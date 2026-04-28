17h chiều nay (28/4) là hạn cuối để học sinh TPHCM đăng ký nguyện vào lớp 10

Học sinh TPHCM tham gia kỳ thi lớp 10 năm 2025.

Trước đó, theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, vào lúc 8h ngày 22/4/2026, học sinh lớp 9 ở TPHCM sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn, và kéo dài đến 17h ngày 28/4.

Sau mốc 9h ngày 29/4, hệ thống sẽ khóa và thí sinh không thể thêm hay loại bỏ đăng ký dự thi.

Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng, gồm 3 nguyện vọng thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng tích hợp. Việc xét tuyển thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

Học sinh tại các tỉnh, thành phố khác có nhu cầu đăng ký dự thi tuyển sinh vào trường chuyên ở thành phố sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Dự kiến ngày 4/5, Sở sẽ công bố số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường THPT. Căn cứ số liệu này, phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đến trước 17h ngày 8/5. Việc điều chỉnh chỉ áp dụng với thứ tự hoặc lựa chọn nguyện vọng, không được thêm mới hay rút khỏi danh sách dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 1-2/6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ; riêng các trường hợp đăng ký lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Năm nay, TPHCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Sở GDĐT TPHCM đặt mục tiêu tuyển khoảng 118.000 học sinh vào lớp 10 công lập, tương đương khoảng 70% học sinh hoàn thành chương trình THCS, số còn lại lựa chọn các hướng đi khác như trường tư thục, giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp.