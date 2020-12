2 thanh niên giả danh cán bộ ngân hàng và CSGT lừa đảo khắp nơi

Ngày 17-12, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án, điều tra, làm rõ và bắt giữ Lý Xuân Thủy (SN 1996) và Nguyễn Văn Hợp (SN 1992), cùng ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".



Thủy và Hợp tại cơ quan công an

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn nhận được tin báo của chị L.T.C. (ngụ xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn) về việc chị bị một người lạ gọi điện thoại giả danh cán bộ ngân hàng, thông báo chị vừa trúng thưởng 1 chiếc xe máy trị giá 65 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm 250 triệu đồng theo chương trình bốc thăm trúng thưởng tự động của ngân hàng.

Sau đó, người này đã yêu cầu chị C. phải nộp một khoản phí trúng thưởng và thuế trước bạ xe máy với tổng số tiền là 22,5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng thì mới được nhận thưởng. Tưởng thật, chị C. đã ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản, sau đó mới biết mình đã bị lừa nên báo cáo với cơ quan công an.

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai nhận do ham mê cờ bạc nên đã mua nhiều sim điện thoại, giả danh làm cán bộ ngân hàng và cảnh sát giao thông rồi gọi điện thoại đến nhiều số điện thoại để lừa đảo.

Tính từ cuối tháng 10-2020 đến khi bị bắt, Thủy và Hợp đã gây ra 7 vụ lừa đảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền trên 140 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.