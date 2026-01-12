Sốc nhất Quả Cầu Vàng 2026: Mỹ nam 16 tuổi lập kỷ lục 82 năm mới có 1 lần, thế giới không ai làm lại

Tờ Hollywood Reporter đưa tin Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 (Golden Globe Awards lần thứ 83) đang diễn ra tại Mỹ thu hút sự chú ý của đông đảo giới truyền thông và khán giả yêu mến điện ảnh. Đây là Lễ trao giải danh giá, có sức hút diễn ra hàng năm, năm nay hàng chục ngôi sao nổi tiếng toàn cầu như Lisa (BLACKPINK), Selena Gomez, Dakota Fanning - Elle Fanning, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Ariana Grande, Jenna Ortega, Joe Alwyn, Nick Jonas - Priyanka Chopra... đã tới tham dự.

Tuy nhiên, tiêu điểm của sự chú ý thuộc về cậu bé 16 tuổi Owen Cooper khi nam diễn viên trẻ giành giải Nam phụ xuất sắc nhất Quả Cầu Vàng và đi vào lịch sử khi trở thành diễn viên trẻ nhất từng giành được cả ba giải thưởng Quả cầu vàng, Emmy và Critics Choice Award liên tiếp.

Khoảnh khắc ghi tên mình vào lịch sử của Owen Cooper

Owen Cooper đạt thành tích trước nay chưa từng có trong lịch sử truyền hình thế giới

Owen Cooper được coi là "thiên tài diễn xuất"

Trước đó, với màn trình diễn xuất sắc trong phim Biến Cố Tuổi Thành Niên (Adolescence), Owen Cooper đã được kỳ vọng sẽ tạo nên lịch sử tại các lễ trao giải. Khi lên bục nhận giải, nam diễn viên 16 tuổi chia sẻ anh vẫn không tin với những gì đang xảy ra với mình: "Khi tôi bắt đầu học diễn xuất, tôi rất xấu hổ vì cả lớp chỉ có một mình tôi là con trai. Tôi đã vượt qua được khoảnh khắc đầu tiên đó và tôi vẫn học hỏi mỗi ngày. Tôi và gia đình đã trải qua một hành trình đáng kinh ngạc. Chúng tôi mãi biết ơn những gì mọi người đã làm cho tôi và gia đình".

Trong Adolescence, Owen Cooper vào vai cậu học sinh Jamie Miller trở thành tình nghi của một vụ án giết người chấn động trong trường học. Chẳng ai ngờ một cậu bé với dáng vẻ dễ thương, đã bị buộc tội giết một người bạn cùng lớp tên là Katie. Sau đó, tại đồn cảnh sát, Jamie liên tục trải qua những buổi thẩm vấn, tư vấn, điều tra với cả cảnh sát, luật sư và bác sĩ tâm lý.

Khả năng diễn xuất của Owen Cooper được đánh giá còn tốt hơn các diễn viên kỳ cựu

Việc Jamie có tội là hoàn toàn rõ nét nhưng từ cảnh sát đến gia đình, luật sư và cả bác sĩ đều không thể hiểu động cơ sau hành động dã man đó. Sau những buổi thẩm vấn, từng lớp của sự thật được bóc tách, giáng một đòn tâm lý đau đớn vào phía những người phụ huynh, trường học và cả xã hội nơi Jamie đang sống.

Nhờ cách kể chuyện, cách quay phim mới lạ, Adolescence đã thành công dẫn dắt khán giả qua một vụ án ly kỳ, nơi nội tâm các nhân vật từng bước được khám phá. Đặc biệt màn trình diễn của Owen Cooper cực kỳ bùng nổ. Không ai nghĩ một cậu bé 14 tuổi (ở thời điểm quay phim) lại có thể thể hiện xuất sắc tâm lý nhân vật phức tạp đến như vậy. Đặc biệt phim có những cảnh thẩm với được quay one-shot, không hề có sự ngắt quãng và Owen Cooper phải thể hiện liền mạch những trường đoạn dài, từ ghi nhớ thoại đến biểu cảm, ánh mắt đều không một giây nào được phép chệch nhịp.

Adolescence có cách quay khó càng làm nổi bật tài năng của diễn viên nhí

Adolescence (Biến Cố Tuổi Thành Niên) ra mắt toàn cầu vào ngày 13/3/2025 và nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim truyền hình của Netflix suốt 7 ngày liên tiếp, theo thống kê của FlixPatrol. Đặc biệt, phim còn dẫn đầu tại 80 quốc gia như Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Úc, Brazil, Chile, Argentina...

Owen Cooper được kỳ vọng sẽ tiến xa trong tương lai

Trên IMDb, phim đạt mức 8.4/10 với hơn 13.000 lượt đánh giá từ khán giả. Trong khi đó, Rotten Tomatoes ghi nhận 100% phản hồi tích cực từ giới phê bình với 40 bài đánh giá, khẳng định chất lượng nội dung và sức hút của bộ phim.