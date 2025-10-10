Liên quan đến sự việc một gia đình ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ mọi người hỗ trợ tìm giúp 2 chiếc xe ô tô bọc bạt bị trôi theo dòng nước lũ, mới đây, anh chị Nguyệt Anh, chủ nhân của 2 chiếc xe cho biết, gia đình đã tìm được tài sản sau một ngày đăng tin tìm kiếm.

Chia sẻ trên báo VietNamNet sáng 10/10, chị Nguyệt Anh cho biết, chiếc xe được tìm thấy tại đường Bến Oánh, gần sông Cầu, cách nhà khoảng 500m. Theo chủ xe, khi nước lớn, những người hàng xóm tốt bụng ở phía ngoài đường đã phát hiện xe đang bị trôi nên kịp thời bơi ra, dùng dây buộc lại giúp. Hiện chiếc xe vẫn để ở ngoài khu vực tìm thấy, trong tình trạng bọc bạt như ban đầu. Qua kiểm tra sơ bộ, xe không bị nước vào và chỉ xây xát chút ít ở phần vỏ.

Gia đình anh Tiến và chị Nguyệt Anh bọc bạt kín xe, gửi ở nơi cao ráo. Không ngờ nước lũ lên quá cao khiến xe trôi đi mất.

Trên báo Dân trí, anh Nguyễn Đình Tiến, chồng chị Nguyệt Anh thông tin thêm, gia đình cảm thấy may mắn vì có người tốt bụng giúp đỡ, nếu không thì không biết chiếc xe sẽ trôi đi đâu, chìm ngập, hỏng hóc thế nào. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ anh và gia đình tìm lại tài sản.

Người đàn ông cho biết thêm, đến sáng nay, nước lũ cơ bản đã rút hết. Nhiều tài sản trong nhà anh như: Tủ lạnh, đồ gỗ, đồ điện tử bị hỏng hóc. Các thành viên trong gia đình anh đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả bão lũ.

Trước đó vào sáng 9/10, mạng xã hội xôn xao bài đăng tìm 2 xe ô tô KIA Morning và Mitsubishi Attrage bị lũ cuốn trôi. Kèm theo đó, một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô bọc bạt nghi của anh Tiến trôi dạt theo dòng nước.

Chiếc xe ô tô bọc bạt trôi theo dòng nước lũ.

Theo anh Tiến, năm ngoái sau ảnh hưởng của bão YAGI, nhà anh chỉ bị ngập khoảng 20-30cm. Nhưng năm nay, nước ngập lên tới 3m. Các cụ cao niên sống ở địa phương lâu năm nói, nước ngập cao lắm cũng chỉ qua mắt cá chân, thế nên anh Tiến chỉ bọc xe thật kín bằng bạt, gửi ở nơi cao ráo chứ không gia cố bằng dây thừng để cố định vị trí. Không ngờ, nước lũ dâng quá cao đã khiến 2 chiếc xe theo dòng nước lũ trôi đi mất.