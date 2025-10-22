Hai bị can tại ngoại chờ xét xử

Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (SN 1992, Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH nhà hàng Tung Dining) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, cổ đông công ty) về tội Trốn thuế, theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự, với khung tiền 1,5 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng, phạt tù từ 2 - 7 năm.

Vụ án sẽ được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử trong thời gian tới, hai bị can đang tại ngoại.

Sai phạm của Tùng và Ánh được phát hiện trong quá trình thanh tra của Cục Thuế Hà Nội vào tháng 3/2024, sau đó chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát kết luận, doanh thu thực tế của Công ty Nhà hàng Tung Dinning từ 2019 - 2023 đạt hơn 53 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng, còn hơn 23,5 tỷ đồng không kê khai.

Đối với tiền không kê khai nộp thuế được Tùng và Ánh nhận từ khách hàng chuyển vào tài khoản cá nhân, sau đó chi cho các khoản phí khác để vận hành doanh nghiệp.

Cục thuế thành phố Hà Nội giai đoạn thanh tra xác định Công ty Nhà hàng Tung Dinning có hành vi trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 2,1 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là hơn 335 triệu đồng).

Hai bị can Hoàng Tùng và Nguyệt Ánh.

Lọt top 100 nhà hàng tốt nhất châu Á

Theo cáo trạng, Công ty Nhà hàng Tung Dinning được Hoàng Tùng thành lập, đứng tên làm Giám đốc năm 2018 hoạt động lĩnh vực nhà hàng ăn uống. Sau nhiều lần đổi tên và thay đổi cơ cấu góp vốn, hiện Tùng nắm giữ 27,% và Ánh cũng 27,78% cổ phần, còn lại là 4 cá nhân: Đoàn Bảo Linh, Lê Thu Quyên, Trần Thành Long, Trương Quang Dũng mỗi người nắm giữ từ 1% - 15%.

Tùng trực tiếp điều hành mọi hoạt động, Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo, quản lý nhân sự và tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền. Hai người cùng trực tiếp theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán của công ty và báo chia lợi nhuận cho cổ đông.

Tung Dining năm 2021 từng là một trong hai nhà hàng được trang web The world's 50 best xếp vào top 100 nhà hàng tốt nhất châu Á.

Hồi tháng 6/2025, nhà hàng này tiếp tục được Michelin trao giải thưởng Michelin Selected.

Hoàng Tùng là một gương mặt nổi bật trong ngành F&B Việt Nam trước khi vụ việc xảy ra, anh được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách Under 30 năm 2022.

Hoàng Tùng từng theo học ngành kinh doanh tại Phần Lan. Anh bắt đầu sự nghiệp từ vị trí phụ bếp trong thời gian du học và tự rèn luyện qua môi trường làm việc tại các nhà hàng ở châu Âu. Trên website giới thiệu với chuyên môn ẩm thực và tài năng sáng tạo vượt trội, Hoàng Tùng đã khẳng định vị thế là một trong những Bếp trưởng trẻ tuổi đáng chú ý nhất trong bản đồ ẩm thực Việt Nam.

"Bếp trưởng Tùng mong muốn được truyền tải niềm đam mê sâu sắc của mình đối với nguyên liệu chất lượng, nông sản địa phương và kỹ thuật nấu ăn tiên tiến, để tạo ra những món ăn lưu giữ kỷ niệm trong nhiều năm tới… Là một người ham học hỏi và là một người hướng dẫn tận tâm trong bếp, Hoàng Tùng cũng mong muốn truyền niềm đam mê của mình cho đội ngũ ẩm thực tại Tung dining", website nhà hàng giới thiệu.

Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh, cũng từng học chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Phần Lan và sau đó hoàn thành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Birmingham (Anh Quốc).

Nguyệt Ánh từng làm việc tại Ernest & Young và một trong bốn ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư.