnh được đặt phía trên chân bị đau, một đầu mảnh vải được nhúng trong bình nước, đầu còn lại dùng để quấn vào chân. Nước lạnh sẽ thấm theo tấm vải bọc quanh chân và có tác dụng giảm sưng tấy tạm thời.

Cách cầm nắm bình nặng bằng một tay

Đơn giản là nắm lấy quai bình, ngón cái đưa vào bên trong miệng bình để có điểm tựa vững chãi.

Cách triệt một gốc gây khỏi mặt đất

Nếu một gốc cây lớn không được loại bỏ hẳn khỏi đất, nó sẽ lại mọc lên nhanh chóng sau một thời gian.

Để ngăn chặn điều này, hãy khoan những hốc trên gốc cây, rắc hỗn hợp chất chống mối mọt với muối vào các hốc này sẽ khiến gốc cây không thể phát triển được nữa và chết dần. Chỉ làm cách này nếu muốn giải phóng mặt bằng, đừng làm kẻ phá hoại môi trường nhé.

Làm cho nút bần vừa với miệng chai

Trường hợp nút bần (cork) quá to so với chai (thường là nút bần của chai rượu vang), hãy làm như sau: Đặt nút chai dưới đế giày sạch và dùng chân ấn và di mạnh một lúc, hãy lăn qua lăn lại để nút chai co lại. Thay vì cắt nhỏ, bạn có thể dùng cách này để nút chai co vừa với cổ chai.

Phát hiện vị trí khí gas rò rỉ

Cách này được các anh chở gas tại Việt Nam áp dụng một cách triệt để: bôi một lớp xà phòng đã đánh bọt lên chiều dài của ống dẫn gas, khí gas lọt ra sẽ tạo ra bọt khí tại điểm rò rỉ, vấn đề sẽ được giải quyết hoàn toàn đơn giản và an toàn.

Ủ mát đồ uống mà không cần nước đá hay tủ lạnh

Bọc bên ngoài chai rượu/bia một miếng vải thấm hút tốt, và đặt chai cần làm lạnh trong một bình bằng sành hoặc đất dưới vòi nước lạnh như trên hình vẽ.

Để như vậy trong khoảng 10 phút, sau đó, nhiệt độ chai sẽ được giảm đáng kể và sẵn sàng để "liên hoan". Tẩm ướt khăn, cuốn vào chai bia/rượu rồi cho vào tủ lạnh cũng giảm thời gian làm lạnh xuống khá nhiều.

Cách luộc trứng vỡ

Thường trứng vỡ sẽ không được dùng để luộc vì nó sẽ..phòi ra ngoài. Nếu bạn vẫn muốn ăn trứng luộc, hãy thêm một chút giấm vào nước trước khi luộc, điều này giúp cho quả trứng không bị nứt và trào ra khi nước nóng lên.

Cách giữ gìn những chiếc bình "xịn"

Đổ vào bình một lượng cát tương đối, điều này làm tăng trọng lượng và độ vững của bình, giúp nó cân bằng tốt hơn nếu trẻ con hoặc người lớn vô ý va phải.

Loại bỏ vết bẩn khỏi đồ da

Hòa tan hỗn hợp gồm soda và 2 muỗng sữa nóng. Dùng vải thấm hỗn hợp này và chà xát nhẹ nhàng lên bề mặt của giày. Vết bẩn sau đó sẽ bị biến mất hoàn toàn.

Vệ sinh tranh sơn dầu bám bụi

Cắt một củ khoai tây nhỏ, sau đó dùng nó để chà nhẹ nhàng lên bề mặt của bức tranh sơn dầu. Phần nhiễm bẩn của củ khoai tây sau khi chà cần được cắt bỏ trước khi tiếp tục dùng nó để làm sạch.

"Hồi sinh" hoa héo

Ngâm rễ của hoa vào trong nước nóng và giữ như vậy đến khi nước đã nguội hẳn. Phần cuống rễ nên được cắt bỏ và hoa được cắm trong nước lạnh theo cách thông thường.

Kiểm tra độ tươi của tôm

Lật ngửa con tôm lại, sau đó đột ngột lật nó một lần nữa, nếu đuôi con tôm giật ngược trở lại nhanh chóng, thì con tôm này còn khá tươi. Ngược lại, nếu đuôi tôm giật lại một cách từ từ thì con tôm này đã để lâu rồi và không còn tươi nữa.

Cắt bánh mì thành những lát đẹp mà không bị vụn

Nhúng dao vào nước nóng, đến khi đã nóng hoàn toàn thì dùng nó cắt bánh mì thật nhanh. Dao nóng sẽ cắt bánh mì thành những lát mỏng, đẹp và không hề gặp khó khăn.

Tháo nhẫn mắc kẹt trên ngón tay

Trước khi tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, bạn nên xát một ít xà phòng lên ngón tay để bôi trơn sau đó mới tháo nhẫn ra. Nhẫn sẽ được lấy ra một cách dễ dàng không gây đau đớn.

Giữ cho bút lông không vấy bẩn đồ đạc xung quanh

Xuyên bút vẽ qua một miếng nhựa hoặc bìa cứng, bằng cách này, bạn sẽ tránh được những giọt màu rơi xuống từ bút lông làm bẩn đồ đạc xung quanh.

Loại bỏ vết mực khỏi khăn tay hoặc quần áo

Nếu khăn tay hoặc áo quần bị dính bẩn bởi mực, bạn hãy nhúng nó vào sữa ngay lập tức. Vò nhẹ một vài lần như vậy, vết mực sẽ dần biến mất.

Làm sạch chai lọ

Bỏ vào chai lọ một ít cát hòa và nước sạch, bịt nút lại và lắc mạnh. Toàn bộ bên trong chai lọ sẽ được vệ sinh sạch sẽ.

Vài cách thắt nút dây thừng cực chắc

1. Cách thắt nút thứ nhất rất hữu ích khi dùng để nâng các vật nặng như thanh gỗ lớn.

2. Cách thắt nút thứ hai dùng để nối chặt các sợi dây thừng lại với nhau.

3. Cách thắt nút thứ ba dùng để tăng độ bám và chắc chắn cho dây thừng khi chằng buộc lên vật liệu khác.

Tách hai chiếc cốc bị kẹt vào nhau

Khi hai chiếc cốc mắc kẹt và có nguy cơ bị vỡ nếu cố gắng tách chúng ra khỏi nhau. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là đổ nước lạnh vào cốc phía trên và ngâm cốc phía dưới vào nước ấm. Hai chiếc cốc sẽ tự tách nhau ra sau đó (vật lý cơ bản, chương vật chất giãn nở vì nhiệt).

Theo Vintage News