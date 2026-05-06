2 bức ảnh về bữa ăn trưa của trường học ở Hà Nội có chi tiết gây "hoang mang": Ai tinh mắt mới đoán ra vấn đề!

Mới đây, hai bức ảnh chụp bữa ăn bán trú của một trường học tại Hà Nội bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, không phải vì món ăn có gì thiếu thốn, mà ngược lại… quá hoành tráng đến mức khiến nhiều người phải dụi mắt nhìn lại.

Trong hai hình ảnh được đặt cạnh nhau, các khay cơm inox được bày biện gọn gàng, đầy đặn với đủ món: cơm trắng, canh rong biển, rau xanh, món mặn, trái cây tráng miệng như dưa hấu. Tuy nhiên, điểm gây "hoang mang" nằm ở một số chi tiết tưởng quen mà lạ: ở một bức ảnh xuất hiện thêm bạch tuộc, nghêu, thậm chí có cả những phần hải sản nhìn bắt mắt như trong nhà hàng. Trong khi đó, bức còn lại lại có phần "đời thường" hơn, chỉ gồm những món ăn phổ biến trong suất cơm học đường.

Trong hai hình ảnh được đặt cạnh nhau, các khay cơm inox được bày biện gọn gàng, đầy đặn với đủ món

Chính sự khác biệt này khiến nhiều phụ huynh không khỏi thắc mắc: đâu mới là bữa ăn thật của học sinh? Liệu có phải nhà trường "nâng cấp" thực đơn một cách bất thường?

Câu trả lời sau đó khiến không ít người bật cười. Thực tế, đây là sản phẩm "chỉnh sửa cho vui" của một phụ huynh trong nhóm lớp. Bức ảnh với những món hải sản xịn sò được thêm thắt bằng công cụ AI, với mục đích tạo không khí vui vẻ và khuấy động cuộc trò chuyện trong cộng đồng phụ huynh. Ngay sau đó, người này cũng đăng kèm hình ảnh bữa ăn thực tế trong ngày để tránh hiểu lầm.

Theo đó, suất ăn thật của học sinh vẫn đảm bảo đầy đủ các thành phần quen thuộc: cơm, rau xào, canh, món mặn và trái cây tráng miệng. Dù không có “cua hoàng đế” hay bạch tuộc như trong ảnh chế, nhưng khay thức ăn được đánh giá là sạch sẽ, trình bày gọn gàng và tương đối cân đối dinh dưỡng.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Thay vì những tranh luận căng thẳng thường thấy xoay quanh chất lượng bữa ăn học đường, câu chuyện lần này lại mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng hơn, nơi phụ huynh có thể chia sẻ thông tin, tương tác và gắn kết với nhau bằng sự vui vẻ.

Một số ý kiến cho rằng, cách tiếp cận này tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Khi thông tin về bữa ăn của con được chia sẻ một cách sinh động, có hình ảnh minh họa rõ ràng, phụ huynh sẽ dễ hình dung và yên tâm hơn. Đồng thời, yếu tố hài hước cũng giúp giảm bớt áp lực, tránh những hiểu lầm không đáng có trong môi trường vốn khá nhạy cảm như chuyện ăn uống ở trường.

Trước đó, phụ huynh này cũng từng khiến nhiều người cười đau bụng khi chỉnh sửa ảnh bữa ăn với sự xuất hiện của… cua hoàng đế. Dù chỉ là một trò đùa, nhưng cách làm có chừng mực, kèm theo thông tin rõ ràng nên đã nhận được sự ủng hộ.

Được biết, những hình ảnh trên ghi lại bữa ăn bán trú tại một hệ thống trường tư thục ở Hà Nội, được thành lập từ năm 2009. Trường có đầy đủ các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông và từng đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cũng như sân chơi quốc tế.

Trong bối cảnh phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng bữa ăn học đường, những chia sẻ minh bạch, dù theo cách sáng tạo như thế này, vẫn được xem là tín hiệu tích cực. Bởi suy cho cùng, điều phụ huynh cần không chỉ là một suất ăn đủ chất mà còn là cảm giác được đồng hành, được cập nhật và được tin tưởng vào môi trường mà con mình đang theo học.