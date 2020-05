2 nhân vật chính trong vụ hủy hôn lên tiếng: Nhà trai đã xin lỗi nhưng nhà gái vẫn khiến xe hoa quay đầu trước giờ đón dâu vì nhiều lý do

Trong tình yêu và hôn nhân, sự tin tưởng lẫn nhau chính là nguồn sức mạnh giúp cả hai có thể xây dựng được hạnh phúc lâu dài. Nếu như hai người yêu nhau mà không có niềm tin thì cái kết cuối cùng cũng chẳng thể tốt đẹp được.



Mới đây, cư dân mạng xôn xao thông tin cô dâu chú rể từng chia sẻ chuyện đăng ký kết hôn sau 18 ngày yêu nhau đã hủy bỏ đám cưới. Nguyên nhân bởi cô dâu phát hiện chú rể có hành động "mờ ám" với cô gái khác tại nhà mình.

Chuyện này đã khiến dân mạng tranh cãi rất nhiều và không biết thực hư của thông tin trên ra sao. Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện cặp đôi dâu rể hủy đám cưới ngay trước khi lễ rước dâu diễn ra cũng là điều đáng tiếc khiến người ta chú ý.

Cô dâu: "Chuyện ôm cô gái khác chỉ là giọt nước tràn ly"

Cô dâu trong câu chuyện trên là H.K.H, sinh năm 2000. Việc Hoa và chú rể N.N.C sinh năm 1998 chỉ yêu nhau 18 ngày đã đăng ký kết hôn là có thật. Cuối cùng, chính cô đã quyết định hủy hôn trước giờ đón dâu.

H. tâm sự: "Mình bức xúc lắm, việc xảy đến vào ngày vui nhất của mình. Tối hôm 3/5 thì nhà trai lên chơi đám vui ở nhà gái. Lúc đó, nhà mình đang ăn cơm, chưa có chỗ ngồi nên mình mới xếp các bạn bên nhà trai xuống rạp thứ 2 rồi chuẩn bị nước uống mời mọc chu đáo.

Xong xuôi, mình đi ăn nốt bữa cơm rồi ra nói chuyện tiếp. Lúc ăn xong, bác và vài người chị em nhìn thấy một người con gái ôm chồng mình. Đứa em của mình còn ngây thơ bảo: 'Chú rể phải ôm cô dâu chứ sao lại ôm cô nào thế?'".

Theo H., cô gái đó là người yêu của một người bạn C. Lần sang chơi nhà gái này, anh bạn đó cũng đi nhưng cô gái kia vẫn ngồi cạnh chồng mình. C. đèo cô kia về, khi lên xe, cô gái nọ ôm chồng mình khư khư. Chính những điểm đó khiến H. nảy sinh nghi ngờ họ có quan hệ mờ ám.

Sự việc ấy cũng diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người nhà H. nên cô mới kiên quyết với chuyện hủy đám cưới, ly hôn.

"Không phải mỗi việc này khiến mình nằng nặc hủy cưới. Nó chỉ là một chuyện khiến 'giọt nước tràn ly' thôi. Trước đó, đã có những điều khiến mình vô cùng lăn tăn và nghĩ về quyết định của chính mình. Có lần anh C. say mình nhắc lại chuyện cũ. Nói qua lại một hồi, mình có nói hơi quá một chút. Anh ấy cho là xúc phạm mẹ anh ấy nên tát mình một cái. Lúc đó, mẹ mình chứng kiến.

Lần khác, anh C. lên nhà mình chơi xong ngủ lại. Sáng hôm sau, con của anh trai mình quý anh C. lắm, chơi cùng anh ấy rồi ôm cổ anh. Chẳng may cháu cầm dây chuyền sít cổ anh chút, anh ấy quát đến mức cháu khóc luôn. Lúc sau cháu nó lại nghịch, mình nhắc rằng ra chỗ khác chơi, nghịch chú lại quát. Anh C. khùng lên rồi nói hỗn. Đại khái quyết định hủy hôn là từ những điều nho nhỏ góp nhặt lại thôi", H. kể.

Họ đăng ký kết hôn sau 18 ngày yêu nhau.

Theo H., cô cũng suy nghĩ rất kỹ lưỡng sau khi đưa ra quyết định hủy cưới, không đón dâu. Cô và cả gia đình đều sợ rằng chưa cưới mà C. đã vũ phu, nóng nảy như thế thì sau này cuộc sống hôn nhân sẽ khó êm ả được.

H. chia sẻ: "Chính mình là người đưa ra quyết định hủy tất cả. Xảy ra nhiều chuyện như thế cuối cùng mình cũng cảm thấy rằng bản thân quá trẻ con, suy nghĩ quá bồng bột và coi thường giai đoạn tìm hiểu trước hôn nhân. Chỉ vì vội vàng mà đời mình bây giờ thật sự khổ sở.

Hai ngày nay mình không ăn uống được sụt mất 4kg. Mình mệt mỏi chán nản vô cùng. Đôi lúc, mình muốn quên hết đi nhưng thật sự khó khăn quá, nước mắt cứ rơi mãi vì tủi thân. Tuy nhiên sự việc lần này cũng là một bài học lớn mà cả đời mình phải nhìn vào để rút kinh nghiệm".

Hiện tại, chuyện hủy cưới đã hoàn thành xong xuôi. Mẹ H. không ăn không ngủ được vì lo lắng và thương con. H. cũng khẳng định những lời mình kể hoàn toàn chính xác. Không chỉ gia đình cô mà người dân quanh đó cũng nhìn thấy chuyện "hành động thân mật quá giới hạn" của C. và bạn gái kia.

"Mình không bịa đặt chút gì cả. Mình đâu tự dưng bịa ra để cho mình mang tiếng ra, khổ một đời con gái và làm trò cười cho thiên hạ chứ", H. tâm sự.

Chú rể: "Tất cả chỉ là hiểu lầm"

Chú rể C. lại có những chia sẻ khá khác biệt so với cô dâu. Chuyện một cô gái trong đoàn xuống chơi nhà gái là có nhưng anh khẳng định mình và cô bạn ấy hoàn toàn trong sáng.

"Mình không có ôm cô gái khác. Cô ấy không phải bạn gái cũ mà là người yêu của thằng bạn mình. Nó đi ăn cưới xong cũng uống say, đòi lên đám cưới trên nhà gái chơi. Cô ấy say quá chỉ vịn vào người mình chứ bọn mình không làm gì quá đáng.

Chuyện này rất nhỏ, chỉ có nhà gái làm to chuyện lên thôi. Họ bảo rằng phía mình trêu chọc gia đình họ. Sáng hôm sau nhà trai lên xin lỗi nhưng họ vẫn không nghe và đòi hủy hôn trước giờ đón dâu. Xe hoa đến đón mình chưa kịp đi đã phải quay đầu", C. chia sẻ.

Hình ảnh chú rể phấn khởi trước đám cưới diễn ra.

Theo C., ngay từ đầu gia đình vợ đã có những người không ưa mình nên cơ sự mới như thế. Sau sự việc xảy đến, anh đã nhắn tin cho H. để xin lỗi và xin được cho thêm cơ hội nhưng không được. Cả hai vẫn nói chuyện với nhau vô cùng nhẹ nhàng chứ không có hận thù hay to tiếng gì cả.

C. cũng thú nhận mình từng tát vợ một cái ngay ở nhà bố mẹ vợ. Lúc đó là 11 giờ đêm, anh ở lại qua đêm.

C. giải thích: "Cô ấy xúc phạm gia đình mình nên mình mới tát một cái. Khi đó chỉ có mẹ của Hoa thấy. Hai đứa nói qua lại một lúc rồi tiếp tục vào ngủ thôi.

Bây giờ mình hối hận lắm nhưng muộn mất rồi. Mình có nói gì cũng không giải quyết được nữa. Mình chẳng muốn giải thích gì thêm. Nhưng thật sự mình lúc nào cũng thương vợ hết cả".

Sau khi bị nhà gái hủy hôn, mẹ chú rể ngất lên ngất xuống vì sốc quá. Thế nhưng, mọi sự đã xảy ra, không thể giải quyết được nữa.

Thế mới biết, giai đoạn yêu đương, tìm hiểu trước khi kết hôn quan trọng đến thế nào. Hôn nhân không phải là chuyện đùa. Nó là cuộc sống vô cùng thực tế với đủ loại quan hệ đối nội đối ngoại, trách nhiệm của vợ chồng với nhau. Bởi vậy, mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi tính đến chuyện kết hôn để không bao giờ phải hối hận vì lựa chọn của chính mình.