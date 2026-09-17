2 con gái được Lan Phương đầu tư 1 tỷ/năm, càng lớn càng xinh xắn, thành thạo 2 ngôn ngữ

Lan Phương là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu thích qua các bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình", "Thương ngày nắng về", "Cả một đời ân oán"... Về đời tư, sau cuộc hôn nhân với doanh nhân người Anh David Duffy, Lan Phương giành quyền nuôi con và tiết lộ đầu tư 1 tỷ/năm để nuôi dạy các con gái.

Mới đây, Lan Phương đăng tải loạt ảnh của con gái út Mia Mai với nụ cười xinh xắn. Nữ diễn viên viết: "Nụ cười toả nắng sưởi ấm trái tim mẹ mỗi ngày". Lên 2 tuổi, cô bé Mia ngày càng nhanh nhẹn, thông minh, có thể nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh.



Bé Mia Mai rất xinh xắn và đáng yêu cuốn hút, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ.

Con gái út Mia Mai xinh xắn của diễn viên Lan Phương.

Trong khi đó, Lina Linh, con gái đầu lòng của nữ diễn viên và chồng người Anh năm nay lên 8 tuổ. Cô bé sở hữu vẻ ngoài đáng yêu cùng nét đẹp lai Tây nổi bật và hiện đang học lớp 3. Từ nhỏ, Lina đã được mẹ chú trọng phát triển khả năng ngôn ngữ và tư duy.

Cô bé có thể giao tiếp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, sớm biết đọc và từng gây chú ý khi có khả năng đọc truyện tiếng Anh khá lưu loát.

Bên cạnh năng khiếu ngôn ngữ, Lina còn bộc lộ khả năng ghi nhớ tốt, yêu thích đọc sách và có thể thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 khi còn nhỏ.

Lina Linh - con gái đầu lòng của Lan Phương.

Lan Phương từng chia sẻ con gái là một cô bé năng động, tự giác và hào hứng với việc học. Những khoảnh khắc đời thường của Lina vì thế thường nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là khi cô bé ngày càng lớn và có nhiều thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách.

Trên mạng xã hội, Lan Phương thường chia sẻ những đoạn clip trò chuyện với các con bằng tiếng Anh trên mạng xã hội. Nhiều bậc phụ huynh tò mò không biết các con của nữ diễn viên có biết nói tiếng Việt hay không. Lan Phương cho biết các con được dạy nói thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt.

2 con gái của nữ diễn viên đều biết nói cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Hai con gái của Lan Phương là Lina và Mia đều được mẹ cho làm quen với môi trường song ngữ từ nhỏ, có thể sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày.

Với Lina, nữ diễn viên từng lên tiếng khi có người cho rằng con gái lai Tây không biết nói tiếng Việt, khẳng định bé có thể giao tiếp bằng cả hai ngôn ngữ.

Lan Phương duy trì việc trò chuyện với các con bằng tiếng Việt, trong khi môi trường gia đình cũng tạo điều kiện để hai bé tiếp xúc thường xuyên với tiếng Anh. Bé Mia, sinh năm 2024, cũng được nuôi dạy trong môi trường song ngữ tương tự chị gái.

Nữ diễn viên mong muốn các con có thể sử dụng linh hoạt cả tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời giữ được sự gắn kết với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Lan Phương dành nhiều thời gian để ở bên các con gái.

Lan Phương yêu thương 2 con như nhau. Khi có thời gian, cô sẽ dành 1 ngày riêng cho 1 trong 2 con gái. Cô sẽ đưa con đến khu vui chơi hoặc đi ăn món ăn mà con thích.

Lan Phương kể: "Thình thoảng mẹ Phương dành 24 giờ để ở riêng với Lina để con có trọn thời gian với mẹ, hôm nay là ngày mẹ dành riêng cho Mia.

Mia cứ được đi đâu riêng với mẹ là vui và ngoan vô cùng. Ngồi ăn tối buffet với mẹ, mà ngồi yên, không một tiếng khóc, kể cả lúc con ngồi một mình trên bàn, chờ mẹ đi lấy đồ ăn.

Ăn xong vẫn ngồi ngoan tự bày trò chơi trên bàn để mẹ ăn nốt. Mẹ Phương chưa từng có một bữa ăn nhẹ nhàng, dễ dàng đến thế từ khi sinh Lina 8 năm trước".

Sau khi ly hôn chồng người Anh, Lan Phương dần ổn định cuộc sống và dành phần lớn thời gian cho hai con gái Lina và Mia. Nữ diễn viên tập trung chăm sóc, đồng hành cùng các con trong học tập và sinh hoạt hằng ngày, đồng thời từng bước cân bằng giữa công việc và gia đình.



