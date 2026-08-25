2026 có 5 phim cổ trang khiến khán giả ngán ngẩm: Số 5 view cao nhất năm vẫn bị chê không thương tiếc

Màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 có không ít phim cổ trang được đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh "tiền nhiều, sao đông nhưng phim dở". Từ phần tiếp theo bị chê phá nát hình tượng kinh điển đến tác phẩm đạt hàng tỷ lượt xem nhưng vẫn bị khán giả phàn nàn, 5 bộ phim dưới đây đều để lại nhiều tranh cãi.

1. Sở Kiều Truyện 2: Sống Lại Từ Hồ Băng

Phần tiếp theo của Sở Kiều Truyện do Lý Quân Nhuệ và Hoàng Dương Điền Điềm đóng chính đã gây thất vọng nặng nề và chỉ nhận được 2.9 điểm trên Douban. Khán giả cho rằng phim đã thay đổi quá nhiều hình tượng nhân vật so với nguyên tác, đặc biệt là Sở Kiều (Hoàng Dương Điền Điềm) bị biến thành nữ tướng quá sa đà vào chuyện tình cảm. Còn Lý Quân Nhuệ cũng bị nhận xét chưa thể hiện được khí chất của nam chính Gia Cát Nguyệt.

Kỹ xảo tiếp tục là điểm trừ lớn, những phân cảnh hồ băng được quảng bá hoành tráng nhưng lên phim lại bị chê chẳng bằng sản phẩm của AI. Tạo hình không được đầu tư, hiệu ứng thiếu chân thực, slow motion xuất hiện dày đặc càng khiến Sống Lại Từ Hồ Băng mất điểm.

2. Vân Tú Hành

Có nguyên tác xây dựng về thế giới Cửu Thành rộng lớn nhưng Vân Tú Hành lại không khai thác được tiềm năng đó. Phim xoay quanh Phạm Vân (Lý Nhất Đồng), người bước vào cung với thân phận quý phi để hỗ trợ thành chủ Tề Tranh (Tăng Thuấn Hy), từ đó cùng nhau cải cách luật pháp và giải quyết khủng hoảng.

Tuy nhiên, tuyến quyền mưu bị nhận xét là hời hợt, còn câu chuyện tình cảm lại chiếm quá nhiều thời lượng. Hài hước, quyền mưu và tình yêu được trộn lẫn nhưng không tạo thành một tổng thể mạch lạc. Nhân vật thiếu chiều sâu, diễn biến chính bị cắt vụn khiến nhịp phim thiếu ổn định. Nhiều khán giả cho rằng nếu chỉ xem như một bộ cổ trang thần tượng thì phim vẫn có thể giải trí nhưng không đọng lại được gì.

3. Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác 2

Phần 1 của Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác từng gây bão vào năm 2021 nhờ kịch bản phá án chặt chẽ, logic và mối quan hệ ăn ý giữa các nhân vật. Vì vậy, phần 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thành công, nhưng kết quả lại khiến khán giả hụt hẫng. Phim cố mở rộng câu chuyện sang âm mưu giữa 2 quốc gia nhưng phần quyền mưu bị nhận xét là thiếu sức nặng. Những vụ án cũng không còn hấp dẫn như trước khi nhiều manh mối xuất hiện quá dễ dàng, các màn lật mặt bị cho là gượng ép.

Đáng tiếc hơn, cặp đôi chính cũng mất đi chất riêng. Từ những người đồng hành ăn ý trong phá án, họ bị cuốn vào hàng loạt tình tiết ngọt ngào và chuyện gia đình vụn vặt, khiến nhiều người cảm thấy Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác 2 đã đánh mất linh hồn của thương hiệu.

4. Nguyệt Lân Ỷ Kỷ

Sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng như Cúc Tịnh Y, Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh và Điền Gia Thụy nhưng Nguyệt Lân Ỷ Kỷ vẫn bị chê cả kịch bản lẫn kỹ xảo, đến mức người xem phải bỏ phim. Vốn dĩ, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ từng gây chú ý nhờ mức đầu tư khủng, đáng tiếc là khi chiếu mới thấy hiệu ứng đặc biệt trông chẳng khác gì đồ họa của những game từ hơn chục năm trước, mà nhiều cảnh vẫn phụ thuộc vào phông xanh khá "giả trân".

Kịch bản cũng không tạo được điểm nhấn. Khán giả từng kỳ vọng những ân oán và chuyện tình giữa người và yêu của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ sẽ tạo nên sự mới mẻ. Nhưng rồi họ đã phải thất vọng vì nội dung lãng xẹt, mạch phim thiếu liên kết, tình tiết chuyển đổi đột ngột gây khó hiểu.

5. Trục Ngọc

Trục Ngọc là trường hợp gây tranh cãi nhất khi vừa đạt 3,5 tỷ lượt xem - cao nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2026, vừa nhận về không ít lời chê. Bối cảnh có thù hận, chiến tranh, đấu đá quyền lực và những bí mật kéo dài nhiều năm, song khán giả cho rằng phim cuối cùng vẫn chỉ là một tác phẩm ngôn tình khoác áo quyền mưu.

Nhịp phim dài dòng lê thê, nhiều đoạn xem ở tốc độ 2x vẫn thấy chậm. Tuyến tình cảm cũng thiếu thuyết phục khi 2 nhân vật từ chỗ đề phòng, tính toán lẫn nhau đã vội vàng chuyển sang yêu đương. Thiết lập "hôn nhân giả" đáng lẽ tạo ra nhiều màn giằng co lại bị biến thành công cụ để liên tục tạo cảnh tình cảm. Vì thế, dù sở hữu lượng người xem khổng lồ, Trục Ngọc vẫn không tránh khỏi những bình luận cho rằng phim có độ hot nhưng thiếu chất lượng tương xứng.