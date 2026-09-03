20 năm tôi bỏ cả tuổi xuân chăm bố mẹ, đến ngày ông bà mất, 2 em trai quay về nói một câu khiến tôi bật khóc

Tôi năm nay ngoài 40, vẫn độc thân. Hai em trai đều đã lập gia đình, công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Còn tôi, sau khi các em lần lượt ra riêng, tôi ở lại chăm bố mẹ. Từ những bữa cơm, lần đưa mẹ đi khám, đến những đêm bố đau phải đưa vào viện, gần như lúc nào cũng có tôi bên cạnh.

Mẹ mất, rồi 8 tháng sau bố cũng qua đời. Trước khi mất, bố đã nói rõ căn nhà và mảnh đất sẽ để lại cho tôi, vì tôi là con gái trưởng, chưa lập gia đình và cũng là người trực tiếp chăm sóc ông bà những năm cuối đời. Các em khi ấy đều đồng ý.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng nhưng gần đây, 2 em trai liên tục về nhà. Ban đầu chỉ là những câu hỏi vu vơ về diện tích đất, giá đất quanh khu vực. Sau đó, các em bắt đầu nói thẳng rằng đây vẫn là đất của bố mẹ, mà tài sản của bố mẹ thì 3 anh chị em phải được chia đều.

Tôi nghe mà hụt hẫng.

Hai em đưa ra một phương án khá đẹp: chia mảnh đất thành 3 phần. Tôi được 1 phần, còn mỗi em một phần. Hai em sẽ góp tiền xây lại một căn nhà nhỏ trên phần đất của tôi, coi như hỗ trợ chị gái.

Ảnh minh họa

Nghe qua thì thật công bằng, chẳng ai thiệt. Nhưng tôi hiểu, nếu chia đất thành 3 phần thì căn nhà bố mẹ để lại sẽ không còn nguyên vẹn. Mảnh đất mà bố mẹ từng nói muốn để tôi giữ lại, cuối cùng sẽ bị chia nhỏ chỉ vì các em muốn có phần và có thể bán đi bất kỳ lúc nào.

Trước đây, khi bố mẹ còn sống, chẳng ai nói tài sản phải chia đều. Khi bố mẹ nằm viện, tôi là người xin nghỉ làm, tôi là người chạy đi chạy lại. Những ngày giỗ, Tết, thuốc men, cơm nước… tôi chưa từng nghĩ phải chia cho các em một nửa trách nhiệm.

Vậy mà bây giờ, khi bố mẹ không còn nữa, các em lại đòi công bằng, đòi chia đều. Tôi không muốn cãi nhau với các em. Tôi cũng không muốn biến căn nhà bố mẹ để lại thành nguyên nhân khiến chị em từ mặt nhau.

Nhưng tôi cũng không thể cứ vì sợ mất tình thân mà tự tay chia đi thứ bố mẹ đã chủ động dành cho mình. Tôi đã nói với các em rằng nếu bố mẹ muốn chia đất, tôi sẽ không phản đối. Nhưng bố mẹ đã nói rõ nguyện vọng, và tôi muốn tôn trọng điều đó.

Từ hôm đó, các em vẫn thỉnh thoảng nhắc lại chuyện chia tài sản và có vẻ sẽ không dừng nếu chưa đạt được mục đích. Tôi nên làm thế nào đây?