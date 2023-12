2023 - Năm ngoại tình chấn động Kbiz: Seungri thủ đoạn tinh vi, nhưng 2 màn “bắt cá 5 tay” và tiểu tam hại Lee Sun Kyun mới sốc

Trong năm 2023, làng giải trí xứ kim chi trải qua nhiều biến động, chứng kiến hàng loạt ngôi sao dính thị phi nghiêm trọng. Đáng chú ý, Kbiz năm 2023 ghi nhận số vụ ngoại tình cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, 2 vụ ồn ào “bắt cá 5 tay” và drama liên quan tới 1 tiểu tam trơ trẽn đã khiến công chúng không khỏi choáng váng.

Seungri “bắt cá 2 tay”, vạch ra kế hoạch tỉ mỉ để hẹn hò 2 cô gái

Seungri là nam nghệ sĩ tai tiếng bậc nhất Kbiz, từng “vào tù ra tội” vì hành vi mua dâm, môi giới mại dâm... Trong năm nay, cựu thành viên BIGBANG tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi bị Dispatch vạch trần chuyện “bắt cá 2 tay”, cưa cẩm cô B trong khi đang hẹn hò 1 cô gái tên A.

Dispatch cho hay Seungri lên kế hoạch tỉ mỉ để hẹn hò cùng lúc 2 cô gái. Cựu thành viên BIGBANG sắp xếp thời gian để cô A về Hàn Quốc thì cô B đến Bali. Nam nghệ sĩ áp dụng nguyên lộ trình đi chơi với 2 cô gái, cùng dẫn họ đến 1 khách sạn, nhà hàng, bãi biển, quán cafe. Tuy nhiên A, B đã nhận ra điểm trùng hợp bởi họ là bạn bè trên Instagram và 2 cô gái quyết định vạch trần Seungri.

Seungri áp dụng cùng 1 lộ trình hẹn hò cho cả cô A và cô B

Sau khi bị 2 cô gái bóc phốt, cựu thành viên BIGBANG vẫn bình thản đi “quẩy” ở hộp đêm như không có chuyện gì xảy ra. Động thái từ nam ca sĩ khiến cô B bức xúc lên tiếng: “Anh ta tuyệt đối không tự kiểm điểm, bản chất sẽ không bao giờ thay đổi”.

Seungri vui vẻ đi chơi ở hộp đêm sau khi bị 2 cô gái bóc phốt, hoàn toàn không có chút ăn năn hối cải

Lee Sun Kyun ngoại tình với nữ quản lý quán bar

Tháng 10 năm nay, Lee Sun Kyun lộ chuyện ngoại tình với nữ quản lý quán bar Kim Nam Hee, đồng thời bị tố dùng chất cấm tại nhà người phụ nữ này. Sau đó, KBS News bất ngờ công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện thân mật giữa Lee Sun Kyun và nhân tình, khiến công chúng xôn xao bàn tán.

Qua điện thoại, Lee Sun Kyun gửi tới nhân tình lời lẽ ngọt ngào: “Em à, anh thật sự thích em lắm đó. Em có biết điều đó không?”. Tài tử Ký Sinh Trùng vừa dứt lời, Kim Nam Hee liền đáp lại: “Làm sao mà em biết được, anh có cho em thấy rõ điều đó đâu”.

Đài KBS bất ngờ tung bằng chứng ngoại tình của Lee Sun Kyun và nữ quản lý Kim

Đáng chú ý, Kim Nam Hee còn tống tiền tài tử họ Lee 300 triệu won (5,6 tỷ đồng). Do không thể xoay xở được số tiền lớn trong thời gian ngắn, nam diễn viên đã phải vay nóng từ trợ lý thân thiết.

Theo tờ Osen đưa tin, nữ diễn viên Jeon Hye Jin - bà xã Lee Sun Kyun - đã rất sốc và sợ hãi, thậm chí suýt ngất khi hay tin ông xã có nhân tình bên ngoài. Chưa dừng lại ở đó, nữ minh tinh họ Jeon còn vội vã làm thủ tục đưa con trai thứ 2 ra nước ngoài nhằm tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ bê bối liên quan tới ông xã.

Jeon Hye Jin đối mặt với khoảng thời gian khó khăn ngay sau bê bối ngoại tình của ông xã

Tài tử Hoàng Hậu Ki bị tố "bắt cá 5 tay"

Đầu năm nay, tài tử Choi Jung Won (Hoàng Hậu Ki) bị tố qua lại với tận 5 người phụ nữ cùng lúc. Truyền thông Hàn còn hé lộ luôn về 5 mối quan hệ đầy ồn ào của nam diễn viên sinh năm 1981, khiến công chúng không khỏi choáng váng:

- Dan díu với 2 người phụ nữ có chồng, trong đó cô A là người chị thân thiết - Hẹn hò cô B suốt 4 năm - Qua lại với sao nữ hàng top (gọi tắt là C) thuộc nhóm nhạc nữ nổi tiếng Kpop, hoạt động cùng thời với Choi - Hẹn hò thêm với D và lợi dụng cô gái này để vòi tiền trả phí du lịch đi Mỹ với C

Choi Jung Won trở thành tâm điểm chỉ trích vì lộ chuyện ngoại tình

Đáng chú ý, chồng cô A còn ra mặt tố cáo Choi Jung Won: “Ngày nào anh ta cũng gọi cho vợ tôi và bày tỏ rằng: ‘Anh nhớ em’, ‘Hẹn gặp thường xuyên nhé’. Thậm chí anh ta còn rắp tâm đưa vợ tôi về nhà”.

Đáp lại cáo buộc của chồng A, tài tử Hoàng Hậu Ki phủ nhận kiên quyết: “Tôi chỉ đi ăn với người chị thân thiết từ nhỏ thôi mà. Tôi gặp chị cũng là để hỏi thăm sức khoẻ thôi”.

Không chỉ bị chồng A tố cáo, Choi Jung Won còn hứng chịu cơn thịnh nộ từ cô D. Được biết, D tình cờ biết về mối quan hệ giữa Choi và sao nữ C sau khi phát hiện mình phải chi tiền cho chuyến du lịch tới Mỹ của 2 người này. D vô cùng bức xúc trước việc Choi bòn rút tiền của mình để đi ngoại tình. Choi Jung Won, D và C thậm chí còn gặp mặt đối chất. Tại đây, sao nữ C cảm thấy vô cùng hối hận và đã tự trả lại các khoản chi dùng trong chuyến du lịch tới Mỹ trước đó cho cô D.

Người phụ nữ D gặp nam diễn viên sinh năm 1981 để đối chất về mối quan hệ sai trái

Vụ bê bối chấn động khiến nam tài tử sụp đổ hình tượng dày công gây dựng. Kể từ khi scandal nổ ra, Choi Jung Won bỗng hoàn toàn mất hút khỏi các hoạt động trong làng giải trí xứ củ sâm.

Nữ ca sĩ nổi tiếng tố bạn trai “bắt cá 5 tay”, quyết viết nhạc để vạch mặt đối phương

Bên cạnh vụ việc của tài tử Choi Jung Won, Kbiz năm qua còn chứng kiến 1 scandal “bắt cá 5 tay” liên quan tới ngôi sao truyền hình thực tế Goo Min Chul - tình cũ nữ ca sĩ Jamie Park (15&).

Vào hôm 23/1, Jamie Park bất ngờ đăng tải loạt bài đăng tố Goo Min Chul ngoại tình. Nữ ca sĩ nổi tiếng bức xúc: “Anh ta chưa biết đâu, nhưng biến khỏi cuộc đời tôi đi. Vui vẻ với tận 4-5 cô gái khác cơ mà”, ‘Tôi sẽ viết 1 bài hát thật hay về chuyện này”, “Đừng chỉ trích đàn ông nói chung, hãy chỉ trích mình anh ta thôi”.

Bên cạnh đó, thành viên 15& còn xóa hết hình ảnh với Goo Min Chul trên trang cá nhân. Sau đó không lâu, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jamie Park và ngôi sao truyền hình thực tế họ Goo chính thức “đường ai nấy đi”, đặt dấu chấm hết cho chuyện tình ngắn ngủi kéo dài chưa đầy nửa năm.

Jamie Park chia tay Goo Min Chul sau khi đăng đàn vạch mặt đàng trai

Scandal ngoại tình gây chấn động dư luận với loạt tình tiết “cẩu huyết”

Trong năm qua, lùm xùm ngoại tình của nữ diễn viên Ha Na Kyung đã liên tục khiến truyền thông, cộng đồng mạng dậy sóng. Osen cho hay Ha Na Kyung lần đầu gặp chồng người phụ nữ tên A tại 1 cơ sở giải trí ở Busan hồi tháng 12/2021 và nhanh chóng phát sinh mối quan hệ sai trái. Đến tháng 4/2022, nữ diễn viên có thai với nhân tình trong lần tới Việt Nam du lịch.

Scandal ngoại tình của nữ diễn viên Ha Na Kyung đã gây xôn xao cộng đồng mạng châu Á trong năm 2023

Dù bị xử thua tại tòa án và phải bồi thường thiệt hại 15 triệu won (281 triệu đồng) cho A nhưng Ha Na Kyung vẫn trơ trẽn khẳng định mình bị “bà cả” gài bẫy. Trả lời phỏng vấn với truyền thông, nữ diễn viên tuyên bố tới tận thời điểm có thai vẫn không hề biết việc nhân tình đã lập gia đình. Chưa dừng lại ở đó, Ha Na Kyung còn tố chồng A quịt nợ 20 triệu won (375 triệu đồng).

Đáp lại cáo buộc từ Ha Na Kyung, A cho biết chồng cô đã trả hết nợ, đồng thời còn bao nuôi nữ diễn viên 10 triệu won/tháng (187 triệu đồng/tháng). Ngoài ra, A tố nữ diễn viên buông lời xúc phạm cô nặng nề về chuyện sinh con.

Màn đấu tố giữa Ha Na Kyung (bên trái) và A diễn ra vô cùng căng thẳng

Ngay sau đó, nghệ sĩ sinh năm 1984 đã lên tiếng phản pháo lại bà cả. Nữ diễn viên khẳng định thông tin được chồng A bao nuôi mỗi tháng là hoàn toàn sai sự thật. Đồng thời, Ha Na Kyung tuyên bố mình mới là người bao nuôi chồng A với tổng số tiền 28 triệu won (525 triệu đồng) trong suốt 3 tháng yêu đương.

Sau drama ngoại tình, Ha Na Kyung hoàn toàn mất hút trong các hoạt động ở làng giải trí Hàn Quốc. Nhiều netizen nhận định nữ nghệ sĩ hết đường quay trở lại showbiz sau vụ ồn ào chấn động.

Nguồn: Newsen