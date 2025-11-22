Thời điểm cận Tết Nguyên đán bao giờ cũng là giai đoạn nước rút: Việc nhiều, áp lực lớn, cơ hội và rủi ro đan xen. Nhiều người nhìn lại cả một năm đã qua, tự hỏi bao giờ mới tới lượt mình "đỏ vận", bao giờ mới được thảnh thơi đón Tết mà trong túi không lo thiếu trước hụt sau.

Dưới góc nhìn tử vi, từ nay đến Tết Nguyên đán, ba con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ bước vào giai đoạn rất khác nhau: Tuổi Thân và tuổi Dậu được cho là có cơ hội gặt hái "lộc trời", làm ăn thuận lợi, danh tiếng lẫn thu nhập đều có thể đi lên nếu dám nắm bắt. Trong khi đó, tuổi Tuất lại được nhắc khéo: Nên sống chậm, giữ mình, tránh để cảm xúc lấn át lý trí. Dù tin nhiều hay ít vào tử vi, những lời nhắc nhở này vẫn có thể trở thành gợi ý để mỗi người bình tâm hơn, biết mình nên tiến ở đâu và nên dừng ở chỗ nào.

1. Tuổi Thân: Cơ hội bứt phá, chỉ cần thôi do dự

Với tuổi Thân, từ nay đến Tết Nguyên đán được coi là khoảng thời gian "đẩy nhanh tốc độ". Sau một năm có lúc lên lúc xuống, đây là giai đoạn bạn dễ gặp được những cơ hội rõ ràng hơn về công việc: Dự án mới, lời đề nghị hợp tác, tăng trách nhiệm, hoặc mở rộng nguồn thu phụ.

Người tuổi Thân vốn thông minh, linh hoạt, nói chuyện có duyên nên càng về cuối năm càng dễ được "chọn mặt gửi vàng". Ở công sở, đây có thể là lúc bạn được sếp giao việc khó, việc cần chạy deadline gấp nhưng đi kèm đó là cơ hội chứng minh bản thân. Nếu biết tập trung, không "nhảy việc" cảm xúc, bạn có thể ghi điểm mạnh trong mắt cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến cho năm mới.

Về tài lộc, dòng tiền của tuổi Thân có dấu hiệu khởi sắc: thu nhập chính ổn định hơn, tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền làm thêm… có thể về đều đặn hơn trước. Tuy nhiên, điểm yếu của tuổi Thân là thích trải nghiệm, dễ "vung tay" cho những cuộc vui cuối năm, đồ công nghệ, quần áo, ăn uống. Lộc có đến, nhưng nếu không có kế hoạch giữ tiền, bạn vẫn rất dễ rơi vào cảnh "có tiền mà chẳng tích được bao nhiêu".

Lời khuyên cho tuổi Thân: Từ nay đến Tết, hãy chia tiền thành ba phần rõ ràng – một phần chi tiêu cố định, một phần dành cho niềm vui nho nhỏ, và quan trọng nhất là một phần gửi tiết kiệm hoặc đầu tư an toàn. Đừng sa đà vào những cuộc chơi chỉ để "giải tỏa áp lực" rồi lại thêm áp lực vì… cháy ví.

2. Tuổi Dậu: Danh – tiền song hành, nhưng cần giữ chữ "tỉnh"

Nếu tuổi Thân được gọi là "nhanh nhẹn gặp thời", thì tuổi Dậu lại giống người bền bỉ được hưởng quả ngọt. Từ nay đến Tết, người tuổi Dậu có vận trình tương đối sáng: những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu có kết quả.

Trong công việc, tuổi Dậu có thể bước vào giai đoạn được tin tưởng hơn, tiếng nói có trọng lượng hơn. Những ai làm trong mảng kinh doanh, bán hàng, truyền thông, dịch vụ… sẽ thấy rõ điều này: khách hàng cũ quay lại, khách hàng mới giới thiệu, doanh số dễ vượt chỉ tiêu. Người làm văn phòng có cơ hội được đứng tên trong dự án, được gọi tên trong các bản tổng kết cuối năm, mở ra nhiều lợi thế cho năm sau.

Tài lộc của tuổi Dậu cũng được cho là hanh thông. Ngoài thu nhập chính, có thể xuất hiện những khoản tiền "ngoài dự kiến": Làm thêm, cộng tác, hoặc tiền thưởng đột xuất. Tuy nhiên, đi kèm với đó là cạm bẫy: Lời mời góp vốn, đầu tư nhanh, mua bán "lướt sóng", kinh doanh theo trend cuối năm. Với một người vốn cầu toàn nhưng cũng rất dễ bị kích thích bởi thành công, tuổi Dậu nếu không tỉnh táo rất dễ rơi vào vòng xoáy "ham lời trước mắt".

Lời nhắc cho tuổi Dậu: Hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh. Cái gì liên quan đến tiền lớn, hãy cho mình ít nhất 48 giờ suy nghĩ, hỏi thêm ý kiến người có kinh nghiệm rồi mới quyết. Đừng vội tin các câu chuyện "làm giàu chỉ qua một mùa Tết" trên mạng xã hội. Thành công của bạn đến từ nỗ lực lâu dài, không phải từ một cú liều trong phút chốc.

3. Tuổi Tuất: Cần chậm lại, giữ mình trước cơn sóng cuối năm

Trái với Thân và Dậu, tuổi Tuất bước vào giai đoạn từ nay đến Tết với nhiều biến động hơn. Không hẳn là xui xẻo, nhưng tử vi cho thấy tuổi Tuất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, áp lực, dễ tự "ôm việc" và ôm luôn lo âu vào người.

Về công việc, đây là thời điểm dễ phát sinh xung đột: Quan điểm khác nhau, cách làm khác nhau, việc dồn dập khiến tâm trạng nóng nảy. Nếu không khéo, tuổi Tuất có thể nói ra những lời khó nghe, làm sứt mẻ mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Những ai đang đứng trước các quyết định lớn như chuyển việc, nghỉ việc, thay đổi hướng đi… càng cần bình tĩnh, tránh quyết định chỉ vì một hai chuyện bức xúc nhất thời.

Tài lộc của tuổi Tuất cũng cần được bảo vệ cẩn thận. Cuối năm là mùa khuyến mãi, mùa mua sắm, mùa tiệc tùng, rất dễ khiến bạn chi vượt kế hoạch. Chưa kể những khoản phải chi cho gia đình, con cái, biếu Tết hai bên nội ngoại… Tích góp cả năm mà "bỏ quên" kế hoạch chỉ trong vài tuần cuối rất phí.

Điểm quan trọng nhất với tuổi Tuất từ nay đến Tết không phải là kiếm thêm bao nhiêu, mà là giữ được sự cân bằng: Ngủ đủ, ăn đủ, đừng cố gồng mình làm "người mạnh mẽ" lúc nào cũng phải ổn. Học cách từ chối bớt những việc không thuộc trách nhiệm, đặt ra ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, tuổi Thân và tuổi Dậu được coi là hai con giáp có nhiều cơ hội bứt phá, còn tuổi Tuất cần sống chậm và giữ mình kỹ hơn. Nhưng tử vi chỉ là một lát cắt mang tính tham khảo. Điều quan trọng nhất vẫn là bạn lựa chọn sống thế nào trong những tháng cuối năm: Có dám thay đổi thói quen chi tiêu, có dám nói "không" với những điều khiến mình kiệt sức, có dám nắm lấy cơ hội khi nó xuất hiện.

Dù bạn là Thân, Dậu hay Tuất, hy vọng những gợi ý này giúp bạn bình tâm hơn trên hành trình về đích, để khi Tết gõ cửa, bạn không chỉ có cái Tết đủ đầy mà còn có cảm giác an nhiên trong lòng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)