2 quả trứng gà trộn với 1 bát bột mì làm thành món bánh nhâm nhi ngày đông cực ngon được cả nhà yêu thích

Ăn uống không chỉ là để lấp đầy dạ dày, mà còn là để trân trọng và theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sachima là món ăn vặt truyền thống có nguồn gốc từ Mãn Châu (Trung Quốc) vào những năm 1600. Nếu bạn đã tới Trung Quốc, Singapore ắt hẳn vẫn còn ấn tượng bởi những miếng bánh hấp dẫn có vị ngọt vừa phải - sachima. Thực tế, sachima là một món ăn vặt làm từ bột mì và trứng. Chúng có thể dễ dàng tự làm tại nhà và bạn có thể sử dụng những nguyên liệu tốt nhất để làm nên món bánh này. Khi thưởng thức, thậm chí có thể chiếc bánh do bạn làm còn ngon hơn cả loại mà bạn từng ăn tại nước bạn.

Việc tự làm món bánh ăn vặt này vừa giúp bạn kiểm soát độ cứng và ngọt, làm cho món ăn vừa miệng hơn. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu với bạn cách làm món sachima. Nếu bạn thích bánh giòn cứng hoặc mềm xốp hơn một chút, thì chỉ cần kiểm soát thời gian chiên. Để làm được món bánh này, chỉ cần 2 nguyên liệu cơ bản nhất là 2 quả trứng và 1 bát bột mì, bạn có thể dễ dàng tạo ra một hương vị thơm ngon. Hãy làm để cùng gia đinh bạn nhâm nhi trong ngày đông lạnh giá nhé, chắc chắn ai ăn cũng thích!

Nguyên liệu làm món bánh sachima nho

170g bột mì, 2 quả trứng gà, 2g bột nở, 55g đường trắng, 110g nước, 50g mật ong và một lượng nho khô vừa đủ.

Cách làm món bánh sachima nho

Bước 1: Cho bột mì vào âu, thêm trứng gà, bột nở rồi nhào bằng tay thành khối bột đồng nhất. Sau đó bạn bọc kín âu bột bằng màng bọc thực phẩm rồi để bột nghỉ trong khoảng nửa tiếng. Lúc này, bột sẽ rất mịn và dẻo. Lưu ý, bạn không thêm nước trong quá trình nhảo bột, chỉ cần sử dụng trứng. Khối bột thành phẩm phải có độ đặc vừa phải.

Bước 2: Cho khối bột đã ủ ra thớt, rắc một ít bột ngô để chống dính. Sau đó dùng thanh cán, cán bột thành hình chữ nhật mỏng. Tiếp theo bạn dùng dụng cụ cắt bột vừa cán thành sợi mỏng rồi lắc cho tơi ra, để dùng sau.

Bước 3: Đổ dầu vào chảo và đun nóng đến 60% ở mức lửa lớn. Bạn có thể kiểm tra nhiệt độ bằng cách cắm đũa sạch vào dầu, nếu thấy xuất hiện những bong bóng nhỏ, đặc thì cho sợi mì vào và bắt đầu chiên. Lưu ý lượng dầu phải đủ để ngập sợi bột. Chiên cho đến khi các sợi bánh chín màu vàng nâu, sau đó vớt ra khỏi chảo dầu, để ráo. Nếu thích bánh giòn hơn, bạn có thể chiên lâu hơn một chút.

Bước 4: Cho 55g đường trắng vào 110g nước, đun nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp chuyển thành dạng siro có thể kéo thành sợi. Sau đó, cho 50g mật ong vào, đun tiếp cho đến khi hỗn hợp đặc lại và có thể kéo thành sợi. Giảm lửa xuống mức thấp nhất. Đổ các sợi bánh đã chiên và nho khô vào, trộn đều. Sau đó đổ hỗn hợp ra khuôn, dàn đều và ấn phẳng rồi để nguội. Sau khi bánh nguội thì cắt thành từng miếng có kích thước vừa phải là có thể thưởng thức.

Mẹo: Nho khô có thể thay thế bằng quả óc chó, nam việt quất khô hoặc hạt mè rang, v.v... tùy theo khẩu vị và sở thích của bạn.

Thành phẩm món bánh sachima nho

Bánh sachima nho có vị ngọt béo, kết cấu giòn xốp cùng với nho dẻo ngọt. 2 nguyên liệu này quyện vào nhau cực ngon, đặc biệt hợp để bạn nhâm nhi cùng một tách trà trong những ngày đông lạnh giá. Với món bánh này bạn có thể biến tấu với các hương vị khác nhau như phô mai, hạt dinh dưỡng hoặc phiên bản ăn kiêng..

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món bánh sachima nho!