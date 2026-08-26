2 Hoàng hậu đẹp nhất Vbiz chung khung hình: Nhan sắc cao sang lộng lẫy khiến cả cõi mạng nổ tung

Tối ngày 25/8, sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh diễn ra tại TP.HCM đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông và khán giả với quy mô tổ chức cực khủng. Buổi công chiếu chào đón sự xuất hiện của ê-kíp, dàn cast cùng những tên tuổi quyền lực nhất nhì showbiz Việt như vợ chồng Ngô Thanh Vân, Hoa hậu H'Hen Niê, Mỹ Tâm, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn, Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Jun Phạm... Trong không khí sôi động và náo nhiệt của thảm đỏ, khoảnh khắc tương tác gần gũi, hiếm hoi giữa Đỗ Thị Hải Yến và Tăng Thanh Hà đã khiến cả cõi mạng nổ tung vì vẻ đẹp quá đỗi nức nở.

Đỗ Thị Hải Yến và Tăng Thanh Hà tại premiere phim. (Nguồn: Team sự kiện)

Tại sự kiện, Tăng Thanh Hà và Đỗ Thị Hải Yến đã khiến mọi ống kính phải đổ dồn về phía mình. Hai ngôi sao hạng A rạng rỡ chào hỏi vui vẻ, ôm hôn, trò chuyện đầy gần gũi. Nữ diễn viên Hải Yến còn bày tỏ sự cảm kích, cám ơn Tăng Thanh Hà vì đã đến ủng hộ mình. Đây có lẽ cũng là lần hiếm hoi trong showbiz Việt có hai nàng "Hoàng hậu" đình đám đọ sắc cùng nhau trong một khoảnh khắc đời thực.

Vốn dĩ gọi đây là hai vị Hoàng hậu là bởi Tăng Thanh Hà hiện đang tham gia dự án phim Hoàng Hậu Cuối Cùng, đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu của thời nhà Nguyễn. Trong khi đó, Đỗ Thị Hải Yến lại là một trong những nhân vật chính của buổi premiere tối nay với vai diễn Hoàng hậu Dương Vân Nga thời nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Xét theo lịch sử, hai vị hoàng hậu này sống cách nhau tận 10 thế kỷ. Còn xét ở ngoài đời thật, dù chênh nhau 4 tuổi nhưng visual của Đỗ Thị Hải Yến vẫn toát lên vẻ đẹp cao sang, quyền quý và đài các, hoàn toàn không hề kém cạnh khi đứng chung khung hình với nàng ngọc nữ của showbiz Việt.

Trở lại màn ảnh sau một thập kỷ vắng bóng, nhân vật Hoàng hậu họ Dương của Đỗ Thị Hải Yến trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đóng vai trò quan trọng, gánh vác những nút thắt quan trọng của mạch truyện lịch sử. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, nữ diễn viên đã gây ấn tượng với tạo hình chuẩn Hoàng hậu bước ra từ sử sách, thể hiện rõ khí chất uy nghi, điềm tĩnh và phong thái "mẫu nghi thiên hạ". Sự kết hợp giữa trang phục cổ phong được đầu tư tỉ mỉ cùng nét diễn sắc sảo, chiều sâu tâm lý của Đỗ Thị Hải Yến hứa hẹn sẽ mang đến một hình tượng Hoàng hậu Dương Vân Nga đầy thuyết phục và lay động lòng người.

Đỗ Thị Hải Yến tại sự kiện. (Ảnh: NSX)

Nhan sắc không thể hoàn hảo hơn để vào vai Hoàng hậu của Đỗ Thị Hải Yến. (Ảnh: NSX)(Ảnh: NSX)

Tạo hình Hoàng hậu họ Dương của cô trong phim. (Ảnh: NSX)

Trước khi tham gia Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, Đỗ Thị Hải Yến đã sở hữu một "gia tài" điện ảnh mà bất cứ diễn viên nào cũng phải ao ước. Nữ diễn viên sinh năm 1982 từng là "nàng thơ" châu Á lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn quốc tế, đồng thời là nữ diễn viên quốc tịch Việt Nam đầu tiên và duy nhất đảm nhận vai nữ chính nói thoại tiếng Anh trong một bộ phim bom tấn của Hollywood. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt tác phẩm nghệ thuật kinh điển, từng chinh chiến và gặt hái giải thưởng lớn tại các Liên hoan phim quốc tế uy tín như Người Mỹ Trầm Lặng (2002), Câu Chuyện Của Pao (2005), Chơi Vơi (2009), Cánh Đồng Bất Tận (2010) hay Cha Và Con Và (2015)...

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Về bộ phim, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh (do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn) xoay quanh hành trình bảo vệ những bí mật liên quan đến lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng trước những thế lực đen tối ngoại bang. Phim đan xen tinh tế giữa các trận chiến hành động hành tráng, mãn nhãn cùng câu chuyện cảm động về lòng trung thành tuyệt đối với vương triều và khát vọng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Được đầu tư với quy mô khủng cùng dàn diễn viên thực lực hùng hậu, tác phẩm mang đậm chất liệu lịch sử này hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt phòng vé mạnh mẽ và bùng nổ trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới đây.