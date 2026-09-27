19 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp sau khám sức khỏe định kỳ

Cô gái 19 tuổi, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, đi khám sức khỏe định kỳ do trong gia đình có người mắc bệnh tuyến giáp. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện khối u tuyến giáp kích thước khoảng 4 cm, đồng thời ghi nhận nhiều hạch vùng cổ có dấu hiệu bất thường.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy ung thư tại thùy phải tuyến giáp.

Đáng chú ý, nhiều hạch vùng cổ đã xuất hiện tế bào ung thư. Có 15/19 hạch nhóm VI di căn, 7/15 hạch cổ phải và 2/17 hạch cổ trái có tế bào ung thư.

ThS.BS Phạm Thanh Thưởng, chuyên gia phẫu thuật ung thư, Bệnh viện Đa khoa An Việt, người trực tiếp điều trị, cho biết điều đáng lưu ý là bệnh nhân còn rất trẻ và gần như không có biểu hiện bệnh trước khi phát hiện.

“ Việc khám sức khỏe định kỳ, nhất là ở những người có tiền sử gia đình liên quan đến bệnh lý tuyến giáp, giúp phát hiện tổn thương và có hướng xử trí kịp thời ”, bác sĩ nói.

Nhiều hạch vùng cổ xuất hiện tế bào ung thư. (Ảnh: Hải Loan)

Ung thư tuyến giáp không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi. Một số bệnh nhân trẻ có thể được phát hiện khi khối u đã lớn hoặc đã lan đến các hạch vùng cổ.

Theo bác sĩ Thưởng, ở người trẻ, tổn thương tuyến giáp có thể đi kèm hạch di căn mà người bệnh không tự nhận biết được. Những hạch này có thể nằm sâu trong vùng cổ, không gây đau và không dễ sờ thấy.

Một số dấu hiệu cần lưu ý gồm xuất hiện khối ở vùng cổ, hạch cổ, cảm giác nuốt vướng, nghẹn hoặc khàn tiếng. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể được phát hiện tình cờ trong một lần siêu âm hoặc khám sức khỏe khi người bệnh chưa có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào.

Điều này khiến việc đánh giá kỹ tuyến giáp và các nhóm hạch vùng cổ có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trước khi quyết định phương án phẫu thuật.

Dù vậy, chẩn đoán ung thư tuyến giáp không đồng nghĩa với tiên lượng xấu. Với các thể ung thư tuyến giáp biệt hóa, tiên lượng nhìn chung tốt và nhiều người bệnh có thể sống lâu dài sau điều trị. Việc điều trị hiện nay được lựa chọn dựa trên nguy cơ và đặc điểm từng trường hợp, thay vì áp dụng một phương án giống nhau cho tất cả bệnh nhân.

Với người trẻ, bác sĩ không chỉ quan tâm đến việc loại bỏ tổn thương ung thư mà còn phải tính đến những ảnh hưởng có thể kéo dài nhiều năm sau điều trị.

“Không phải bệnh nhân nào cũng cần chiến lược phẫu thuật giống nhau. Việc cắt bao nhiêu phần tuyến giáp, có vét hạch hay không và vét ở mức độ nào cần được cân nhắc dựa trên đặc điểm bệnh”, bác sĩ Thưởng cho biết.

Từ trường hợp cô gái 19 tuổi, bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên bỏ qua những bất thường ở vùng cổ. Những người có người thân mắc ung thư tuyến giáp hoặc bệnh lý tuyến giáp nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn về việc kiểm tra và theo dõi phù hợp.