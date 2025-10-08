Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành lấy lời khai của Đặng Văn Sang (27 tuổi; trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) — người điều khiển ô tô lao vào quán Xóm Nhậu ở thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương vào tối 7-10, khiến bà L.T.Q. (55 tuổi), mẹ của chủ quán, tử vong.

Clip lời khai của tài xế lao ô tô vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến 1 người chết oan Clip: Công an Gia Lai



Tại cơ quan công an, Sang khai nhận trước khi khi xảy ra sự việc đã uống 3 lon bia tại một quán, sau đó tiếp tục đến quán O.N.N, ở gần quán Xóm Nhậu. Trong lúc nhậu tại quán O.N.N., Sang tình cờ gặp người quen cùng thôn là anh N.Q.S. (26 tuổi) đang nhậu ở bàn khác.

Sau đó, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sang cầm dao rượt đuổi, dọa giết anh N.Q.S. nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, khi thấy anh N.Q.S. đi ra đứng trước quán Xóm Nhậu bên cạnh và có lời khiêu khích, Sang lái ô tô lao thẳng vào quán nhằm tông anh N.Q.S. Tuy nhiên, do anh N.Q.S. kịp thời tránh được nên chỉ bị thương, còn bà L.T.Q. tử vong.

Trước điều tra viên, Sang cúi mặt, nói chỉ vì phút bốc đồng, Sang đã khiến một người vô tội thiệt mạng, bản thân phải đối mặt với vòng lao lý.

Đặng Văn Sang tại cơ quan công an

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục lấy lời khai, trưng cầu giám định và điều tra nguyên nhân vụ việc.