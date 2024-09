2 sao phim "Sex and the City" vẫn có thân hình gợi cảm, quyến rũ vượt thời gian: Bí quyết nhờ sử dụng 1 loại quả có bán ở chợ Việt

“Sex and the City” là bộ phim truyền hình ăn khách của HBO được phát sóng lần đầu năm 1998 và kết thúc năm 2004. Bộ phim kể về cuộc sống của Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Samantha Jones (Kim Cattrall) và Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) tại thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ.

4 nữ diễn viên chính của bộ phim “Sex and the City”

Trải qua 6 mùa phim với tổng cộng 94 tập, mới đây, loạt phim đình đám này đã được chiếu lại trên nền tảng của Netflix và có sẵn trên dịch vụ phát tuyến của HBO.

Sau 26 năm, 4 mỹ nhân xuất hiện trong bộ phim vẫn được công chúng săn đón vì vẻ ngoài tươi trẻ, thân hình gợi cảm và quyến rũ. Chính điều này khiến những nữ diễn viên thường xuyên phải trả lời những câu hỏi liên quan về bí quyết giữ dáng và chăm sóc sức khỏe.

Kim Cattrall (68 tuổi, trong vai Samantha Jones) và Cynthia Nixon (58 tuổi, trong vai Miranda Hobbes) đặc biệt được chú ý khi cả 2 đều có chung 1 thói quen buổi sáng để có thể duy trì vóc dáng. Đó là ăn trứng.

Cynthia Nixon là mỹ nhân xinh đẹp nhất trong bộ phim ăn khách này

Trong một lần phỏng vấn, Nixon cho biết luôn quan tâm đến những thực phẩm sử dụng trong bữa sáng. Bên cạnh các loại trái cây, yến mạch hay cá hồi, cô thường bổ sung thêm cả trứng. Nữ minh tinh tiết lộ sử dụng trứng chính là một trong những bí quyết giúp cô kiểm soát cân nặng.

Tương tự như Nixon, Kim Cattrall cũng thêm trứng vào bữa sáng. Cô thường sử dụng 3 lòng trắng trứng hoặc một quả trứng nguyên quả. Cùng với đó, Kim ăn kèm với trái cây tươi hoặc quả mọng và một ly nước lớn trước và sau khi kết thúc bữa ăn.

Kim Cattrall vẫn cuốn hút dù đã ở tuổi 68

Thực tế, không chỉ Kim Cattrall hay Cynthia Nixon có thói quen sử dụng trứng mỗi ngày. Trong một bài phỏng vấn, cụ bà Emma Martina Luigia Morano - người từng được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận sống lâu nhất thế giới cũng cho biết sử dụng 2 quả trứng mỗi ngày. Đó chính là bí quyết giúp bà thọ 117 tuổi.

Thông thường một quả trứng có khoảng 75 calo, 5g chất béo, 6g protein, 0 carbohydrate, 67mg kali, 70g natri và 210mg cholesterol. Trứng cũng là một nguồn tuyệt vời của vitamin A, D và B12, cũng như choline, là một chất dinh dưỡng cần thiết trong nhiều bước của quá trình trao đổi chất.

Với những dưỡng chất kể trên, việc bổ sung trứng vào chế độ ăn uống ngày đem lại hàng loạt những lợi ích tốt cho sức khoẻ người sử dụng:

Kiểm soát cân nặng

Tương đối ít calo và giàu protein chất lượng, trứng là một trong những lựa chọn thực phẩm tốt nhất để hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Mức độ no cao của trứng dẫn đến cảm giác hài lòng hơn, ít đói hơn và giảm ham muốn ăn vào cuối ngày, có nghĩa là bạn sẽ ít có xu hướng tìm đến bữa ăn nhẹ vào giữa buổi chiều hơn.

Làm chậm quá trình lão hóa

Điều này được thể hiện rõ qua nghiên cứu do các nhà khoa học Hà Lan thực hiện đối với những người ăn trứng thường xuyên. 87% số phụ nữ tham gia nghiên cứu từ 35 đến 40 tuổi, các đốm đồi mồi đã biến mất và làn da đẹp lên. Ở nam giới, các nếp nhăn quanh mắt được làm mịn đáng kể.

Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và dễ tiêu hóa cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Dễ chế biến, trứng là một phương tiện đơn giản để tăng lượng chất dinh dưỡng cho người lớn tuổi, do đó giúp giảm nguy cơ mắc một loạt các bệnh và tình trạng thiếu hụt.

Chúng cũng chứa một lượng đáng kể leucine, một axit amin quan trọng để hỗ trợ cơ bắp liên tục, cũng như các chất dinh dưỡng quan trọng khác bao gồm vitamin D và axit béo Omega-3, cộng với một chất dinh dưỡng ít được biết đến, choline, rất quan trọng đối với chức năng não.

Cung cấp nguồn Omega 3 tuyệt vời

Trứng là nguồn axit béo Omega-3 đáng kinh ngạc, mỗi khẩu phần ăn (2 quả trứng) cung cấp trung bình 180mg axit béo Omega-3, trong đó 114mg là loại axit béo omega-3 chuỗi dài - chiếm từ 71-127% lượng tiêu thụ mong muốn cho người lớn.

Đối với những người tránh hoặc không thể ăn cá, trứng là một nguồn đặc biệt hữu ích của những loại chất béo lành mạnh này.

Chống lại sự thoái hóa thị lực

Trứng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất bao gồm vitamin A, vitamin E và selen, tất cả đều hoạt động như chất chống oxy hóa quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe của mắt, chức năng võng mạc và giúp chống lại sự thoái hóa thị lực khi bạn già đi.

Trứng rất giàu chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, cả hai đều đóng vai trò bảo vệ trong việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt, bao gồm đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Các nghiên cứu cho thấy rằng những chất chống oxy hóa này cũng được cơ thể hấp thụ từ trứng tốt hơn từ các nguồn thực vật thay thế.