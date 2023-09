2 nam diễn viên Hàn nổi tiếng giống nhau đến lạ, ngay cả fan cũng "lẫn"

- Ê, nó đó, tôi bị nhầm lẫn nè.

- Ủa, không phải cùng một người à, cảm ơn đã khai sáng.

- Ơ, trước khi đọc bài này thì mình không lẫn đâu, mà chả hiểu sao từ lúc thấy bài này thì bắt đầu lú rồi đấy.

- Nói là anh em mình cũng tin. Biết chú Park Hae Soo trước nên sau này xem phim của Gu-sii nhìn cái là thấy ngờ ngợ. Nhưng mà 2 người vẫn có nét riêng và ai đóng phim cũng đỉnh lắm luôn.

- Trời, tưởng mỗi mình nhầm. Bữa cãi nhau với bà chị quá trời về phim của 2 ông này.

- Bạn không cơ đơn, xem ảnh thì tôi cũng "lú" nhưng clip thì dễ nhận ra hơn ấy.

Nguồn: Maybe You Never Watched This Movie