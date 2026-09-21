Số phận biệt thự 364 tỷ đồng sau cái chết bi thảm của vợ chồng ngôi sao nổi tiếng

Vào ngày 14/12 năm ngoái, vợ chồng đạo diễn lừng danh thế giới Rob Reiner đã bị con trai Nick Reinder đâm chết tại nhà riêng. Đến nay, gia đình cố đạo diễn chưa có hướng xử lý căn biệt thự nơi hiện trường vụ án xảy ra, có giá trị lên đến 14 triệu USD (364 tỷ đồng).

Page Six đưa tin việc bán biệt thự này khó, nhưng không phải là không thể. Cố vấn bất động sản Corbin Scott cho biết gia đình hoàn toàn có thể bán biệt thự, dù luật pháp bang California có thể làm phức tạp quá trình này. Theo Bộ luật Dân sự California Mục 1710.2, chủ sở hữu tài sản phải tiết lộ thông tin cái chết của người sống tại đó hoặc cách thức tử vong, nếu vụ việc xảy ra trong vòng 3 năm kể từ khi người mua tiềm năng đề nghị mua. Luật yêu người bán phải tuyệt đối trung thực về những thông tin này.

“Đối với ngôi nhà Reiner, nó có thể là một vụ bán khó khăn hơn kể từ khi những người chủ nhà bị sát hại, nhưng kẻ giết người không phải là ngẫu nhiên. Hầu hết các gia đình bán nhà vì họ không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra với những người thân yêu của họ. Ngay cả việc bước vào nhà cũng khó khăn với họ” - Corbin Scott nói.

Nếu gia đình Reiner chọn không bán, cố vấn bất động sản đề cập đến các lựa chọn khác mà gia đình có thể làm: “Họ có thể giữ lại căn nhà nếu muốn biến nó thành đài tưởng niệm gia đình. Tuy nhiên, về mặt tài chính, đó có lẽ sẽ không phải là động thái thông minh nhất”.

Vợ chồng đạo diễn lừng danh Rob Reiner đã mua biệt thự 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm, rộng 487 mét vuông này từ nhà sản xuất huyền thoại Norman Lear vào năm 1991. Norman Lear là ân nhân trong quãng thời gian khởi nghiệp của Rob Reiner. Trước khi về tay Norman Lear, căn biệt thự thuộc sở hữu của nam diễn viên Paul Henreid, và ban đầu được Henry Fonda xây dựng vào năm 1936. Đến nay, căn biệt thự ở California này có giá trị 14 triệu USD (364 tỷ đồng).

Trong khi một số người mua có thể bị hoảng sợ bởi lịch sử đen tối của căn biệt thự, những người khác có thể coi đó là một món hời. Cố vấn bất động sản Corbin Scott tiếp tục: “Nếu tôi đại diện cho gia đình Reiner, tôi sẽ tìm cách marketing sáng tạo và tìm kiếm những người mua thích hợp, những người có thể thích sự nổi tiếng của tài sản sẽ là ưu tiên hàng đầu”. Ngôi nhà cũng cần được sửa sang lại căn phòng hiện trường vụ giết người trước khi rao bán.

Đạo diễn Rob Reiner có tên đầy đủ là Robert Norman Reiner, sinh năm 1947 ở New York, Mỹ. Ông là con trai của cố danh hài, diễn viên kiêm biên kịch huyền thoại Mỹ Carl Reiner (1922-2020). Rob Reiner có tầm ảnh hưởng lớn ở Hollywood, ông được biết đến với nhiều vai trò như gồm diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, đồng thời là nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng lâu dài. Ông từng thắng 2 giải Emmy danh giá với vai diễn Michael trong series truyền hình kinh điển All in the Family (1971-1979).

Từ thập niên 1980, Rob Reiner chuyển sang làm đạo diễn và "mát tay" tại ra hàng loạt bộ phim nổi tiếng, có thành công thương mại ấn tượng như This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990), A Few Good Men (1992)... Vợ ông, bà Michelle (sinh năm 1957) cũng làm trong ngành nghệ thuật, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Rob Reiner gặp vợ khi đang làm bộ phim đình đám When Harry Met Sally . Cặp đôi kết hôn năm 1989, có ba người con chung là Jake, Nick và Romy. Đạo diễn lừng danh cũng có 1 cô con gái nuôi với vợ cũ quá cố, nữ diễn viên Penny Marshall (kết hôn 1971-1981).

Tuy nhiên đến ngày 14/12/2025, vợ chồng Rob Reiner đã bị quý tử Nick Reiner đâm chết tại nhà riêng. Nghịch tử này bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt giữ vào tối cùng ngày. Đến sáng 18/12/2025, Nick Reiner bị truy tố và ra hầu tòa với hai tội danh giết người cấp độ một, sử dụng hung khí nguy hiểm với tình tiết tăng nặng sát hại nhiều người.

Trong lần đầu tiên lộ diện kể từ khi bị bắt giam, Nick Reiner có dáng vẻ tàn tạ, vẻ mặt lạnh lùng, u ám, ánh mắt vô cảm nhìn trân trân về phía trước trong suốt phiên điều trần. Nghi phạm này bị còng tay, xích chân và phải mặt áo chống tự sát. Trong suốt phiên tòa, Nick Reiner chỉ nói đúng 3 từ “Vâng, thưa quý tòa” để trả lời thẩm phán. Nick Reiner không phản bác bất kỳ cáo buộc nào, đồng thời tự nguyện từ bỏ quyền được làm thủ tục truy tố nhanh. Hiện tại, Nick Reiner chưa bị kết án và vẫn bị tạm giam. Nhiều luật sư nhận định nghịch tử này sẽ phải chịu mức án tù chung thân không ân xá.

Nick Reiner bị còng tay, xích chân và phải mặt áo chống tự sát khi ra hầu tòa. Ảnh: REUTERS

Nick Reiner là "quý tử rắc rối" của vợ chồng đạo diễn lừng danh, có hành vi thất thường từ nhỏ, từng nhiều lần đi trại cai nghiện ma túy. Có lần, nghịch tử này đã phá hủy phòng khách của bố mẹ sau 1 con thịnh nộ do ma túy gây ra. Người này thường xuyên oán giận bố, ghét chính mình vì không sản xuất được nhiều bộ phim hay như bố. Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner coi con trai như "quả bom nổ chậm" và từng dọa đuổi Nick ra khỏi nhà.

Những người thân quen với gia đình Reiner đã bị sốc trước vụ thảm án cướp đi sinh mạng của vợ chồng đạo diễn lừng danh thế giới. Họ cho biết Nick Reiner có tiền sử bạo lực nhưng chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này có thể giết người, thậm chí là giết cả bố lẫn mẹ mình.

Nguồn: Page Six