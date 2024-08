2 nàng hậu bước chân vào showbiz nhờ thực lực: Chẳng cần "hát hay nhảy giỏi" vẫn được khán giả công nhận với loạt giải thưởng lớn

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục tranh cãi xung quanh phát biểu của "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung về lý do Võ Lê Quế Anh phù hợp với vị trí tân Miss Grand Vietnam 2024: "Quế Anh là cô gái có thể đáp ứng được về mặt hát, nhảy. Đây là phần khá quan trọng tại Miss Grand International".

Phát biểu này của bà Phạm Kim Dung đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự khó hiểu vì không rõ từ khi nào, "hát hay nhảy giỏi" lại trở thành tiêu chí chọn hoa hậu.

Giữa lúc tranh cãi vẫn căng thẳng, một diễn đàn nhan sắc đã xuất hiện bài viết liên quan tới 2 nàng hậu xứ Hàn - những gương mặt thành công bước chân vào showbiz nhờ thực lực là Oh Hyun Kyung (Hoa hậu Hàn Quốc 1989) và Lee Honey (Hoa hậu Hàn Quốc 2006). Theo tác giả bài viết, 2 nàng hậu này hát không hay, nhảy cũng chẳng giỏi, nhưng họ vẫn được công nhận về tài năng và có sự nghiệp thành công suốt nhiều thập kỷ.

Oh Hyun Kyung

Đối với khán giả Việt Nam, Oh Hyun Kyung được biết đến trong vai trò diễn viên nhiều hơn là cương vị một nàng hậu. Trong suốt sự nghiệp của mình, Oh Hyun Kyung gây ấn tượng qua nhiều bộ phim như: Khi những bà nội trợ hành động, Gia đình là số 1 - phần 2, Người vợ dũng cảm, Họa mi đừng hót...

Sinh năm 1970, Oh Hyun Kyung bắt đầu được công chúng biết tới khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Thời điểm đó, Oh Hyun Kyung đã xuất sắc đánh bại cả nữ diễn viên Go Hyun Jung để giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi. Theo đó, nàng hậu được đánh giá cao nhờ nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ cùng thần thái tự tin.

Oh Hyun Kyung đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989

Khoảng thời gian đầu thập niên 1990, Oh Hyun Kyung là gương mặt đắt giá của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Không chỉ thường xuyên được đảm nhận vai chính trong các phim truyền hình, nàng hậu còn thường xuyên xuất hiện trên quảng cáo.

Tới năm 1998, Oh Hyun Kyung hứng chịu scandal lớn nhất trong sự nghiệp khi cô bị bạn trai cũ tung clip nóng dài gần 30 phút. Sau khi bị công chúng chỉ trích và tẩy chay nàng hậu phải sang Mỹ sống một thời gian. Tới năm 2001, người đẹp quay về Hàn Quốc với quyết tâm làm lại sự nghiệp. Oh Hyun Kyung cũng kết hôn cùng chủ tịch 1 tập đoàn lớn Hàn Quốc. Tuy nhiên, tới năm 2004, chồng Oh Hyun Kyung bị bắt vì tham ô công quỹ. Năm 2006, Oh Hyun Kyung hoàn tất thủ tục ly hôn và một mình nuôi con gái.

Oh Hyun Kyung bên con gái

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nhưng Oh Hyun Kyung cũng vượt qua và không ngừng nỗ lực tìm lại chỗ đứng trong ngành điện ảnh xứ Hàn. Vai diễn Na Hwa Sin trong "Khi những bà nội trợ hành động" đã giúp Oh Hyun Kyung đạt được giải "Nữ diễn viên xuất sắc" và Top 10 ngôi sao tài năng tại SBS Drama Awards.

Sau hơn 30 năm lăn lộn trong nghề, tới nay khi đã bước sang độ tuổi U60, Oh Hyun Kyung vẫn khiến công chúng xuýt xoa nhờ nhan sắc trẻ trung. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét, trông Oh Hyun Kyung và con gái giống như 2 chị em khi đứng cạnh nhau. Để giữ được nhan sắc cùng vóc dáng thon gọn, suốt nhiều năm qua, Oh Hyun Kyung vẫn tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý và luyện tập thể thao chăm chỉ.

Lee Honey

Giống với Oh Hyun Kyung, Lee Honey cũng là một trong những nàng hậu xứ Hàn được công nhận về mặt thực lực. Sinh năm 1983, Lee Honey đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006. Tới năm 2007, Lee Honey đại diện Hàn Quốc đi chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss Universe và đoạt được danh hiệu Á hậu 3.

Lee Honey đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006 và trở thành Á hậu Miss Universe 2007

Không dừng lại ở việc đoạt giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc, Lee Honey bắt đầu lấn sân sang mảng diễn xuất. Ban đầu, nàng hậu xuất hiện trong các vở nhạc kịch như: Learies Blonde, Polaroid và Chicago . Kế đó, Lee Honey gây chú ý khi vào vai phụ trong phim: The Partner, Pasta.

Khác với tiêu chuẩn nhan sắc của nữ diễn viên Hàn thời điểm đó là mảnh mai, yếu đuổi, Lee Honey lại sở hữu ngoại hình đậm người, gợi cảm với má lúm đồng tiền duyên dáng. Bất chấp việc bị soi mói về ngoại hình khác biệt, Lee Honey vẫn giữ nguyên vóc dáng vốn có của mình. Thay vì quan tâm quá nhiều vào những lời chê bai về ngoại hình, nàng hậu tập trung phát triển sự nghiệp.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, năm 2011, Lee Honey giành được giải thưởng đầu tiên là "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại MBC Drama Awards. Kế đó là "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Korea Drama Awards 2017 và giải Tân binh ở KBS Entertainment Awards 2018... Lee Honey ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm như: Hương vị tình yêu, Tazza - Bàn tay của Chúa, Giai thoại về Hong Gil Dong, Quý ông trở lại, Linh mục nhiệt huyết, Nghề siêu khó, Nữ thanh tra tài ba…

Về chuyện đời tư tình cảm, Lee Honey có mối tình 7 năm với tài tử Yoon Kye Sang (cựu thành viên G.O.D). Sau khi chia tay mối tình này, nàng hậu kết hôn với ông xã là người ngoài ngành giải trí. Tới tháng 6/2022, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Hậu kết hôn sinh con, Lee Honey cũng nhanh chóng tập luyện lấy lại vóng dáng rồi tái xuất màn ảnh nhỏ thành công với bộ phim "Hoa nở về đêm".