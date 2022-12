2 năm đương nhiệm Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Nhan sắc thăng hạng, mang về thành tích ấn tượng, còn cuộc sống thì sao?

Chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa, Tân Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ chính thức lộ diện. Đây cũng là tuần cuối nhiệm kỳ của Đỗ Thị Hà trước khi trao lại trọng trách cho người mới. Hãy cùng nhìn lại hành trình 2 năm qua của Đỗ Thị Hà với cương vị là Hoa hậu Việt Nam 2020.



Sau 2 năm đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã để lại nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ rực rỡ của mình

Ngày 20/11/2020, vượt qua nhiều thí sinh khác, Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Thời điểm đó, người đẹp vẫn đang là sinh viên của trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Dù không được đánh giá cao ngay từ những ngày đầu của cuộc thi nhưng vào đêm thi cuối cùng, Đỗ Thị Hà đã chứng minh sự nổi trội với vẻ đẹp sắc sảo, thể hiện được thần thái, vẻ cuốn hút trên sân khấu và trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu hoa hậu.

Đỗ Thị Hà đã thể hiện được tài năng, thực lực của bản thân và xuất sắc giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà tiếp tục lên đường chinh chiến đấu trường nhan sắc Thế giới. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, đôi chân dài thẳng tắp ấn tượng, mỹ nhân gốc Thanh Hóa được khán giả đặt nhiều kỳ vọng sẽ mang về thành tích tốt cho nhan sắc Việt.

Không phụ niềm tin của người hâm mộ, Đỗ Thị Hà đã ghi điểm nhờ thành tích đáng nể khi tham gia cuộc thi Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới). Cụ thể, cô xuất sắc lọt Top 27 phần thi Tài năng, Top 16 Head to Head Challenge, Top 13 Top Model và dừng chân ở Top 13 chung cuộc trong hành trình "chinh chiến" tại Miss World 2021.

Nhờ sự nỗ lực qua từng phần thi tại Miss World 2021, Đỗ Thị Hà xuất sắc lọt Top 16 Head To Head Challenge - Thử thách đối đầu, top 27 Hoa hậu Tài năng, top 13 Top Model.

Trong thời gian đương nhiệm, Đỗ Thị Hà còn là gương mặt quen thuộc, xuất hiện tại các show diễn thời trang của các nhà thiết kế đình đám. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu lại khiến người hâm mộ bất ngờ trước tài năng biến hóa đa dạng. Đỗ Thị Hà được khán giả nhận xét là người chuyên nghiệp và luôn đúng giờ trong công việc.

Ngoài ra, nàng hậu tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng nhiều dự án ý nghĩa như việc xây nhà cho người dân miền Trung sau bão lũ, cứu trợ người dân sau ảnh hưởng của đại dịch hay việc duy trì quỹ học bổng khuyến học mang tên mình.

Đỗ Thị Hà là gương mặt được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" trong các show diễn thời trang

Người đẹp xứ Thanh còn tích cực hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người dân khó khăn

Sau 2 năm, Đỗ Thị Hà đã trưởng thành hơn rất nhiều về cả nhan sắc và thần thái. Mỹ nhân xứ Thanh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngày càng thăng hạng và sự thay đổi tích cực trong suốt quá trình đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam của mình. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho thấy sự trưởng thành trong tư duy và cả phong cách thời trang.

Hiện tại Đỗ Thị Hà là sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân. Nàng hậu cho biết cô mong muốn được ra trường đúng hạn nên ưu tiên việc học. Tuy nhiên, vì đăng quang trong lúc vẫn còn là sinh viên Đại học nên Đỗ Thị Hà phải cố gắng cân bằng giữa việc học và làm việc.

Đây cũng là lý do khiến người đẹp ít xuất hiện hơn so với các nàng hậu khác. Người đẹp từng lên tiếng chia sẻ: "Có một áp lực lớn là thời gian thi học kỳ trước trùng với việc mình tham dự cuộc thi Miss World 2021 nên phải hoãn thi gần 6 môn, do đó kỳ này phải thi bù và cộng với các môn của kỳ này, tính ra phải 13-14 môn. Hà rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn bè thầy cô trong việc giúp ôn thi thì mình có thể vượt qua được".

Có thể thấy trong suốt 2 năm đương nhiệm, Đỗ Thị Hà đã có sự thay đổi rõ rệt, ngày càng trưởng thành và nhuận sắc hơn

Người đẹp xứ Thanh mỗi lần xuất hiện đều khiến người hâm mộ bất ngờ vì nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ

Ảnh: Tổng hợp