Cặp đôi Vbiz "mở bát" thông báo tin vui đầu năm

Việt Hoa là gương mặt được khán giả yêu mến trên sóng giờ vàng VTV. Ngoài đời thực, nữ diễn viên sinh năm 1996 có chuyện tình đẹp với diễn viên Trọng Trí. Cả hai đã gắn bó bên nhau khoảng 9 năm.

Trong ngày đầu năm 2026, Việt Hoa đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên nửa kia. Cô viết: "Năm mới, update hệ điều hành mới. Người yêu thành chồng sắp cưới". Với động thái này, cư dân mạng liền cho rằng cặp đôi rục rịch tổ chức đám cưới trong thời gian tới. Dưới phần bình luận, nữ diễn viên sinh năm 1996 nhắc tới chuyện làm hôn lễ, gửi thiệp mời cưới tới bạn bè, đồng nghiệp. Cặp đôi này từng hoãn cưới vì dịch Covid, bận rộn với công việc.

Diễn viên Việt Hoa và bạn trai Trọng Trí được cho là rục rịch chuẩn bị tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV

Việt Hoa và Trọng Trí đăng ký kết hôn năm 2021 nhưng hoãn cưới do Covid-19, bận rộn với công việc. Ảnh: FBNV

Diễn viên Việt Hoa và Vương Trọng Trí nên duyên từ lớp đại học, duy trì tình yêu nhiều năm nhờ thấu hiểu, tôn trọng nhau. Nói về dự định kết hôn, Việt Hoa bộc bạch: "Nhiều lần chúng tôi muốn tổ chức đám cưới nhưng do bị cuốn vào các dự án phim nên chưa thể thực hiện được. Đám cưới chỉ có một lần nên tôi muốn dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Rất may chồng không giục cưới. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi".

Việt Hoa và bạn trai quen nhau từ khi cả hai còn là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: FBNV

Hiện nay, Việt Hoa được xem là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong loạt dự án truyền hình ăn khách như Độc Đạo, Anh Có Phải Đàn Ông Không, Hương Vị Tình Thân và đặc biệt là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Trong khi đó, Vương Trọng Trí dù không hoạt động rầm rộ như bà xã nhưng vẫn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao nhờ ngoại hình điển trai cùng năng lực diễn xuất tốt.