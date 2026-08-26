Ánh mắt của Huy Trần khi nhìn Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn ôm nhau đang gây xôn xao

Ngày 25/8, sự kiện premiere phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đã diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt tại TP.HCM. Buổi ra mắt quy tụ dàn sao "khủng" của Vbiz đổ bộ thảm đỏ. Không chỉ khiến netizen "sốc visual" vì ai nấy đều quá đẹp và lộng lẫy, sự kiện còn chứng kiến nhiều màn tái ngộ đặc biệt như bộ 3 phim Bỗng Dưng Muốn Khóc gồm Tùng Yuki - Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải, hay thầy trò Ngô Thanh Vân - Jun Phạm gặp nhau vui vẻ ... Trong đó, khoảnh khắc tay bắt mặt mừng của Johnny Trí Nguyễn và vợ chồng Ngô Thanh Vân nhanh chóng viral và khiến cả cõi mạng xôn xao.

Buổi premiere này cũng là sự kiện hiếm hoi "đả nữ" Ngô Thanh Vân cùng ông xã Huy Trần có mặt góp vui. Cặp đôi diện trang phục thanh lịch, sang trọng, ghi điểm tuyệt đối bằng visual trẻ trung và rạng rỡ.

Ngay trên thảm đỏ, tài tử Johnny Trí Nguyễn đã đến chào hỏi và ôm Ngô Thanh Vân. Hành động này ngay lập tức lọt vào ống kính truyền thông. Dù cả Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân đều thể hiện thái độ rất tự nhiên, thoải mái nhưng netizen lại đổ dồn sự chú ý vào phản ứng của người đàn ông đứng bên cạnh - CEO Huy Trần. Dù nhìn bà xã bắt tay và trao nhau cái ôm với Johnny Trí Nguyễn, Huy Trần đứng bên cạnh vẫn giữ vững phong thái lịch lãm và nở nụ cười vui vẻ, song, các "thám tử mạng" lại tỏ ra khá quan ngại cho nam doanh nhân trong tình huống này và thi nhau "soi" ánh mắt của anh.

Phản ứng của netizen:

- Johnny Trí Nguyễn không sao chứ ông Huy là có nha má, nhìn cười vậy thôi chứ thấy sượng sượng nha!

- Ánh mắt Huy Trần khi Ngô Thanh Vân ôm Trí Nguyễn kìa, đúng kiểu vợ anh anh biết nhưng mắt anh vẫn phải nhìn.

- Anh Huy Trần nhìn bên ngoài bình thản vậy thôi chứ bên trong chắc đang là bão tố

- Gặp lại người cũ của vợ mà giữ được cái đầu lạnh và nụ cười chuyên nghiệp thế kia là đỉnh lắm rồi

- Chẳng nhẽ trước máy quay lại ném đĩa bay haha

Sở dĩ khoảnh khắc này chiếm trọn spotlight là bởi Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn từng vướng tin đồn hẹn hò và sánh đôi bên nhau suốt 6 năm. Cả hai cũng từng là "cặp bài trùng" khét tiếng của điện ảnh Việt, hợp tác chung trong loạt bom tấn hành động đình đám như Dòng Máu Anh Hùng (2007) và Bẫy Rồng (2009). Thời điểm đó, sự ăn ý từ màn ảnh ra đến đời thực của họ đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí trước khi chính thức "đường ai nấy đi" trong im lặng. Sau đó, đã có nhiều đồn đoán cặp đôi Dòng Máu Anh Hùng cạch mặt nhau, nhưng sự tương tác trong buổi premiere hôm nay đã chứng minh cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp văn minh, chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc đến chúc mừng đoàn phim và ủng hộ các đồng nghiệp thân thiết, sự xuất hiện của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần tại buổi premiere Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh còn có một lý do vô cùng quan trọng là cổ vũ cho Đăng Trần - em trai ruột của Huy Trần, tức em chồng của Ngô Thanh Vân.

Đăng Trần sinh năm 1994, là em út trong gia đình của Huy Trần. Trước khi bén duyên với điện ảnh, anh từng có thời gian sinh sống tại Canada và hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu chuyên nghiệp. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt góc cạnh sắc lạnh, Đăng Trần nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh cũng là dự án chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của nam tân binh. Trong phim, anh đảm nhận vai diễn Tráng Sĩ Sông Nước một nhân vật có tạo hình cực ngầu, gai góc và đòi hỏi nhiều phân cảnh võ thuật hành động nặng đô. Màn debut của Đăng Trần hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới đầy tiềm năng cho điện ảnh Việt trong thời gian tới.