Bức ảnh đứa trẻ ngồi học cùng câu chuyện vui vẻ nhưng khiến dư luận tranh cãi gắt

Một chiếc roi mây dài đặt ngay trên bàn học, bên cạnh là hình ảnh một cậu bé đang tập trung đọc sách tiếng Anh. Bức ảnh tưởng chừng chỉ ghi lại một buổi dạy gia sư bình thường lại khiến mạng xã hội chú ý, đặc biệt khi câu chuyện phía sau cho thấy chính phụ huynh đã chuẩn bị sẵn chiếc roi và còn khuyến khích gia sư sử dụng nếu trẻ không nghe lời.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm đi dạy gia sư kèm câu chuyện về người mẹ mà mình hài hước gọi là phụ huynh “dễ tính và đáng yêu”. Theo chia sẻ, người mẹ không chỉ sắm riêng một chiếc roi mây dài, đặt sẵn trên bàn học để gia sư tiện sử dụng khi cần “dạy dỗ” con, mà còn chủ động nhắn tin giục gia sư thử vụt học sinh một cái cho sợ.

Bức ảnh đi kèm cho thấy một bé trai đang ngồi học, tay chỉ vào nội dung trong sách tiếng Anh. Phía bên cạnh, bàn tay gia sư cầm chiếc roi mây dài hướng về trang sách. Sự tương phản giữa khung cảnh học tập tưởng như bình thường và vật dụng dùng để đánh trẻ khiến nhiều người chú ý.

Dưới bài đăng, câu chuyện nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng xem đây là tình huống hài hước, thậm chí cho rằng việc phụ huynh sử dụng đòn roi ở mức độ nhẹ để răn đe con không phải điều quá xa lạ.

Bức ảnh gây tranh luận (Ảnh FBNV)

Việc đặt ra kỷ luật và sử dụng bạo lực có một ranh giới

Một số gia sư khác cũng kể lại những trải nghiệm tương tự, từng được phụ huynh “ủy quyền” đánh con nếu không chịu học. Có người còn chia sẻ những câu chuyện về việc phải nghiêm khắc, quát mắng hoặc dùng lời đe dọa để học sinh tập trung hơn, từ đó cải thiện kết quả học tập.

Với nhóm ý kiến này, đòn roi đôi khi được nhìn nhận như một biện pháp răn đe trong gia đình, nhất là khi trẻ lười học, không nghe lời hoặc liên tục chống đối. Những người từng lớn lên trong cách giáo dục truyền thống cũng dễ xem đó là chuyện quen thuộc, bởi bản thân họ từng trải qua và cho rằng mình vẫn trưởng thành bình thường.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người bày tỏ sự không đồng tình với việc đưa roi vào bàn học, dù người sử dụng là cha mẹ hay gia sư.

Theo những người phản đối, việc phụ huynh giao quyền đánh con cho gia sư không khiến hành động ấy trở nên phù hợp hơn. Gia sư được thuê để hỗ trợ trẻ học tập, hướng dẫn kiến thức và xây dựng thói quen học tập, chứ không phải thay cha mẹ thực hiện các hình thức trừng phạt bằng thể chất.

Đáng chú ý, một số người còn kể lại những trải nghiệm không vui khi đi dạy tại nhà. Có trường hợp phụ huynh thực sự đánh con rất nặng. Những câu chuyện này khiến nhiều gia sư cho biết họ cảm thấy khó xử, vừa lo lắng cho học sinh, vừa không biết nên phản ứng thế nào trước cách hành xử của cha mẹ. Có người thậm chí không còn dám phản ánh tình hình học tập của trẻ vì sợ sau đó em sẽ phải chịu thêm những trận đòn.

Thực tế, giữa việc đặt ra kỷ luật và sử dụng bạo lực có một ranh giới mà người lớn cần nhận thức rõ. Trẻ cần được hướng dẫn về trách nhiệm, sự tập trung và thái độ nghiêm túc trong học tập. Nhưng nếu mỗi lần mắc lỗi, không hoàn thành bài tập hoặc mất tập trung đều đi kèm với nỗi sợ bị đánh, việc học rất dễ trở thành một nhiệm vụ mà trẻ chỉ cố gắng hoàn thành để tránh bị phạt.

Một đứa trẻ có thể ngồi yên trước bàn học khi nhìn thấy chiếc roi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em đã hiểu bài, có động lực học tập hay hình thành được tính tự giác. Khi nỗi sợ trở thành lý do chính khiến trẻ nghe lời, người lớn cũng khó biết được điều gì thực sự đang diễn ra trong suy nghĩ của con.

Câu chuyện chiếc roi mây vì thế không đơn thuần là một tình huống dở khóc dở cười giữa phụ huynh và gia sư. Nó gợi lại một vấn đề vẫn còn nhiều tranh luận trong các gia đình: Làm thế nào để trẻ có kỷ luật mà không phải lớn lên cùng nỗi sợ hãi?

Cha mẹ có thể nghiêm khắc, có thể đặt ra những nguyên tắc rõ ràng và yêu cầu con chịu trách nhiệm với việc học của mình. Nhưng sự nghiêm khắc ấy không nhất thiết phải đi cùng đòn roi. Bởi mục tiêu cuối cùng của việc giáo dục không phải là khiến trẻ sợ đến mức không dám mắc lỗi, mà là giúp các em hiểu vì sao mình cần làm đúng và dần biết tự điều chỉnh hành vi ngay cả khi không có người lớn ở bên.