18 tuổi vẫn mắc sai lầm này, phụ huynh Việt xem hình ảnh 4 cô gái mới được giải cứu mà hoảng hốt!

Đã 18 tuổi, không còn là những đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học hay đầu cấp THCS, nhưng 4 cô gái ở Quảng Ngãi vẫn tin vào lời mời làm việc qua mạng xã hội, cùng nhau rời địa phương. May mắn, lực lượng công an kịp thời xác minh, tiếp cận và đưa các em trở về nhà an toàn. Câu chuyện một lần nữa khiến nhiều phụ huynh lo ngại về thủ đoạn dụ dỗ trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên đi làm xa bằng lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Theo thông tin trên Công an nhân dân, tối 9/11, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc 4 cô gái địa phương nghi bị dụ dỗ đi làm ăn xa, Công an xã Tây Trà đã khẩn trương xác minh. Qua đó, cơ quan công an xác định 4 em gồm H.T.K, H.T.D, H.T.N (cùng sinh năm 2008, trú xã Tây Trà) và H.T.H (sinh năm 2008, trú xã Trà Bồng) đã nghe theo những lời hứa hẹn trên mạng xã hội, cùng di chuyển đến xã Bình Sơn để làm việc.

Công an xã Tây Trà sau đó phối hợp với Công an xã Bình Sơn triển khai các biện pháp cần thiết, kịp thời tiếp cận và hỗ trợ đưa cả 4 em về nhà an toàn, ngăn chặn nguy cơ các em trở thành nạn nhân của hành vi dụ dỗ, lôi kéo, bóc lột.

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Điều khiến nhiều người chú ý là các em đều đã 18 tuổi, độ tuổi bắt đầu có nhu cầu tự lập, muốn kiếm tiền và tự quyết định những lựa chọn của bản thân. Tuy nhiên, việc đồng ý đi làm xa khi chưa xác minh rõ công việc, nơi làm việc và người tuyển dụng vẫn có thể đẩy các em vào những tình huống nguy hiểm. Tuổi trưởng thành về mặt pháp lý không đồng nghĩa với việc một người đã có đủ kinh nghiệm để nhận diện mọi cạm bẫy trong cuộc sống.

Đáng lo ngại, đây không phải vụ việc cá biệt tại địa phương. Đầu tháng 5/2026, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công An, Công an xã Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi từng phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn trường hợp một bé gái H.T.H.M (sinh năm 2012) có dấu hiệu bị dụ dỗ vào TP.HCM làm “việc nhẹ, lương cao”.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, cháu M. cho biết đã quen một tài khoản Facebook tên “An”. Người này giới thiệu em vào TP.HCM làm việc với lời hứa hẹn thu nhập hấp dẫn. Sau đó, một người đàn ông tự xưng là chủ cơ sở lao động tiếp tục liên hệ, cam kết chi trả toàn bộ chi phí đi lại. Tuy nhiên, em không biết cụ thể mình sẽ làm công việc gì, cũng không có thông tin xác thực về danh tính hay địa chỉ của những người liên quan.

Cũng trong ngày 15/10/2026, Công an xã Kon Đào phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi ngăn chặn, hỗ trợ hai bé gái Y.T. (sinh năm 2013) và Y.T.M. (sinh năm 2012) có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm ăn xa tại tỉnh Hưng Yên. Nhờ sự phối hợp kịp thời của lực lượng chức năng, hai em đã được đưa trở về gia đình an toàn.

"Việc nhẹ, lương cao" vốn không phải thủ đoạn mới, vì sao nhiều người vẫn "dính"?

Điểm chung đáng suy nghĩ trong những vụ việc này là lời mời gọi thường bắt đầu từ mạng xã hội, nơi người tuyển dụng có thể dễ dàng tiếp cận những người trẻ bằng một tài khoản chưa rõ danh tính. Họ đưa ra lời hứa về công việc đơn giản, thu nhập cao, thậm chí sẵn sàng chi trả chi phí đi lại để tạo cảm giác đây là một cơ hội tốt. Trong khi đó, người được mời lại không nắm rõ mình sẽ làm gì, làm ở đâu, ai là người trực tiếp quản lý và điều kiện lao động ra sao.

“Việc nhẹ, lương cao” vốn không phải thủ đoạn mới. Nhưng điều đáng ngại là nó vẫn có sức hấp dẫn với những người trẻ đang muốn kiếm tiền, tự lập hoặc tìm kiếm một lối thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Một lời mời được gửi đến đúng lúc, cộng thêm vài cuộc trò chuyện tạo dựng lòng tin, đôi khi đủ khiến các em bỏ qua những câu hỏi căn bản nhất trước khi quyết định rời nhà.

Rủi ro không chỉ nằm ở việc bị lừa mất tiền hay phải làm một công việc không đúng như quảng cáo. Khi bị đưa đến nơi xa lạ, không biết rõ địa chỉ, không có người thân bên cạnh và phụ thuộc vào người tuyển dụng cả chỗ ở lẫn phương tiện đi lại, các em có thể rơi vào tình thế khó tự bảo vệ. Những nguy cơ như bị bóc lột sức lao động, cưỡng ép làm việc hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp đều cần được cảnh giác.

Vì vậy, câu chuyện này không chỉ là lời cảnh báo dành cho những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa hay gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bất kỳ thanh thiếu niên nào sử dụng mạng xã hội cũng có thể trở thành đối tượng mà những tài khoản tuyển dụng không rõ nguồn gốc nhắm tới. Ngay cả khi đã 18 tuổi, các em vẫn cần được trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện dấu hiệu bất thường và biết tìm sự hỗ trợ khi gặp một lời mời đáng ngờ.

Với phụ huynh, việc quan tâm đến các mối quan hệ trực tuyến của con không nên chỉ dừng ở kiểm tra điện thoại hay cấm đoán. Điều quan trọng hơn là duy trì sự trò chuyện để con sẵn sàng kể về những người đang liên hệ, những công việc được giới thiệu và kế hoạch đi xa của mình. Cha mẹ cũng cần giúp con hiểu rằng một công việc nghiêm túc phải có thông tin tuyển dụng rõ ràng, địa chỉ cụ thể, nội dung công việc và thỏa thuận minh bạch; không nên lên đường chỉ vì một lời hứa hẹn qua vài tin nhắn.

Trong những vụ việc vừa qua, sự cảnh giác của gia đình và phản ứng nhanh của công an địa phương đã giúp các em trở về an toàn. Nhưng không phải trường hợp nào cũng được phát hiện kịp thời. Đôi khi, một chuyến đi xa bắt đầu rất đơn giản: một lời mời kết bạn, một lời hứa trả lương cao và quyết định tự mình lên xe mà không nói rõ với gia đình.

Đó cũng là lý do người lớn cần dạy trẻ biết nghi ngờ đúng lúc, biết kiểm chứng trước khi tin và hiểu rằng cơ hội kiếm tiền càng hấp dẫn thì càng cần tìm hiểu kỹ. Bởi trong những lời mời gọi tưởng như dễ dàng ấy, điều các em có thể đánh mất không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự an toàn của chính mình.