2 ngôi sao làm dâu - rể tập đoàn nhựa: Người giờ giữ chức giám đốc đài truyền hình, người sống như "bà hoàng" trong biệt thự 65 tỷ

Quách Khả Doanh - Quách Khả Tụng là cặp chị gái - em trai hào môn đình đám xứ Hương Cảng. Họ là con của đại gia ngành sản xuất nhựa Quách Đạt Xương. Tài sản của gia đình họ Quách lên đến hàng trăm triệu USD. Điểm thú vị của chị em nhà họ Quách là cả hai đều có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc với những gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí. Nếu cô chị Quách Khả Doanh kết hôn với tài tử Lâm Văn Long, thì em trai Quách Khả Tụng lại cưới siêu mẫu Hùng Đại Lâm - mỹ nhân sở hữu đôi chân dài trứ danh, từng có mối tình gây xôn xao với thiên vương Quách Phú Thành.

Cuộc hôn nhân từng bị mỉa mai "đũa lệch" của Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long

Nên duyên từ bộ phim truyền hình Vạn Lý Trường Tình năm 1995, Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long đã trải qua 9 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2004. Tuy nhiên, suốt từ thời điểm công khai tình cảm cho đến khi kết hôn, Lâm Văn Long luôn phải đối mặt với vô số lời gièm pha từ dư luận. Nguyên nhân là bởi Quách Khả Doanh khi ấy không chỉ sở hữu nhan sắc rạng rỡ, danh tiếng lẫy lừng mà còn có gia thế vô cùng hiển hách.

Nữ diễn viên sinh năm 1969 vốn là một tiểu thư "ngậm thìa vàng" chính hiệu. Tuy nhiên, Quách Khả Doanh không nối nghiệp kinh doanh của cha mà chọn vào showbiz. Năm 1993, cô bí mật đăng ký tham gia Hoa hậu Hong Kong và xuất sắc lọt vào top 3 chung cuộc, đồng thời "ẵm" luôn hai giải phụ: Thí sinh có tiềm năng diễn xuất và Giải do báo chí bình chọn. Sau cuộc thi, Quách Khả Doanh ký hợp đồng với TVB và nhanh chóng khẳng định tài năng qua các vai diễn kinh điển như Cao Tiệp trong Hồ Sơ Trinh Sát hay Lý Bình Nhi trong Mối Hận Kim Bình. Nhan sắc cùng diễn xuất tự nhiên đã đưa cô trở thành "bảo chứng rating" khung giờ vàng của TVB, được truyền thông xưng tụng là "nữ hoàng không ngai" của màn ảnh Hong Kong.

Nhan sắc đài các, xinh đẹp và sang trọng của Quách Khả Doanh thời trẻ. Ảnh: Weibo.

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ của bạn gái, Lâm Văn Long thời điểm mới yêu lại là một cái tên mờ nhạt, chủ yếu đảm nhận các vai phụ. Thậm chí, chi phí tổ chức đám cưới của hai người khi đó cũng do phía nhà vợ hỗ trợ. Trước những lời mỉa mai "bám váy", "ăn bám" vợ giàu, nam tài tử chọn cách im lặng và âm thầm nỗ lực. Anh từng bước khẳng định bản thân qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Bằng Chứng Thép, Mỹ Nhân Tâm Kế hay Bố Y Thần Tướng. Đến năm 2019, sự nghiệp của anh bước sang trang mới khi chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành đài truyền hình ATV.

Đến nay, cả hai đã bên nhau 31 năm, gồm 9 năm hẹn hò mặn nồng và 22 năm gắn bó dưới một mái nhà. Tổ ấm của cặp sao thêm trọn vẹn vào năm 2010 khi họ chào đón cô con gái đầu lòng Lâm Thiên Nhược (Tania). Ái nữ nhà tài tử và mỹ nhân xứ Hương Cảng hiện đã bước sang tuổi 16, có ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút.

Lâm Văn Long vượt qua định kiến để cưới tiểu thư tập đoàn nhựa, gây dựng sự nghiệp vững chắc. Ảnh: Sina.

Quách Khả Tụng tái hôn với siêu mẫu hàng đầu, cấm vợ tái xuất showbiz

Do chị gái Quách Khả Doanh không thích kinh doanh, Quách Khả Tụng trở thành trụ cột chính điều hành, quản lý hàng loạt công ty của gia đình. Anh sở hữu khối gia sản ròng hơn 100 triệu HKD (hơn 330 tỷ đồng). Quách Khả Tụng từng kết hôn, có con với 1 người phụ nữ nhưng sớm đổ vỡ. Năm 2016, thiếu gia này gây chú ý khi công bố kết hôn với siêu mẫu Hùng Đại Lâm. Cặp đôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè vào năm 2014. Ngay lần đầu gặp gỡ, Quách Khả Tụng đã ngã gục trước vẻ đẹp và tính cách mạnh mẽ của Hùng Đại Lâm.

Trước đám cưới, Quách Khả Tụng và Hùng Đại Lâm từng trải qua giai đoạn căng thẳng. Nguyên nhân là chân dài xứ Hương Cảng phát hiện hôn phu thường liên lạc với vợ cũ. Không chỉ vậy, dù đã ly hôn, thiếu gia này vẫn để người xưa đứng tên chung nhiều bất động sản. Không chấp nhận được việc Quách Khả Tụng cứ mãi dây dưa không dứt với vợ cũ, Hùng Đại Lâm từng đòi hủy hôn lễ. Hai bên gia đình sau đó phải vào cuộc khuyên can, trong khi Quách Khả Tụng dùng nhẫn kim cương 3 carat và căn biệt thự giá 100 triệu HKD (335 tỷ đồng) dỗ dành, đồng thời cam kết cắt đứt với vợ cũ thì người đẹp Diệp Vấn mới đồng ý theo chàng thiếu gia về dinh.

Năm 2018, cặp đôi vui mừng chào đón con gái song sinh Kaylor và Lyvia ra đời. Không chỉ hết mực yêu chiều và chăm sóc bà xã, Quách Khả Tụng còn hào phóng mua tặng Hùng Đại Lâm một căn hộ cao cấp như phần thưởng cho cô sau hành trình mang thai, sinh nở đầy vất vả. Hiện tại, Hùng Đại Lâm tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người chồng doanh nhân giàu có cùng hai cô con gái đáng yêu. Gia đình 4 người của họ sống trong biệt thự hướng biển trị giá 19,8 triệu HKD (hơn 65 tỷ đồng). Do bị ông xã cấm cản quay lại showbiz, Hùng Đại Lâm cũng dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm.

Quách Khả Tụng và Hùng Đại Lâm có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên 2 con gái. Ảnh: Sohu.

Hùng Đại Lâm sinh năm 1980, gia nhập giới giải trí với vai trò người mẫu. Năm 2006, Hùng Đại Lâm sang Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp. Hai năm sau, cô nhận được vai Trương Vĩnh Thành trong bộ phim Diệp Vấn và nổi đình nổi đám. Hùng Đại Lâm nhiều lần vào top mỹ nhân nóng bỏng nhất Cbiz với đường cong quyến rũ, đôi chân dài 1,02 mét. Trước khi có được cuộc sống êm ấm bên thiếu gia tập đoàn nhựa, cô từng có cuộc tình kéo dài gần 10 năm với Thiên vương Quách Phú Thành. Tuy nhiên, Hùng Đại Lâm đã bị Quách Phú Thành ví như một đôi giày rách rồi ruồng bỏ.

Hùng Đại Lâm là siêu mẫu hàng đầu xứ Hương Cảng. Ảnh: Sina.

Cô yêu Quách Phú Thành hết mình để rồi nhận cái kết hết hồn. Không chỉ bị ruồng bỏ sau 10 năm bên nhau, Hùng Đại Lâm còn bị bạn trai cũ Thiên vương ví là "đôi giày rách". Ảnh: Sohu.



Nguồn: On, HK01, Sina



