2 con của cặp sao nổi tiếng được khen đẹp như AI

Cặp sao nổi tiếng của TVB là Dương Thiến Nghiêu (Dương Di) và La Tử Dật (La Trọng Khiêm) kết hôn năm 2016, sau đó lần lượt đón con gái Hera (tên thân mật là Tiểu Trân Châu) và con trai Eden chào đời. Hiện 2 bé đã lớn hơn trước khá nhiều, khiến những hình ảnh mới của gia đình 4 người nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong những bức ảnh được chia sẻ gần đây, con gái Hera đặc biệt thu hút sự chú ý với đôi mắt to, đường nét gương mặt ngày càng thanh tú. Một số khán giả nhận xét cô bé có thần thái khá giống mẹ Dương Thiến Nghiêu thời mới bước chân vào làng giải trí. Có người còn gọi Hera là một trong những "thế hệ sao nhí" có ngoại hình nổi bật của showbiz Hong Kong.

Em trai Eden cũng không kém cạnh với đôi mắt tròn và gương mặt sáng. Nếu Hera được nhận xét giống mẹ thì Eden lại có nhiều nét được cho là giống bố La Tử Dật hơn. Lời khen "đẹp như AI" dành cho 2 chị em nhanh chóng được lan truyền bởi ngoại hình nổi bật của các bé khiến nhiều người bất ngờ khi xem ảnh.

Ngoại hình của các con nhà Dương Thiến Nghiêu và La Tử Dật khiến công chúng trầm trồ.

Đây không phải lần đầu 2 con của cặp sao được chú ý. Hồi tháng 4, nhân dịp Hera đón sinh nhật 6 tuổi, Dương Thiến Nghiêu và La Tử Dật đã chia sẻ hình ảnh gia đình. Dù nhận được nhiều sự quan tâm, cặp đôi Sứ Mệnh 36 Giờ vẫn khá chừng mực trong việc chia sẻ hình ảnh các con. Họ thỉnh thoảng đăng ảnh vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỳ nghỉ hoặc các hoạt động gia đình, nhưng không biến cuộc sống của 2 bé thành nội dung thường xuyên trên mạng xã hội. Cách này giúp các con có thêm không gian riêng khi lớn lên trong một gia đình nổi tiếng.

Năm nay, Hera cũng hoàn thành bậc mầm non và chuẩn bị bước vào tiểu học. Dương Thiến Nghiêu từng chia sẻ khoảnh khắc con gái tốt nghiệp, cho thấy cô vẫn dành thời gian đồng hành cùng các con dù công việc diễn xuất ngày càng bận rộn.

Chuyện tình của Dương Thiến Nghiêu và La Tử Dật cũng từng nhận nhiều sự chú ý. Cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Sứ Mệnh 36 Giờ nhưng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Thời điểm đó, Dương Thiến Nghiêu đã là một hoa đán nổi tiếng của TVB, trong khi La Tử Dật chỉ là một ngôi sao chưa có tên tuổi nên người hâm mộ cho rằng anh không xứng với cô. Tuy nhiên, cả 2 vẫn tiến tới hôn nhân vào năm 2016 và duy trì cuộc sống gia đình ổn định.

Kể từ khi có con, nữ diễn viên Cung Tâm Kế cũng chủ động giảm nhịp độ đóng phim. Thay vì liên tục nhận dự án như trước, cô cân nhắc kỹ hơn về vai diễn và ê-kíp, đồng thời phải sắp xếp công việc để có thời gian dành cho gia đình. Năm 2024, cô trở lại TVB sau thời gian dài với Hắc Sắc Nguyệt Quang và gây chú ý qua vai Dư Mãn Nguyệt. Vai diễn này giúp người đẹp 7x giành giải Nữ chính TVB được yêu thích nhất khu vực Vịnh Lớn. Trong khi đó, La Tử Dật cũng bận rộn với các dự án mới. Họ vẫn duy trì công việc riêng nhưng đồng thời dành sự ưu tiên cho cuộc sống gia đình.

Sau nhiều năm kết hôn, Dương Thiến Nghiêu và La Tử Dật vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng, còn Hera và Eden ngày một lớn lên dưới sự đồng hành của bố mẹ. Những khoảnh khắc hiếm hoi của gia đình 4 người vì thế càng được khán giả quan tâm, không chỉ bởi diện mạo của 2 bé mà còn bởi hình ảnh một mái ấm được cặp sao gìn giữ khá bình lặng giữa showbiz đầy ồn ào.