Lý Nhã Kỳ khoe vòng 1 "ngồn ngộn", Hoa hậu Ngọc Châu thần thái nhưng có lép vế với mỹ nhân này?

Chiều 2/11 diễn ra buổi họp báo công bố Miss Cosmo TP.HCM 2026, thu hút dàn mỹ nhân đình đám của showbiz Việt. Giữ vai trò Giám đốc quốc gia của Miss Cosmo, Ngọc Châu chọn phong cách menswear với áo gilet đen kết hợp áo cổ cao, khoe thần thái lạnh lùng, cá tính. Lý Nhã Kỳ lại chọn phong cách đối lập khi quyến rũ hết cỡ trong bộ váy đen khoét sâu, tôn vòng một nóng bỏng.

Gây chú ý không kém chính là màn xuất hiện của cựu người mẫu Kỳ Hân. Hiếm hoi tham dự một sự kiện giải trí, bà xã Mạc Hồng Quân gây chú ý với vẻ ngoài sang trọng trong thiết kế váy đen ôm dáng, khoe bờ vai thanh mảnh và nhan sắc ngày càng mặn mà. Dù qua camera thường, nhan sắc của Kỳ Hân vẫn nổi bật, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả lẫn truyền thông.

Bên cạnh đó, thảm đỏ còn chứng kiến sự đổ bộ của nhiều mỹ nhân như Bùi Lý Thiên Hương với thiết kế váy vàng ánh kim quyến rũ, Nam Em - Nam Anh xuất hiện nổi bật, vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cùng nhau sánh đôi tình tứ.

Dàn sao xuất hiện trên thảm đỏ công bố Miss Cosmo TP.HCM

Dàn mỹ nhân đình đám đọ sắc qua camera thường. Cựu người mẫu Kỳ Hân gây sốt với vẻ đẹp ngọt ngào, ngày càng mặn mà sau nhiều năm lui về hậu trường

Lý Nhã Kỳ diện chiếc đầm đính kết tỉ mỉ, khoét sâu vòng 1 khoe nhan sắc nóng bỏng

Lý Nhã Kỳ đảm nhận vai trò Trưởng BGK Miss Cosmo TP.HCM

Hoa hậu Ngọc Châu gây ấn tượng khi mang phong cách menswear lên thảm đỏ

Thần thái lạnh lùng và cuốn hút của nàng hậu

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh nổi bật với chiếc đầm trắng lộng lẫy, khoe vóc dáng gợi cảm

Á hậu 1 Miss Cosmo Vietnam 2025 - Đỗ Cẩm Ly

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh - BTV Phan Tô Ny

Nam Anh - Nam Em đọ sắc trong những chiếc váy xuyên thấu

Á hậu Bùi Lý Thiên Hương quyến rũ hết nấc trên thảm đỏ

Á hậu Ánh Vương

Miss Cosmo TP.HCM được tổ chức để tìm kiếm cô gái xứng đáng đeo sash TP.HCM tham gia Miss Cosmo Vietnam vào năm sau. Cuộc thi bắt đầu các hoạt động từ tháng 11 và kéo dài đến 3/2026. Đêm chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 14/3/2026.

Miss Cosmo TP.HCM cũng chính thức công bố ban giám khảo. Theo đó, Doanh nhân - diễn viên Lý Nhã Kỳ đảm nhận vai trò Trưởng BGK. Các thành viên giám khảo gồm: Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Nguyễn Hoàng Phương Linh - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Nguyễn Đình Như Vân - Hoa hậu toàn cầu 2025 và doanh nhân Nguyễn Lê Lâm Ngân.