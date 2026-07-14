Bất ngờ thân thế người đóng mẹ ruột Nam Phương Hoàng hậu trong phim có Hà Tăng

Sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu thu hút nhiều sự quan tâm kể từ khi ê-kíp phim Hoàng hậu cuối cùng công bố dàn diễn viên. Tuy nhiên, gương mặt khác cũng gây bất ngờ không kém là bà Võ Thị Xuân Trang, người đảm nhận vai bà Lê Thị Bình - thân mẫu của Nam Phương Hoàng hậu.

Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng không nhiều, nhân vật bà Lê Thị Bình được xem là mắt xích quan trọng trong câu chuyện khi là người góp phần nuôi dạy Nguyễn Hữu Thị Lan trở thành người phụ nữ nề nếp, thanh lịch trước khi trở thành vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Bà Võ Thị Xuân Trang vào vai bà Lê Thị Bình - thân mẫu của Nam Phương Hoàng hậu.

Khác với nhiều diễn viên trong đoàn phim, bà Võ Thị Xuân Trang không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Bà được biết đến là doanh nhân, nhà giáo và diễn giả có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng, xây dựng hình ảnh và nghi thức giao tiếp quốc tế.

Trước khi sáng lập Học viện John Robert Powers Việt Nam, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Vietcombank và Fujifilm Việt Nam. Sau đó, bà trở thành một trong những người tiên phong đưa chương trình đào tạo phong thái, kỹ năng ứng xử quốc tế về Việt Nam.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục, Võ Thị Xuân Trang còn là gương mặt quen thuộc trên “ghế nóng” nhiều cuộc thi sắc đẹp. Với phong cách nhận xét điềm tĩnh nhưng kỹ lưỡng, bà được đánh giá là một trong những giám khảo có ảnh hưởng tại các sân chơi nhan sắc, đặc biệt là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Trong nhiều năm, bà trực tiếp đào tạo phong thái, nghi thức giao tiếp và kỹ năng ứng xử cho nhiều hoa hậu như Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, H‘Hen Niê, Nguyễn Trần Khánh Vân... trước khi họ tham dự các đấu trường sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Đây là lần đầu tiên bà thử sức với vai trò diễn viên.

Theo chia sẻ, bà Võ Thị Xuân Trang chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên. Nhiều năm qua, đạo diễn Bảo Nhân thường đưa các diễn viên đến học tại John Robert Powers để rèn luyện phong thái, thần thái, cách đi đứng và nghi thức giao tiếp. Với dự án Hoàng hậu cuối cùng, bà tiếp tục đồng hành cùng ê-kíp trong quá trình đào tạo Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô cùng một số diễn viên khác.

Sau một buổi học, đạo diễn Bảo Nhân bất ngờ mời bà tham gia vai bà Lê Thị Bình. Ban đầu, nữ doanh nhân từ chối vì cho rằng bản thân ”không biết diễn“. Tuy nhiên, đạo diễn thuyết phục rằng điều đoàn phim cần chính là thần thái điềm tĩnh, sự đôn hậu và phong cách vốn có của bà, rất phù hợp với hình tượng mẹ của Nam Phương Hoàng hậu.

Chính sự tin tưởng của đạo diễn đã khiến bà quyết định nhận lời, đánh dấu lần đầu tiên bước lên phim trường với tư cách diễn viên.

Chia sẻ về vai diễn, Võ Thị Xuân Trang cho biết bà xem đây là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời. ”Đây chỉ là vai diễn rất nhỏ, thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng lại là nhân vật có ý nghĩa đặc biệt trong câu chuyện. Với tôi, được góp một phần nhỏ vào bộ phim đã là niềm vinh dự và là một trải nghiệm đáng nhớ“ , bà bày tỏ.

Ngoài đời, bà Võ Thị Xuân Trang còn được nhiều người biết khi là mẹ của Primmy Trương.

Không chỉ có sự nghiệp đáng chú ý, Võ Thị Xuân Trang còn được nhiều người biết khi là mẹ của Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo) - beauty blogger, doanh nhân nổi tiếng, đồng thời là mẹ vợ của doanh nhân Phan Thành.

Dù hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bà luôn giữ hình ảnh kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư. Việc nhận lời tham gia Hoàng hậu cuối cùng vì thế trở thành một bất ngờ lớn đối với nhiều khán giả. Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp, bà được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một người mẹ nền nếp, đôn hậu, góp phần tái hiện chân dung gia đình của Nam Phương Hoàng hậu trên màn ảnh.