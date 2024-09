Trước khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông xã Matthew Broderick, mỹ nhân "Sex and the City" Sarah Jessica Parker cũng trải qua đường tình đáng nể với nhiều cái tên đình đám Hollywood.

Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến chính là tài tử "Marval" Robert Downey Jr. Cả hai quen nhau từ năm 1984 tới 1991 thì chia tay.

Mỹ nhân "Sex and the City" từng có mối tình sóng gió với Robert Downey Jr.

Cách đây vài năm trong 1 bài phỏng vấn với tờ The New Yorker, Sarah Jessica Parker có chia sẻ về mối quan hệ đầy sóng gió giữa cô cùng Robert Downey Jr..

Theo mỹ nhân "Sex and the City", cô cảm thấy bản thân như một người mẹ khi cả hai ở bên nhau, dù khi ấy nữ diễn viên mới chỉ 19 đôi mươi. Nguyên nhân tới từ việc lạm dụng chất gây nghiện của Robert Downey Jr..

Khi nhớ lại chuyện tình này, Sarah Jessica Parker bày tỏ, bản thân cô là người có tính cách trưởng thành và khá trầm ổn. Điều này trái ngược với lối sống có phần bất cần nổi loạn của Robert Downey Jr. khi đó. Nữ diễn viên "Sex and the City" cho biết, cô cảm thấy bản thân bị nhóm bạn của Robert Downey Jr. coi thường và tính cách ổn định của cô trái ngược với lối sống thất thường của anh, khiến cô cảm thấy bị nhóm bạn thân của anh xem thường và coi "như một phụ huynh ở tuổi 20".

Dù hẹn hò ở độ tuổi 20, nhưng Sarah Jessica Parker với tính cách trưởng thành và ổn định lại bị nhóm bạn thân của người yêu xem thường, coi như "phụ huynh"

Sarah Jessica Parker nói, dù những người xung quanh bạn trai luôn coi thường, nhưng cô luôn cảm thấy bản thân đã đem tới cho đối phương sự ổn định cũng như sức khỏe tốt.

Sau nhiều mối tình, mỹ nhân "Sex and the City" đã tìm thấy bến đỗ bên ông xã Matthew Broderick. Theo Sarah Jessica Parker, "ngay sau khi bắt đầu" mối quan hệ, cô cảm thấy bản thân đã "phải lòng" ông xã và nghĩ rằng anh "thực sự tuyệt vời".

Khi được hỏi tình yêu có ý nghĩa gì với cô, Sarah Jessica Parker trả lời rằng, cô cảm thấy "ngưỡng mộ" chồng trước khi cả hai bắt đầu hẹn hò. Mỹ nhân "Sex and the City" nói, cô "yêu" công việc của chồng. "Anh ấy rất thông minh, hài hước, tôi thích cách anh ấy chọn bạn bè, cách anh ấy sống ở New York, điều gì quan trọng với anh ấy, cách anh ấy đi lại khắp thành phố. Anh ấy luôn đi khắp nơi bằng xe đạp, anh ấy đã đi xe đạp từ năm 14 tuổi", Sarah Jessica Parker nói.