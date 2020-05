Xôn xao thông tin cặp đôi yêu nhau mới 18 ngày đã đăng ký kết hôn bị hủy đám cưới vì cô dâu phát hiện chú rể "cắm sừng" ngay trước hôn lễ?

Cưới xin là chuyện cả đời. Hai người lạ bỗng nhiên yêu thương, cưới nhau rồi về chung một nhà đâu phải là trò đùa. Rất dễ có những cuộc cãi cọ, tranh chấp hay bất đồng quan điểm khi chung sống. Bởi thế mới có một giai đoạn gọi là tìm hiểu kỹ càng trước khi dẫn đến hôn nhân.



Thế nhưng, mới đây một cặp đôi được cho là vừa quen nhau chỉ 18 ngày đã tính tới chuyện "về chung một nhà" khiến dân mạng hết sức chú ý.

Theo những người quen biết tiết lộ thì cặp đôi ấy là H.K.H sinh năm 2000 và N.N.C sinh năm 1998. Họ có tình yêu kéo dài 18 ngày và đăng ký kết hôn ngay sau đó. Theo chia sẻ của C., hai gia đình chỉ cách nhau có 5km. C. biết H. khi cô vẫn có người yêu nên không dám làm quen. Sau này, H. đã chia tay bạn trai cũ nên C. tiến tới. Sau vài ngày trò chuyện họ thấy tâm đầu ý hợp nên quyết định kết hôn.

Trước đó, C. chia sẻ trên báo rằng bản thân khá hồi hộp, sợ H. chưa thích mình, sợ H. hiểu nhầm bản thân chưa đủ chân thành. Nhưng sau lần gặp đầu tiên, anh đã nhận ra H. chính là người vợ mà anh muốn gắn bó và che chở cả đời.

Sau 5 ngày quen nhau, C. về nhà H. chơi. Lúc đó H. không có nhà, C. đã mạnh dạn thưa chuyện với gia đình H. và mong được cho phép cả hai tiến tới hôn nhân. Mẹ H. không phản đối song yêu cầu hai người suy nghĩ thật kỹ vì đây là chuyện trọng đại cả đời.

Sau đó, cặp đôi đã khoe hình ảnh ăn hỏi cùng giấy đăng ký kết hôn lên mạng xã hội.

Giấy đăng ký kết hôn của cả hai.

Tuy nhiên mới đây, một thông tin gây xôn xao khác đã được đăng tải. Đám cưới dự kiến được tổ chức vào ngày 3/5 của cặp đôi C. và H. đã bị hủy bỏ. Nhiều fanpage và group lớn trên mạng xã hội cũng chia sẻ thông tin này.

Theo đó, trước hôn lễ đúng một ngày thì chú rể bị bắt gặp đang ôm ấp người yêu ngay trước mặt cô dâu. Gia đình bên ngoại biết chuyện nên quyết định hủy hôn, không tổ chức đám cưới nữa.

Thông tin này chưa rõ thực hư thế nào song đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người nhanh chóng nhớ lại bài báo cũ của cặp đôi khi hân hoan khoe chuyện cưới dù mới yêu 18 ngày trước đó.

Số khác lại cho rằng, nếu thông tin trên là thật thì quá tội nghiệp cho cô dâu trong câu chuyện này. Đây cũng là bài học cho những người "yêu nhanh, cưới vội". Chuyện hôn nhân đâu phải trò đùa mà họ có thể quyết định nhanh chóng đến mức "thần tốc" như thế.

"Đến nước này nếu chuyện là thật thì quá tội nghiệp cho cô dâu. 20 tuổi đã mang trên vai cái danh 1 đời chồng dù áo cưới nào đã được mặc. Nhưng đây cũng là bài học lớn cho những người trẻ tuổi và suy nghĩ về hôn nhân. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng đừng thoải mái quá mà phó mặc hạnh phúc của bản thân mình. Người ta yêu đương tìm hiểu vài năm mới dám cưới, đây chỉ 18 ngày đã lên xe hoa", một dân mạng bình luận.

Không phải ngẫu nhiên mà có giai đoạn tìm hiểu hai bên trước khi tính đến chuyện về chung một nhà. Hi vọng rằng, các cặp đôi yêu nhau sẽ tận dụng quãng thời gian đó một cách hợp lý, hiệu quả nhất để đưa ra lựa chọn chính xác cho chuyện trọng đại cả đời của mình.