Sáng 29/1, các trang báo lớn nhỏ Hàn Quốc đồng loạt đưa tin 2 cực phẩm Kbiz Shin Eun Soo - Yoo Seon Ho đang hẹn hò hạnh phúc. Theo nguồn tin, Shin Eun Soo - Yoo Seon Ho bắt đầu hẹn hò từ cuối năm ngoái. Cặp đôi đã duy trì mối quan hệ tình cảm ngọt ngào được khoảng 3 tháng. Dù chưa từng hợp tác chung trong tác phẩm nào nhưng cả 2 đã gặp gỡ và quen biết nhau qua 1 nhóm bạn chung. Sau 1 thời gian duy trì liên lạc, mối quan hệ của 2 ngôi sao đã phát triển thành tình yêu.

1 nhân vật trong ngành giải trí tiết lộ: "2 diễn viên mới bắt đầu yêu nhau chưa được bao lâu. Dù lịch trình bận rộn, họ vẫn tranh thủ tận hưởng những buổi hẹn hò như bao cặp đôi bình thường ở độ tuổi 20 khác. Shin Eun Soo - Yoo Seon Ho vô cùng đẹp đôi và toát ra nét trẻ trung, mang đậm hơi thở thanh xuân".

2 cực phẩm Shin Eun Soo - Yoo Seon Ho đang hẹn hò hạnh phúc. Ảnh: Newsen

Ngay trong sáng 29/1, đại diện của 2 ngôi sao đã đồng loạt lên tiếng xác nhận thông tin hẹn hò do báo chí Hàn đăng tải. Phía Shin Eun Soo cho hay: "Cả 2 người họ đã yêu nhau được 3 tháng. Hy vọng công chúng sẽ ủng hộ và dõi theo họ theo cách tích cực".

Trong khi đó, đại diện của Yoo Seon Ho cũng lên tiếng xác nhận: "Đúng là Yoo Seon Ho và Shin Eun Soo đã quen biết, gặp gỡ nhau thông qua 1 nhóm bạn chung. Họ đã hẹn hò được khoảng 3 tháng rồi".

Đáng chú ý, 2 ngôi sao cùng sinh năm 2002, cầm tinh con Ngựa. Việc 2 ngôi sao tuổi Ngựa công khai hẹn hò ngay dịp cận Tết Bính Ngọ đã khiến công chúng không khỏi thích thú.

2 nghệ sĩ 10X đã xác nhận mối quan hệ ngay trong sáng 29/1. Ảnh: Nate

Yoo Seon Ho từng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng qua chương trình sống còn ăn khách 1 thời Produce 101 vào năm 2017. Trong những năm trở lại đây, anh đẩy mạnh các hoạt động diễn xuất và trở nên nổi tiếng khắp châu Á qua tác phẩm nổi đình nổi đám Dưới Bóng Trung Điện. Hiện tại, Yoo Seon Ho đang tỏa sáng, nhận được phản hồi tích cực từ công chúng ở show 2 Ngày 1 Đêm.

Trong khi đó, Shin Eun Soo ra mắt với vai trò diễn viên nhí khi vừa tròn 14 tuổi. Cô từng trở nên viral khắp châu Á với vai diễn nhí ở bộ phim ăn khách 1 thời Chuyện Tình Biển Xanh. Những năm trở lại đây, nữ diễn viên được xem là nàng thơ thanh xuân thế hệ mới sau màn hóa thân ấn tượng ở bộ phim Dưa Hấu Lấp Lánh.