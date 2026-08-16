2 bản sao nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh: Người thất nghiệp suốt 2 năm, kẻ bị phong sát hết đường tái xuất

Từng được xem là những gương mặt kế nhiệm Triệu Lệ Dĩnh nhờ ngoại hình tương đồng và con đường phát triển sự nghiệp có nhiều điểm giao nhau, Triệu Lộ Tư và Viên Băng Nghiên cuối cùng lại rẽ sang 2 hướng đầy trắc trở. Một người gần 2 năm không có phim mới, người còn lại gần như biến mất khỏi màn ảnh sau bê bối thuế.

Triệu Lộ Tư

Sau khi nổi lên với Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn vào năm 2020, Triệu Lộ Tư nhanh chóng được khán giả đặt cho biệt danh "tiểu Triệu Lệ Dĩnh". Gương mặt tròn, đường nét trẻ trung cùng hình tượng ngọt ngào khiến cô thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với đàn chị.

Thậm chí, có thời điểm Triệu Lộ Tư còn được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt trẻ kế nhiệm vị trí của Triệu Lệ Dĩnh. Sự nghiệp của cô từng tăng tốc khá nhanh với hàng loạt bộ phim đình đám như Tinh Hán Xán Lạn hay Vụng Trộm Không Thể Giấu, trở thành một trong những ngôi sao 9x hot nhất màn ảnh.

Thế nhưng từ cuối năm 2024, tình hình bắt đầu đảo chiều. Bên cạnh những ồn ào liên quan đến sức khỏe, Triệu Lộ Tư còn công khai chia sẻ về vấn đề trong quá trình làm việc với công ty quản lý, khiến vụ việc trở thành tâm điểm bàn tán. Đáng chú ý hơn cả là việc cô không tiếp tục dự án đang dang dở Người Tình. Bộ phim khi đó đã hoàn thành phần lớn tiến độ nhưng phải dừng lại, kéo theo không ít tranh luận về quyết định của Triệu Lộ Tư.

Trong thời gian không có phim mới, Triệu Lộ Tư vẫn duy trì hoạt động thương mại, tham dự sự kiện và tổ chức concert. Tuy nhiên, những màn trình diễn trên sân khấu lại không hoàn toàn nhận được phản ứng tích cực. Khả năng ca hát và vũ đạo của cô thường xuyên bị bàn tán, khiến mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều khó tránh khỏi tranh cãi. Nếu tiếp tục không đóng phim, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là khi hàng loạt ngôi sao cùng thế hệ đang có những bứt phá mạnh mẽ thời gian qua.

Viên Băng Nghiên

So với Triệu Lộ Tư, con đường của Viên Băng Nghiên thậm chí còn gập ghềnh hơn.

Sau thành công của Lưu Ly, Viên Băng Nghiên từng được quan tâm nhờ ngoại hình có nhiều nét tương đồng với Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét trẻ trung, nữ diễn viên còn thường xuyên xuất hiện với phong cách trang điểm và tạo hình khiến khán giả liên tưởng tới ngôi sao Minh Lan Truyện.

Bởi vậy, "tiểu Triệu Lệ Dĩnh" trở thành biệt danh gắn với Viên Băng Nghiên trong một thời gian dài. Khi sự nghiệp đang lên, cô cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng trở thành một trong những sao nữ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ.

Nhưng bước ngoặt xảy ra vào năm 2022, khi công ty do Viên Băng Nghiên giữ vai trò cổ đông và đại diện pháp lý vướng vấn đề về thuế. Trước khi vụ việc bị chú ý rộng rãi, người đẹp Lão Cửu Môn đã rút khỏi vị trí liên quan tại công ty. Dù vậy, bê bối vẫn tác động trực tiếp đến sự nghiệp của cô, khiến nhiều thương hiệu hủy hợp tác và các hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến năm 2023, Viên Băng Nghiên tiếp tục bị khui chuyện trốn thuế, cô phải nộp bổ sung và chịu khoản phạt lên tới 4,3 triệu tệ (khoảng 16,7 tỷ đồng).

Từ đó, Viên Băng Nghiên bị phong sát và dần biến mất khỏi các hoạt động giải trí công khai tại Trung Quốc khi đang trên đà phát triển mạnh. Đáng tiếc hơn, những bộ phim mà ngôi sao 34 tuổi từng đóng chính cũng chịu ảnh hưởng. Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng phải thay thế nữ chính để có thể tiếp tục phát hành, trong khi Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan đến nay vẫn nằm kho.

2 nữ diễn viên từng được gọi là "bản sao Triệu Lệ Dĩnh" đều có xuất phát điểm rất đáng chú ý. Nhưng trong khi Triệu Lộ Tư vẫn còn cơ hội trở lại nếu tìm được dự án phù hợp thì Viên Băng Nghiên lại đang đối mặt với một cánh cửa showbiz gần như đã khép lại sau những bê bối liên quan đến thuế.