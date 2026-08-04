2 viên kim cương gần 1500 tỷ của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ từ lâu được mệnh danh là "nữ hoàng kim cương" của Vbiz khi sở hữu niềm đam mê đặc biệt với những viên đá quý hiếm có giá trị lên đến hàng chục triệu USD. Nữ diễn viên từng không ít lần khiến cư dân mạng choáng ngợp khi hé lộ bộ sưu tập kim cương đắt đỏ, trong đó riêng hai viên đá quý từng được cô chia sẻ đã có tổng giá trị gần 1.500 tỷ đồng.

Năm 2024, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cận cảnh một viên kim cương xanh và tiết lộ giá trị lên tới 35 triệu USD (khoảng 900 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Chỉ ít lâu sau, cô tiếp tục khoe thêm một viên kim cương tím dáng oval trị giá khoảng 22 triệu USD (hơn 500 tỷ đồng). Đi kèm bức ảnh, người đẹp hài hước viết: "Bệnh quá nên thôi ngồi nghiên cứu quả 22 triệu USD này cho mau khỏe". Như vậy, chỉ tính riêng hai món trang sức này, giá trị đã lên tới 57 triệu USD, tương đương khoảng 1489 tỷ đồng.

Cận cảnh viên kim cương gần 900 tỷ đồng của Lý Nhã Kỳ

Cô cũng từng khoe sở hữu viên kim cương 500 triệu đồng

Không chỉ sở hữu bộ sưu tập "khủng", Lý Nhã Kỳ còn nhiều lần khiến netizen thích thú bởi cách tận hưởng thú vui rất riêng. Nữ diễn viên từng tiết lộ mỗi khi cảm thấy căng thẳng hay buồn chán, cô thường lấy kim cương ra ngắm, nghiên cứu, thậm chí... đếm từng viên để giải tỏa tâm trạng. Có lần, người đẹp còn hài hước chia sẻ: "Giờ bồ không có, chồng vẫn chưa thì chỉ có việc bán hột xoàn thôi. Mỗi đêm buồn cứ lấy hột xoàn ra đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn đó".

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn là doanh nhân có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực đá quý và hàng xa xỉ. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, cô gần như luôn trở thành tâm điểm với những bộ trang sức kim cương trị giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Cuối năm 2024, nữ diễn viên từng đeo bộ trang sức khoảng 3 tỷ đồng khi dự lễ trao giải. Trước đó, cô cũng gây choáng khi diện một bộ trang sức độc bản gồm vòng cổ, nhẫn và vòng tay đồng điệu, được tiết lộ có giá khoảng 20 tỷ đồng.

Lý Nhã Kỳ luôn chọn những bộ trang sức hàng tỷ đồng mỗi khi dự sự kiện

Hình ảnh của cô gắn với sự xa hoa, giàu có

Không chỉ nổi tiếng bởi thú chơi kim cương xa xỉ, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Theo South China Morning Post, đầu năm 2022, tổng tài sản của nữ diễn viên được ước tính vào khoảng 17 triệu USD (hơn 400 tỷ đồng thời điểm đó). Ngoài bộ sưu tập đá quý đắt giá, cô còn nắm trong tay nhiều bất động sản tại TP.HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu... cùng chiếc du thuyền trị giá khoảng 4,4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng), góp phần khẳng định vị thế là một trong những mỹ nhân giàu có bậc nhất làng giải trí Việt.

Về túi hiệu, Lý Nhã Kỳ từng tiết lộ có khoảng 400 chiếc túi xách đến từ các thương hiệu xa xỉ, trong đó nhiều mẫu có giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Số lượng quá lớn khiến đôi khi cô... thất lạc vài chiếc mà không hề hay biết. Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ: "Có khi mua nhiều quá không quản lý hết rồi bị mất nhiều món mà Kỳ không biết luôn. Có những dòng túi Kỳ thích quá thì tự đặt người ta thiết kế riêng cho mình. Để tổng kết số tiền phải chi cho những bộ sưu tập này thì Kỳ cũng không thể nhớ hết".

"Chị đại kim cương" cũng sở hữu rất nhiều chiếc túi hiệu từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng

Đến tháng 4/2024, khi mạng xã hội tiếp tục nhắc lại thông tin Lý Nhã Kỳ sở hữu 400 tỷ đồng tài sản và 5 két sắt chứa kim cương, nữ diễn viên lập tức lên tiếng đính chính. Cô cho biết những con số này đã tồn tại từ nhiều năm trước và hiện tại không còn phản ánh đúng quy mô tài sản của mình. Người đẹp hài hước nói: "Tôi có tài sản 400 tỷ và 5 két sắt trữ kim cương suốt 2 thập kỷ rồi. Trong suốt 2 thập kỷ tôi giàu hơn nữa, cập nhật con số mới đi".

Nữ diễn viên từng chia sẻ về chuyện hay đăng đàn đáp trả những thông tin liên quan đến mình bị lan truyền trên mạng xã hội: "Vào trang cá nhân của người khác, bạn có thể đưa ý kiến, phát biểu thẳng thắn, góp ý, kể cả là không thích, không bằng lòng nhưng không phải là thích là được chửi, được nhục mạ họ, muốn chôn vùi người ta bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Tôi muốn lên tiếng để cư dân mạng đừng bắt người khác phải chịu đựng bị người khác chửi rủa lăng mạ. Nếu góp ý thật lòng thì mọi người sẽ sử dụng câu từ văn minh mang tính xây dựng để nói. Còn chửi lăng mạ người khác thì không được. Vì chúng ta cần ứng xử có văn hóa trong một xã hội văn minh, và ai cũng cần được tôn trọng bình đẳng như nhau".

Lý Nhã Kỳ luôn thẳng thắn lên tiếng trước những bàn tán về mình

Ảnh: FBNV