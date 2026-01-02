2026 mở bát với phim Việt quá xịn: Cả MXH thi nhau tung hô, nữ chính muốn chê cũng không nổi

Ai Thương Ai Mến được xem như phim mở bát điện ảnh Việt năm 2026. Không tạo hiệu ứng sốc hay tranh cãi ồn ào, bộ phim của Thu Trang nhận về nhiều lời khen nhờ lựa chọn con đường kể chuyện giàu cảm xúc, đan xen bi - hài khá tốt. Trên các nền tảng như Facebook, Threads hay TikTok,... nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước một Thu Trang rất khác: tiết chế, sâu lắng và cho thấy sự nghiêm túc trong vai trò đạo diễn kiêm nữ chính. Không ít bình luận đánh giá cao cách phim tái hiện miền Tây xưa với không khí hoài niệm, khung hình đẹp và cách đan xen khéo léo các tình huống bi - hài xuyên suốt tác phẩm.

Nội dung xoay quanh ba chị em mồ côi, gắn bó với nhau bằng tình thân và những hy sinh thầm lặng, được nhận xét là dung dị nhưng dễ chạm, khiến người xem thấy đâu đó hình ảnh gia đình mình. Dù vẫn có ý kiến cho rằng phim chưa đủ cao trào, đa số khán giả đồng tình rằng Ai Thương Ai Mến là một tác phẩm tử tế, mở đầu năm 2026 bằng cảm xúc nhẹ nhàng, hài hước và nhân văn.

Thu Trang trở lại với vai trò đạo diễn kiêm nữ chính

Một khán giả dành vô số lời khen cho bộ phim. Người này bất ngờ vì phim rất nặng tâm lý, cốt truyện sâu sắc, không quá bi lụy. Điểm trừ hiếm hoi mà khán giả này chỉ ra là việc một số phân cảnh chuyển cảnh hơi đột ngột, ảnh hưởng tới cảm xúc của người xem. Số điểm 9.5/10 - gần như tuyệt đối là con số mà người này đưa ra cho Ai Thương Ai Mến.

Một khán giả khác cũng bày tỏ sự bất ngờ khi Ai Thương Ai mến không phải một bộ phim gia đình nhẹ nhàng mà đan xen bi - hài khá gắt. Người này cũng đặc biệt ấn tượng với dàn diễn viên hai thế hệ đã thể hiện tròn trịa vai diễn trong phim.

Một khán giả khác ấn tượng về bối cảnh Việt Nam xưa trong phim và dành lời khen cho nhân vật anh Khả. Người này cũng nhấn mạnh việc phim thích hợp cho những gia đình có anh chị em - giống với tuyến nhân vật chính trong phim.

Khán giả này chỉ ra cả điểm cộng và những điểm trừ của Ai Thương Ai Mến, đánh giá cao cảm xúc trong phim, dàn diễn viên và mạch phim. Với một điểm trừ nhỏ là những đoạn hồi tưởng quá khứ hơi rối, người này vẫn cho rằng đây là một bộ phim dễ xem, dễ cười, dễ thương và đọng lại cảm xúc sau khi xem.

Thêm một khán giả nữa đề cập về câu chuyện bi - hài được đan xen thú vị trong phim. Người này còn nhận định Ai Thương Ai Mến cho thấy sự lên tay của Thu Trang trong vai trò một người làm phim. Sự cộng hưởng diễn xuất của dàn diễn viên đa thế hệ cũng nhận về nhiều lời khen.

Một khán giả quyết định xem phim chỉ để ủng hộ điện ảnh nước nhà nhưng rất hài lòng vì câu chuyện hài hước dễ thương, nhiều cảm xúc và ý nghĩa. Khán giả này đặc biệt ấn tượng với nữ chính Trâm Anh và sự duyên dáng, hài hước của các diễn viên còn lại.

Một bộ phim siêu đẹp và giàu cảm xúc là lời khen mà khán giả này dành cho Ai Thương Ai Mến.

Tiếp tục là một lời khen dành cho Thu Trang ở vai trò đạo diễn. Khán giả này cũng chỉ ra một loạt điểm cộng của phim như bối cảnh miền Tây rất thơ, kịch bản cuốn, nhiều cảm xúc đan xen, những cú twist bất ngờ và dàn diễn viên dễ thương.

Vẫn là Thu Trang với những lời khen cho sự tiến bộ ở bộ phim lần này. Cô được cho là lên tay rõ nét, cách kể chuyện khéo léo, thông minh. Màu phim và dàn diễn viên cũng được khen ngợi.

Một số review phim xuất hiện trên mạng xã hội: