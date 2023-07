2 sao Vbiz đại chiến cam thường ở sự kiện: Hari Won bất ngờ đổi kiểu tóc, Thiều Bảo Trâm bị nghi vừa "dao kéo"

Tối ngày 13/7, Hari Won - Thiều Bảo Trâm cùng nhiều sao Việt đổ bộ một sự kiện tại TP.HCM. Không phải những khoảnh khắc lộng lẫy qua ống kính chuyên nghiệp, các mỹ nhân Việt gây chú ý khi lọt vào "cam thường" của team qua đường. Trong ảnh chưa chỉnh sửa, người gây trầm trồ vì phong độ nhan sắc "đỉnh chóp", người lại để lộ chi tiết khác lạ so với ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội.

Dù lớn hơn Thiều Bảo Trâm 9 tuổi nhưng Hari Won được khen ngợi vì vẻ ngoài ngày càng nhuận sắc, trẻ trung. Trong sự kiện này, bà xã Trấn Thành chọn chiếc đầm hồng ngọt ngào khoe vóc dáng thon gọn và kiểu tóc mới để "hack tuổi". Qua "cam thường", visual "lão hoá ngược" của Hari Won cũng đủ sức thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh.

Hari Won ăn diện đơn giản nhưng nổi bật giữa sự kiện

Nữ ca sĩ vừa thay đổi kiểu khóc khiến vẻ ngoài trẻ trung hơn

Thiều Bảo Trâm lộ diện trong sự kiện với thần sắc thoải mái, vui vẻ trò chuyện cùng đàn chị Hari Won. Vốn sở hữu vóc dáng mảnh mai nên Thiều Bảo Trâm đã chọn một chiếc đầm bó sát để phô diễn các đường nét gợi cảm. Tuy nhiên, trong ảnh bị bắt gặp, Thiều Bảo Trâm lại bị soi chiếc mũi có phần khác lạ, trông thon và cao hơn so với trước kia. Nhiều người đã đặt nghi vấn nữ ca sĩ can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện vẻ ngoài, tuy nhiên cũng có thể do phong cách trang điểm khiến Thiều Bảo Trâm lạ lẫm khi so sánh với ảnh trên mạng xã hội.

Thiều Bảo Trâm cũng chọn một chiếc váy hồng ngọt ngào tại sự kiện này

Qua "cam thường", nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi nghiêng xinh xắn

Tuy nhiên, dân tình phát hiện chiếc mũi của Thiều Bảo Trâm có vẻ khác lạ so với trước

Trong khoảnh khắc này, mũi của nữ ca sĩ thon và cao hơn