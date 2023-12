2 tài tử “bị ghét nhất 2023” gọi tên Song Joong Ki - Lee Seung Gi: Người hóa “con ghẻ quốc dân”, người làm gì cũng bị soi giả tạo

Song Joong Ki và Lee Seung Gi từng là những nam tài tử được yêu mến cũng như săn đón nhất nhì xứ Hàn kể từ khi bước chân vào ngành giải trí. Tuy nhiên, trong 2023 này, sự nghiệp cũng như danh tiếng của cả 2 lại bất ngờ có bước tụt lùi thấy rõ.

Thậm chí, không ít netizen còn cho rằng, Song Joong Ki và Lee Seung Gi chính là những nam tài tử xứ Hàn “bị ghét nhất 2023”. Nguyên nhân chủ yếu đều đến từ cuộc hôn nhân của cả hai.

Song Joong Ki và Lee Seung Gi được cho là nhân vật "bị ghét nhất" Kbiz 2023

Song Joong Ki

Nói đến Song Joong Ki hiện tại, bên cạnh những tác phẩm gây tiếng vang như: Vincenzo hay Cậu Út Nhà Tài Phiệt thì công chúng sẽ thường nhắc đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa nam tài tử cùng Song Hye Kyo.

Vào thời điểm năm 2019 khi vụ ly hôn nổ ra, đa phần mọi người đều có chiều hướng nghĩ việc Song Joong Ki chủ động tuyên bố tin ly hôn do Song Hye Kyo là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này. Thế nhưng sau 4 năm, chiều hướng ấy đã dần thay đổi, đặc biệt là khi Song Joong Ki tuyên bố kết hôn và có con với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders.

Song Joong Ki sau khi công khai chuyện kết hôn lần 2 được cho là không còn nhận được hưởng ứng tích cực như trước

Thậm chí khi Song Joong Ki công khai chuyện hôn nhân, trên mạng còn xuất hiện nhiều nghi vấn cho rằng, nam tài tử quen bà xã người Anh chỉ 5 tháng sau khi tuyên bố ly hôn với Song Hye Kyo. Ai cũng nhận ra, kể từ thời điểm công khai mối tình với cựu diễn viên người Anh, mỗi lời nói, hành động của Song Joong Ki đều bị cộng đồng mạng “soi nhiệt tình”.

Không ít cư dân mạng còn “đào lại” lời hứa năm xưa của Song Joong Ki dành cho Song Hye Kyo và so sánh với những gì nam tài tử nói khi tuyên bố kết hôn cùng bà xã ngoại quốc. Đồng thời cho rằng, Song Joong Ki chỉ biết hứa những lời hoa mĩ và khá giả tạo.

Chia sẻ về chuyện làm chồng, làm cha đồng nghĩa với việc mất nhiều cơ hội trong giới giải trí của Song Joong Ki nhận phản hồi tiêu cực

Song Joong Ki còn bị chỉ trích khi đưa ra phát ngôn rằng: “Làm chồng, làm cha đồng nghĩa với việc mất đi nhiều cơ hội việc làm trong giới giải trí” trong buổi phỏng vấn thời điểm tham gia Liên hoan phim Cannes. Phát ngôn này của Song Joong Ki nhận phản ứng tiêu cực từ công chúng. Họ cho rằng, quan điểm này của nam tài tử thể hiện rõ sự bất bình đẳng giới. Bởi lẽ, nam nghệ sĩ thực tế không phải nghỉ ngơi thời gian dài để sinh con như nghệ sĩ nữ.

Chẳng những vậy, công chúng cũng đưa ra nhiều bằng chứng từ các nghệ sĩ nam như: Ji Sung, Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, gần nhất là Hyun Bin… họ vẫn hoạt động tích cực thậm chí đạt nhiều thành công hơn sau khi kết hôn và có con.

Sau khi nhận chỉ trích, Song Joong Ki đã lên tiếng xin lỗi nhưng lại giải thích rằng, nội dung cuộc phỏng vấn của mình đã mắc lỗi dịch thuật và xuyên tạc. Tất nhiên, những lời giải thích này của Song Joong Ki vẫn chưa đủ để thuyết phục công chúng.

Tiếp đó, khi tham gia tuyên truyền tác phẩm điện ảnh “Hopeless”, Song Joong Ki lại bị công chúng soi ra hành động được cho là cố tình tranh giành vị trí center (ở giữa) của đàn em Hong Sa Bin. Theo đó, trong “Hopeless”, Hong Sa Bin mới là nam chính, còn Song Joong Ki là nam phụ. Hành động của Song Joong Ki bị đánh giá là chèn ép đàn em, thích gây chú ý.

Song Joong Ki bị soi tranh chỗ đứng ở giữa với nam chính

Hay vào cuối tháng 10/2023, trên mạng xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc truyền thông phỏng vấn nhanh Song Joong Ki khi nam tài tử có mặt tại sân bay. Trong đoạn clip này, 1 phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan tới con trai Song Joong Ki: “Anh đã quyết định đặt tên con trai mình là gì chưa?”. Ngay khi phóng viên vừa kết thúc câu hỏi, Song Joong Ki liền đáp: “Sao tôi phải nói cho bạn biết?”.

Song Joong Ki bị chỉ trích có thái độ không thân thiện với truyền thông

Ngay khi đoạn clip được lan truyền, Song Joong Ki đã bị một bộ phận cộng đồng mạng “ném đá”. Họ cho rằng, nam tài tử họ Song có thái độ kém thân thiện, trịch thượng với giới truyền thông. Tất nhiên, bên cạnh những lời chỉ trích, cũng rất nhiều người đứng ra bênh vực khi cho rằng Song Joong Ki chỉ đơn giản không muốn chuyện đời tư bị soi mói quá nhiều.

Lee Seung Gi

Giống với Song Joong Ki, Lee Seung Gi cũng từ “con rể quốc dân” bỗng hóa “con ghẻ quốc dân” sau khi kết hôn với Lee Da In - con gái “Mama Chuê” Kyun Mi Ri. Thực tế, kể từ khi công khai mối quan hệ hẹn hò với Lee Da In, người hâm mộ Lee Seung Gi đã bày tỏ sự phản đối gay gắt, bởi vì cho rằng, con gái “Mama Chuê” Kyun Mi Ri không xứng với thần tượng.

Lee Seung Gi bị phản đối khi kết hôn với Lee Da In

Bước chân vào ngành giải trí với vai trò ca sĩ, nhưng Lee Seung Gi lại được công chúng biết tới và hâm mộ nhờ nhiều tác phẩm truyền hình chất lượng. Trong đó, gây chú ý nhất phải kể đến “Những nàng công chúa nổi tiếng”. Nhờ tác phẩm này mà Lee Seung Gi được công chúng đặt cho danh xưng “con rể quốc dân”. Có thể nói, Lee Seung Gi không chỉ sở hữu danh tiếng nhờ mảng âm nhạc, điện ảnh mà còn cả MC với nhiều show nổi tiếng. Cuộc sống đời tư sạch bóng scandal cũng là điều khiến Lee Seung Gi hút fans.

Công chúng cho rằng, Lee Da In không xứng với Lee Seung Gi vì cô là con gái "gia đình lừa đảo"

Thế nhưng mọi việc thay đổi khi Lee Seung Gi hẹn hò rồi kết hôn với Lee Da In. Công chúng không mấy thiện cảm với Lee Da In khi cô là con gái “Mama Chuê” Kyun Mi Ri - người từng bị điều tra vì thao túng cổ phiếu. Chồng mới của bà cũng bị bắt vì hành vi tương tự. Về phần chồng cũ của Kyun Mi Ri trước đó đã vướng vòng lao lý vì tội cản trở kinh doanh và gây rối. Với “profile” gia đình đầy tai tiếng liên quan tới luật pháp như vậy nên việc Lee Da In bị công chúng cho là không xứng với Lee Seung Gi cũng là điều dễ hiểu.

Đứng trước sự ngăn cản của người hâm mộ, Lee Seung Gi vẫn nhất quyết kết hôn và bảo vệ Lee Da In. Khi tham gia một chương trình, Lee Seung Gi đã dành nhiều lời khen cho bà xã của mình. "Tôi đã lo lắng rất nhiều về việc mình sẽ sống thế nào sau khi kết hôn, nhưng người mà tôi kết hôn là một người bạn rất tốt và các giá trị của chúng tôi phù hợp với nhau. Nên tôi nghĩ mình sẽ có thể làm tốt mọi việc”, Lee Seung Gi chia sẻ.

Lee Seung Gi xóa/ẩn bài viết và bỏ luôn hình đại diện trên trang cá nhân

Thế nhưng việc Lee Seung Gi khen vợ lại không nhận được hưởng ứng tích cực từ công chúng. Ngược lại, công chúng càng thêm công kích và mỉa mai vợ chồng Lee Seung Gi - Lee Da In. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn cho rằng, việc Lee Seung Gi khen con gái “gia đình lừa đảo” không khác gì đang làm tổn thương khán giả và những nạn nhân của vụ thao túng cổ phiếu do gia đình Lee Da In gây ra.

Ngay sau đó, công chúng đã phát hiện ra việc, Lee Seung Gi bất ngờ xóa hoặc ẩn toàn bộ bài viết trên trang Instagram cá nhân, còn gỡ ảnh đại diện. Công chúng cho rằng, Lee Seung Gi đã trốn tránh việc bị khán giả công kích trên trang cá nhân.

Hiện tại, Lee Seung Gi và Lee Da In đang chờ mong con đầu lòng chào đời

Không những bị chỉ trích, sự nghiệp của Lee Seung Gi cũng được cho là đang tụt dốc không phanh. Bằng chứng là tour “The Dreamer’s Dream” của Lee Seung Gi đã rơi vào tình trạng vé ế ẩm, không ai mua. Trong khi trước đó, nam tài tử được xem là 1 trong những ngôi sao có tour “cháy vé” nhanh nhất nhì xứ Hàn. Theo đó, đêm diễn ở Hàn Quốc chỉ có sức chứa 477 chỗ ngồi cũng không thể “sold out” vé. Tình trang tương tự cũng diễn ra ở một số điểm tại khu vực Đông Nam Á. Thậm chí, Lee Seung Gi đã phải hủy đêm diễn ở Mỹ. Nguyên nhân được cho là do không ai mua vé.

Đầu tháng 11/2023, công ty quản lý đã lên tiếng xác nhận Lee Da In đang mang thai con đầu lòng. Theo dự kiến, Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ lên chức cha mẹ vào năm 2024.