2 ái nữ của tài tử quyền lực bỏ tình chị em, lời qua tiếng lại chỉ vì 1 chàng trai?
Đây không phải lần đầu tiên 2 tiểu thư của cặp đôi tài tử - minh tinh quyền lực Hollywood công khai mâu thuẫn.
Mới đây, Sami Sheen - con gái tài tử Charlie Sheen đã đăng video bóng gió ám chỉ em gái Lola qua lại với bạn trai cũ của cô. Cụ thể, Sami Sheen quay video trên nền nhạc Norman F—king Rockwell của Lana Del Rey và nói: “Hãy tưởng tượng bạn phát hiện ra em gái và bạn trai cũ của mình đã lén lút qua lại với nhau suốt thời gian qua”.
Mặc dù người mẫu 21 tuổi không nêu tên người yêu cũ cụ thể, nhưng nhiều người hâm mộ trong phần bình luận đã suy đoán rằng đó có thể là influencer Aiden David - người Sami Sheen hẹn hò trong vài tháng vào năm 2024. Fan của Sami Sheen cũng soi ra trong chương trình thực tế của minh tinh Denise Richards - mẹ 2 chị em, Lola Sheen khăng khăng muốn nói chuyện với Aiden David sau khi anh chàng này chia tay chị gái cô.
Rất nhanh chóng, Lola Sheen đã đăng video phản pháo lại cáo buộc của chị gái "Tôi không còn bênh vực chị gái mình nữa vì thực sự tôi không quan tâm. Nhưng lần này thì tôi không thể bỏ qua được”. Cô gái 20 tuổi khẳng định cáo buộc cô hẹn hò với "anh rể hụt" là hoàn toàn sai sự thật: "Tôi độc thân, tôi không nói chuyện với ai cả, và chắc chắn tôi không hẹn hò với bạn trai cũ của chị ấy. Đó là điều duy nhất tôi sẽ chia sẻ vì chuyện này thật không thể tin được”.
Lola Sheen giải thích rằng mẹ của họ đã thuê Aiden David giúp việc nhà, chăm sóc cún cưng hàng ngày. Cô gái này giải thích cô sống riêng với bạn cùng phòng bên ngoài nhưng phải tạm về nhà khi chuyển chỗ. Lola Sheen không nói chuyện với Aiden David nhưng sau đó minh tinh Denise Richards thuê chàng trai này giúp việc nhà và cho anh 1 căn phòng đối diện phòng cô, vì vậy họ khó mà phớt lờ nhau. Nhưng đến cuối cùng, con gái thứ 2 của Charlie Sheen khẳng định chưa từng làm bất kỳ điều gì với bạn trai cũ của chị gái, đồng thời nhấn mạnh 2 chị em có gu đàn ông khác nhau.
Cô gái này kết luận: "Chị gái tôi đăng tải những điều về tôi lên mạng để khiến mọi người ghét tôi, hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở nào cả". Page Six đã liên hệ với người đại diện của Lola, Sami và Aiden David, nhưng không nhận được phản hồi, và người đại diện của Denise Richards cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Page Six vào thứ Tư.
Đây không phải là lần đầu tiên 2 con gái của cặp tài tử - minh tinh quyền lực Hollywood công khai mâu thuẫn. Trước đó, Sami Sheen cáo buộc Lola Sheen kỳ thị LGBTQ+ và cười nhạo xu hướng tính dục của mình. Trong khi đó, Lola Sheen chỉ nói rằng cô là người sùng đạo Cơ Đốc. Mặc dù không mấy hòa thuận, nhưng vào hồi tháng 3 năm ngoái, Lola nói rằng họ ổn với nhau.
Cuộc hôn nhân giữa Charlie Sheen (tài tử lừng danh của Two and a Half Men) và Denise Richards (biểu tượng quyến rũ của Bond Girl) từng được xem là một trong những câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy sóng gió và thị phi nhất lịch sử Hollywood. Charlie Sheen và Denise Richards gặp nhau lần đầu trên phim trường Good Advice (2000), nhưng ngọn lửa tình yêu chỉ thực sự bùng cháy khi Denise Richards làm khách mời trong series Spin City của Charlie Sheen vào năm 2001.
Sau một thời gian ngắn hẹn hò, họ tổ chức một đám cưới lộng lẫy vào tháng 6/2002. Lúc bấy giờ, họ là cặp đôi "quyền lực" khi Charlie Sheen đang ở đỉnh cao sự nghiệp truyền hình, còn Denise là nàng thơ của mọi ống kính. Nhưng chỉ sau 3 năm chung sống và Denise Richards đang mang thai đứa con thứ hai được 6 tháng, cô bất ngờ đệ đơn ly hôn. Cuộc chia tay này đã mở đầu cho một chuỗi những cuộc chiến pháp lý kéo dài và tiêu tốn nhiều giấy mực.
Denise Richards tiết lộ lý do ly hôn là vì lối sống buông thả của Charlie Sheen, bao gồm việc lạm dụng chất kích thích, nghiện cờ bạc và những lời đe dọa bạo lực. Tài tử này thậm chí từng bị cấm tiếp cận vợ cũ trong một khoảng thời gian. Cặp đôi có với nhau hai cô con gái là Sami Sheen (2004) và Lola Sheen (2005). Sami gây sốc khi gia nhập nền tảng 18+ OnlyFans vào năm 2022, còn Lola sống kín tiếng và bình dị hơn.
Dù trải qua một thập kỷ đối đầu gay gắt tại tòa án về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, nhưng giờ đây Charlie Sheen - Denise Richards duy trì một mối quan hệ bạn bè, cùng nhau nuôi dạy con cái một cách hòa bình. Họ thường xuyên ủng hộ nhau trong các dự án công việc và các cột mốc quan trọng của các con.
Nguồn: Page Six